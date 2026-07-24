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    Mahesh Babu: మహేష్ బాబును కలిసిన రావు బహదూర్ టీమ్.. సూపర్ స్టార్‌తో గ్రూప్ ఫొటో.. ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న సత్యదేవ్ మూవీ!

    Mahesh Babu: రావు బహదూర్ టీమ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుని కలిసింది. ఈ మధ్యే మూవీ హిట్ కొట్టడంతో ఈ సినిమాకు సమర్పకుడిగా ఉన్న ఈ టాలీవుడ్ స్టార్ ను హీరో, డైరెక్టర్ తోపాటు మిగిలిన టీమ్ అంతా కలవడం విశేషం.

    Published on: Jul 24, 2026, 14:49:28 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Mahesh Babu: వర్సటైల్ యాక్టర్ సత్యదేవ్ లీడ్ రోల్‌లో నటించిన లేటెస్ట్ హిట్ మూవీ 'రావు బహదూర్' డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు సిద్ధమవుతోంది. థియేటర్లలో క్రిటిక్స్ నుంచి, సాధారణ ఆడియన్స్ నుంచి మంచి ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ లోపే మేకర్స్ ఆడియన్స్‌కు ఒక స్పెషల్ అప్‌డేట్ ఇస్తూ సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబును గ్రాండ్‌గా మీట్ అయ్యారు.

    Mahesh Babu: మహేష్ బాబును కలిసిన రావు బహదూర్ టీమ్.. సూపర్ స్టార్‌తో గ్రూప్ ఫొటో.. ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న సత్యదేవ్ మూవీ!
    Mahesh Babu: మహేష్ బాబును కలిసిన రావు బహదూర్ టీమ్.. సూపర్ స్టార్‌తో గ్రూప్ ఫొటో.. ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న సత్యదేవ్ మూవీ!

    మహేష్‌తో గ్రూప్ ఫొటో

    రావు బహదూర్ సినిమా థియేట్రికల్ రిలీజ్‌కు ముందు విపరీతమైన హైప్ క్రియేట్ చేయడంలో సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు అందించిన సపోర్ట్ చాలా కీలకమైనది. తన సొంత బ్యానర్ 'జీఎమ్‌బీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్' (GMB Entertainment) ద్వారా ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రెజెంట్ చేసి, చిన్న సినిమాకు బిగ్ లెవెల్ ప్రమోషన్ ఇచ్చారు.

    రీసెంట్‌గా సత్యదేవ్, హీరోయిన్ దీపా థామస్, డైరెక్టర్ వెంకటేష్ మహా, శరత్ చంద్ర, అనురాగ్ రెడ్డిలతో కూడిన టీమ్ 'వారణాసి' స్టార్ మహేష్ బాబును కలిసి కాసేపు సరదాగా ముచ్చటించారు. సినిమా సక్సెస్ సాధించినందుకు ఆయనకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తర్వాత మహేష్ తో గ్రూప్ ఫొటోకు పోజులిచ్చారు.

    సత్యదేవ్ వన్ మ్యాన్ షో.. అదరగొట్టిన సపోర్టింగ్ కాస్ట్

    ఈ సినిమాలో సత్యదేవ్ తన పవర్‌ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్‌తో ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నారు. ఎలాంటి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా తనదైన మేనరిజమ్‌తో జీవించే సత్యదేవ్.. ఈ రోల్‌లో మరోసారి తన నటనా సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకున్నారు. ప్రతి సీన్‌లో ఎమోషన్‌ను చాలా పర్‌ఫెక్ట్‌గా చూపిస్తూ సినిమాను ముందుకు నడిపించారు.

    ఇక వికాస్ ముప్పాల, బాలా పారాశర్, ఆనంద్ భారతి, ప్రణయ్ వాకా, కుణాల్ కౌశిక్, మాస్టర్ కిరణ్ తమ సపోర్టింగ్ రోల్స్‌తో కథకు ప్రాణం పోశారు. ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ ఆడియన్స్‌కు ఎమోషనల్‌గా కనెక్ట్ అవ్వడంతో పెద్ద స్క్రీన్ మీద ఈ సినిమాకు గ్రాండ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

    'కేరాఫ్ కంచరపాలెం', 'ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య' ఫేమ్ వెంకటేష్ మహాతో పాటు అనురాగ్ రెడ్డి, శరత్ చంద్ర లాంటి విజనరీ ఫిలిం మేకర్స్ ఈ సినిమా వెనుక నిలబడ్డారు. శ్రీ చక్రా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఏ+ఎస్ మూవీస్ సంస్థలు మహాయాన మోషన్ పిక్చర్స్‌తో కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఈ చిత్రం రిచ్ క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్‌తో తెరకెక్కింది.

    మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలను ప్రోత్సహించడంలో ఈ యంగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ పడ్డ కష్టానికి థియేట్రికల్ విజయం పర్‌ఫెక్ట్ రివార్డ్‌గా నిలిచింది. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో వచ్చిన ఈ మూవీని బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఆడియన్స్ బాగా ఆదరించారు.

    త్వరలోనే ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్‌మెంట్

    బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ క్లీన్ డ్రామా ఇప్పుడు డిజిటల్ ఆడియన్స్‌ను అలరించేందుకు రెడీ అవుతోంది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ వేదికగా ఈ సినిమా త్వరలోనే స్ట్రీమింగ్‌కు రానుందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెప్తున్నాయి.

    థియేటర్లలో మిస్ అయిన మూవీ లవర్స్ డిజిటల్ ప్రీమియర్ కోసం సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తిగా వెయిట్ చేస్తున్నారు. మేకర్స్ అతి త్వరలోనే అధికారికంగా ఓటీటీ పార్ట్‌నర్, స్ట్రీమింగ్ డేట్‌ను అనౌన్స్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Mahesh Babu: మహేష్ బాబును కలిసిన రావు బహదూర్ టీమ్.. సూపర్ స్టార్‌తో గ్రూప్ ఫొటో.. ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న సత్యదేవ్ మూవీ!
    Home/Entertainment/Mahesh Babu: మహేష్ బాబును కలిసిన రావు బహదూర్ టీమ్.. సూపర్ స్టార్‌తో గ్రూప్ ఫొటో.. ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న సత్యదేవ్ మూవీ!
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