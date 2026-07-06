Rao Bahadur Collections: రావు బహదూర్ ఫస్ట్ వీకెండ్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు.. సత్యదేవ్ సినిమాకు సూపర్ రెస్పాన్స్
Rao Bahadur Collections: సత్యదేవ్ లీడ్ రోల్లో వెంకటేశ్ మహా డైరెక్ట్ చేసిన రావు బహదూర్ సినిమాకు ఫస్ట్ వీకెండ్ మంచి వసూళ్లు వచ్చాయి. తొలి మూడు రోజుల్లో రూ.8.1 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసినట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించారు.
Rao Bahadur Collections: కంటెంట్ బలంగా ఉంటే బాక్సాఫీస్ దగ్గర కలెక్షన్స్ వాటంతట అవే వస్తాయని మరోసారి ప్రూవ్ అయింది. టాలెంటెడ్ యాక్టర్ సత్యదేవ్, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ వెంకటేష్ మహా కాంబినేషన్ లో వచ్చిన 'రావు బహదూర్' సినిమా ఇప్పుడు థియేటర్లలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఈ సైకలాజికల్ డ్రామా వరల్డ్ వైడ్ గా ఏకంగా 8.1 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసి ట్రేడ్ వర్గాలను షాక్ కు గురిచేసింది.
అంచనాలు లేకుండా వచ్చి..
అసలు ఎలాంటి భారీ అంచనాలు లేకుండా క్లాస్ మూవీగా రిలీజైన రావు బహదూర్.. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వీకెండ్ కే ఈ రేంజ్ వసూళ్లు రాబట్టడం టాలీవుడ్ లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలకు ఆడియన్స్ ఎప్పుడూ బ్రహ్మరథం పడతారని ఈ మూవీ సక్సెస్ మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చింది.
సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఇదొక 'యూనిక్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్' అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతుండటంతో థియేటర్ల దగ్గర రద్దీ అమాంతం పెరిగిపోయింది.
సత్యదేవ్ పరకాయ ప్రవేశం.. క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ విజన్
సత్యదేవ్ యాక్టింగ్ టాలెంట్ గురించి ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనే లేదు. ఎంచుకునే ప్రతి స్క్రిప్ట్ లో తన మార్క్ ఉండేలా చూసుకుంటాడు. ఈ సినిమాలో రావు బహదూర్ గా అతని గెటప్, బాడీ లాంగ్వేజ్, డైలాగ్ డెలివరీ ఆడియన్స్ కు గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి. రీసెంట్ గా సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ సైతం సత్యదేవ్ క్యారెక్టర్ లోకి పూర్తిగా మాయమైపోయాడు అంటూ ట్వీట్ చేశాడంటే, ఆ యాక్టింగ్ రేంజ్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
అటు 'కేరాఫ్ కంచరపాలెం', 'ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య' లాంటి కల్ట్ క్లాసిక్స్ తీసిన వెంకటేష్ మహా.. తన నాచురల్ మేకింగ్ స్టైల్ తో ఈ సబ్జెక్ట్ కు ప్రాణం పోశాడు. మహా సినిమాలు తీయడానికి కాస్త టైమ్ తీసుకున్నా, కమర్షియల్ హంగుల కోసం స్టోరీ లైన్ ను ఎక్కడా పక్కదారి పట్టించడు. ఈ పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీని కూడా ఆయన చాలా రియలిస్టిక్ గా, ఎమోషనల్ గా ప్రజెంట్ చేశాడు.
భారీ నిర్మాణ సంస్థల సపోర్ట్..
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుకి చెందిన జీఎంబీ (GMB) ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఈ సినిమా నిర్మాణంలో భాగస్వామి కావడం ప్రాజెక్ట్ కు బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్. వాళ్లతో పాటు శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఏప్లస్ఎస్ మూవీస్, మహాయాన మోషన్ పిక్చర్స్, అథర్వణ గ్లోబల్ కలిసి చాలా గ్రాండ్ గా దీన్ని నిర్మించాయి. ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ సినిమాలో దీప థామస్ హీరోయిన్ గా తన నాచురల్ పెర్ఫార్మెన్స్ తో బాగా ఆకట్టుకుంది. థింక్ మ్యూజిక్ లేబుల్ ద్వారా వచ్చిన ఈ సినిమా బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ థియేటర్లలో సీన్స్ ను ఎలివేట్ చేయడంలో కీ రోల్ ప్లే చేసింది. మొత్తానికి టాలీవుడ్ ఆడియన్స్ కు ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తున్న రావు బహదూర్ టీమ్, పబ్లిక్ నుంచి వస్తున్న భారీ ఓపెనింగ్స్ చూసి ఫుల్ ఖుషీ అవుతోంది. సోమవారం నుంచి కూడా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ సాలిడ్ గా ఉండటంతో ఫుల్ రన్ లో కలెక్షన్స్ మరింత భారీగా నమోదయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More