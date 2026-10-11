Ranabaali Song: విజయ్ దేవరకొండ రుద్ర తాండవం.. పవర్ ఫుల్ గా రణబాలి సెకండ్ సింగిల్..గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్న కోబలి సాంగ్
Ranabaali Song: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ ‘రణబాలి’. ఈ మూవీ నుంచి సెకండ్ సాంగ్ ఇవాళ రిలీజైంది. ఇప్పటికే ఫస్ట్ పాట ‘ఏందయ్యా సామి’ ఈ మూవీపై హైప్ పెంచేసింది. ఇప్పుడు సెకండ్ సాంగ్ గా వచ్చిన ‘కోబలి’ చాలా పవర్ ఫుల్ గా ఉంది.
Ranabaali Song: తెలుగు సినీ లవర్స్ అత్యంత ఎగ్జైటింగ్ గా ఎదురు చూస్తున్న అప్ కమింగ్ సినిమాల్లో ‘రణబాలి’ ఒకటి. పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఆ హైప్ ను మరింత పెంచేలా ఈ సినిమా నుంచి రెండో సాంగ్ ‘కోబలి’ వచ్చేసింది.
రణబాలి నుంచి రెండో పాట
భార్యాభర్తలు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న నటించిన ‘రణబాలి’ మూవీ అక్టోబర్ 16న రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ ప్రమోషన్స్ ను మరో లెవల్ కు తీసుకెళ్లడం కోసం మేకర్స్ ఈ సినిమా నుంచి రెండో పాటను ఫస్ట్ స్పాటిఫై లో రిలీజ్ చేశారు.
కోబలి అంటూ సాగుతున్న ఈ పాట లిరికల్ వీడియోను ఆ తర్వాత యూట్యూబ్ లో మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాట చాలా పవర్ ఫుల్ గా ఉంది. లిరిక్స్ ఎంతో అర్థవంతంగా సాగుతున్నాయి. ఈ రణబాలి సినిమాకు అజయ్-అతుల్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు.
ఏందయ్యా సామి
ఇప్పటికే రణబాలి మూవీ నుంచి ‘ఏందయ్యా సామి’ పాట బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. రెండు వారాల క్రితం రిలీజైన ఈ పాటకు ఇప్పటివరకూ యూట్యూబ్ లో 40 మిలియన్ ప్లస్ వ్యూస్ వచ్చాయి. మనసుకు తాకే లిరిక్స్ తో సాగుతున్న ఈ పాట తెగ వైరల్ గా మారింది. కొత్త దంపతుల మధ్య రొమాన్స్ ను ఈ సాంగ్ లో చక్కగా చూపించారు.
రణబాలి గురించి
ఈ సినిమా కథ 19వ శతాబ్దం (1870ల కాలం) నాటి దక్షిణ భారతదేశం, ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంత నేపథ్యంతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఆ కాలంలో వచ్చిన ఒక తీవ్రమైన కరవు, బ్రిటిష్ వారి వలసపాలన అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన ఒక తిరుగుబాటు యోధుడి కథ ఇది.
తన మాతృభూమిని, తన ప్రజలను రక్షించుకోవడం కోసం ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా పోరాడే లోకల్ హీరో 'రణబాలి'గా విజయ్ దేవరకొండ కనిపిస్తారు. బ్రిటిష్ కమిషనర్ కు ఎదురొడ్డి నిలిచిన రణబాలిని వారు 'సావేజ్' (క్రూరుడు) అని పిలుస్తారు. ఆ కాలంలో తొక్కిపెట్టిన నిజమైన చరిత్రను, మనుగడ కోసం సాగించిన ఉత్కంఠభరితమైన పోరాటాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించనున్నారు.
రణబాలి రిలీజ్
రణబాలి చిత్రం దసరా కానుకగా అక్టోబర్ 16, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. అయితే ఒక చిన్న మార్పు ఏంటంటే.. ఓవర్సీస్ (విదేశాల్లో)లో అక్టోబర్ 16న కేవలం ఒరిజినల్ తెలుగు వెర్షన్ మాత్రమే రిలీజ్ అవుతుంది. మిగిలిన ఇతర భాషల (హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం) డబ్బింగ్ కంటెంట్ రెడీ కావడంలో కొంత ఆలస్యం జరగడం వల్ల వాటిని అక్టోబర్ 23న రిలీజ్ చేయనున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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