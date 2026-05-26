Ranveer Singh: కోర్టులో చెప్పినట్లే ఆ ఆలయానికి వెళ్లిన రణ్వీర్ సింగ్.. ఓవైపు నిషేధం, మరోవైపు క్షమాపణ
Ranveer Singh: రణ్వీర్ సింగ్ మైసూరులోని చాముండేశ్వరి ఆలయాన్ని సందర్శించాడు. గతంలో కాంతారలోని దైవాన్ని అవమానించేలా మిమిక్ చేశాడంటూ కేసు నమోదు కావడంతో తాను గుడికి వెళ్లి క్షమాపణ కోరతానని రణ్వీర్ చెప్పిన విషయం తెలిసిందే.
Ranveer Singh: 'డాన్ 3' వివాదం కారణంగా సోమవారం (మే 25) నాడే బాలీవుడ్లో నాన్-కోఆపరేషన్ డైరెక్టివ్ (షాడో బ్యాన్) ఎదుర్కొన్న నటుడు రణ్వీర్ సింగ్.. మంగళవారం (మే 26) నాడు మరో వివాదానికి సంబంధించి కీలక అడుగు వేశారు. ‘కాంతార’ సినిమాలోని దైవ రూపాన్ని మిమిక్రీ చేసి వివాదంలో చిక్కుకున్న రణ్వీర్, కర్ణాటక హైకోర్టుకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు మైసూర్లోని ప్రముఖ చాముండేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయాన్ని దర్శించుకుని క్షమాపణలు చెప్పుకున్నారు.
కోర్టు డెడ్లైన్ లోపే దర్శనం
ఐఎఫ్ఎఫ్ఐ (IFFI 2025) వేడుకల్లో 'కాంతార' నటనను ఎగతాళి చేసేలా అనుకరించారంటూ రణ్వీర్ సింగ్పై బెంగళూరుకు చెందిన ఒక న్యాయవాది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసును కొట్టివేయాలని రణ్వీర్ కర్ణాటక హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ క్రమంలో తాను చాముండేశ్వరి దేవిని దర్శించుకుని క్షమాపణలు కోరతానని కోర్టుకు సమర్పించిన అఫిడవిట్లో పేర్కొన్నారు.
భద్రతా కారణాలు, బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల నిర్దిష్ట తేదీని చెప్పలేనని రణ్వీర్ తరఫు న్యాయవాది వాదించగా.. కర్ణాటక హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ నాగప్రసన్న స్పందిస్తూ, రాబోయే 4 వారాల వ్యవధిలో ఆలయాన్ని సందర్శించాలని గడువు విధించారు. కోర్టు ఆదేశించిన కొద్ది రోజుల్లోనే రణ్వీర్ సింగ్ మైసూర్ చాముండి కొండలపై ఉన్న ఆలయానికి చేరుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
అసలేంటి ‘కాంతార’ మిమిక్రీ వివాదం?
'IFFI 2025' ముగింపు వేడుకల్లో నటుడు రిషబ్ శెట్టి కూడా హాజరయ్యారు. ఆ సమయంలో స్టేజ్ పైకి వచ్చిన రణ్వీర్ సింగ్.. 'కాంతార' సినిమాలో రిషబ్ శెట్టి చేసిన అత్యంత పవిత్రమైన ‘దైవ నృత్యం’ను కాస్త అతిగా అనుకరిస్తూ మిమిక్రీ చేశారు. అంతేకాకుండా అక్కడితో ఆగకుండా ఆ పవిత్ర దైవాలను ‘దయ్యాలు’ (Ghosts) గా సంబోధించారు.
కన్నడిగుల సంస్కృతి, ఆచారాలు, తుళునాడు ప్రజల మతపరమైన నమ్మకాలను రణ్వీర్ తీవ్రంగా అవమానించారంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆగ్రహం వ్యక్తమైంది. ఆ తర్వాత వివాదం కోర్టు మెట్లెక్కింది.
"సంస్కృతిని అవమానించడం నా ఉద్దేశం కాదు"
ఈ వివాదంపై రణ్వీర్ సింగ్ ఇప్పటికే బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పారు. తన ఉద్దేశాన్ని స్పష్టం చేస్తూ ఆయన గతంలో ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
"ఆ సినిమాలో రిషబ్ శెట్టి కనబరిచిన అద్భుతమైన నటనను ప్రశంసించడమే నా ఉద్దేశం. ఒక నటుడిగా, ఆ నిర్దిష్టమైన సీన్లో అంతటి హావభావాలు పండించడానికి ఎంతటి కృషి అవసరమో నాకు తెలుసు. ఆయన నటన పట్ల నాకు ఎంతో గౌరవం ఉంది. మన దేశంలోని ఏ సంస్కృతిని, సంప్రదాయాలను లేదా నమ్మకాలను అగౌరవపరచడం నా ఉద్దేశం కాదు. నా వల్ల ఎవరి మనోభావాలైనా దెబ్బతిని ఉంటే, నేను హృదయపూర్వకంగా క్షమాపణలు కోరుతున్నాను" అని అన్నాడు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. రణ్వీర్ సింగ్ మైసూర్ చాముండేశ్వరి ఆలయాన్ని ఎందుకు దర్శించుకున్నారు?
'కాంతార' చిత్రంలోని దైవారాధనను మిమిక్రీ చేసి వివాదంలో చిక్కుకున్నందుకు గాను, కోర్టుకు ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం తన క్షమాపణల్లో భాగంగా రణ్వీర్ ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించారు.
2. ఈ వివాదంలో కర్ణాటక హైకోర్టు విధించిన గడువు ఎంత?
రణ్వీర్ సింగ్ భద్రతా కారణాల వల్ల నిర్దిష్ట తేదీని చెప్పకపోవడంతో, జస్టిస్ నాగప్రసన్న రాబోయే 4 వారాల (వన్ మంత్) లోపు ఆలయాన్ని సందర్శించాలని గడువు విధించారు.
3. రణ్వీర్ సింగ్పై సోమవారం జరిగిన చర్య ఏంటి?
'డాన్ 3' సినిమా నుండి అకస్మాత్తుగా తప్పుకున్నందుకు గాను ఫర్హాన్ అక్తర్ ఫిర్యాదు మేరకు 'FWICE' సంస్థ రణ్వీర్ సింగ్పై నాన్-కోఆపరేషన్ డైరెక్టివ్ (నిషేధం) జారీ చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More