    Virosh: బాల‌కృష్ణ ముందు విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ‌కు ర‌ష్మిక కాల్..ల‌వ‌ర్ మాట‌ల‌కు సిగ్గుప‌డ్డ నేష‌న‌ల్ క్ర‌ష్‌.. వీడియో వైర‌ల్‌

    Virosh: రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ చాలా ఏళ్లుగా రిలేషన్ షిప్ లో ఉన్నారు. బయటకు చెప్పకపోయినా అప్పుడప్పుడు కొన్ని సంఘటనల ద్వారా ఈ విషయంపై క్లారిటీ వచ్చేది. ఇప్పుడు ఈ లవ్ బర్డ్స్ పెళ్లితో ఒకటవుతున్న నేపథ్యంలో వీళ్లకు సంబంధించిన ఓ పాత వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది. 

    Published on: Feb 25, 2026 10:15 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఒక్కటి కాబోతున్నారు. మూడు ముళ్ల బంధంతో కలిసిపోనున్నారు. ఫిబ్రవరి 26న విరోష్ వెడ్డింగ్ జరగబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండకు సంబంధించిన ఓ పాత వీడియో తెగ వైరల్ గా మారింది. ఇందులో విజయ్ దేవరకొండకు కాల్ చేసిన రష్మిక అతని మాటలతో సిగ్గుపడుతుంది.

    విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి
    విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి

    విజయ్ కు రష్మిక కాల్

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ చాలా కాలం నుంచే డేటింగ్ లో ఉన్నారు. వీళ్ల రిలేషన్ షిప్ పై చాలా వార్తలు వచ్చినా వీళ్లు రియాక్ట్ కాలేదు. కానీ కలిసి బయట కనిపించారు. ఈ క్రమంలోనే నందమూరి బాలకృష్ణ హోస్ట్ చేసిన అన్ స్టాపబుల్ షోలో విజయ్, రష్మిక మధ్య క్యూట్ మూమెంట్ ఇప్పుడు తెగ వైరల్ గా మారింది. అప్పుడు విజయ్ కు రష్మిక ఫోన్ చేసింది.

    ఏం జరిగిందంటే?

    2023లో రష్మిక, రణ్‌బీర్ కపూర్ జంటగా నటించిన యానిమల్ మూవీ వచ్చింది. దీనికి సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్టర్. ఈ టీమ్ తమ మూవీ ప్రమోషన్ కోసం నందమూరి బాలకృష్ణ షో అన్ స్టాపబుల్ కు వచ్చింది. అప్పుడు విజయ్ కు కాల్ చేయమని రష్మికను రణ్‌బీర్ అడిగాడు. బాలయ్య కూడా చెప్పడంతో రష్మిక కాల్ చేసింది.

    కాల్ లిఫ్ట్ చేసిన విజయ్ దేవరకొండ డైరెక్ట్ గా ‘వాట్సాప్ రే’ అనడంతో రష్మిక మందన్నకు సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది. ఆమె క్యూట్ గా సిగ్గుపడింది. అప్పుడు పక్కనే ఉన్న రణ్‌బీర్ నవ్వకుండా ఉండలేకపోయాడు. ఆ తర్వాత ‘నువ్వు స్పీకర్ లో ఉన్నావు’ అని రష్మిక విజయ్ కు హింట్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

    విరోష్ వెడ్డింగ్

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ ఫిబ్రవరి 26న పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. వీళ్లు తమ వెడ్డింగ్ కు విరోష్ వెడ్డింగ్ అని పేరు పెట్టారు. ఇప్పటికే మెహందీ, హల్దీ, సంగీత్ లాంటి ప్రి వెడ్డింగ్ ఈవెంట్లతో పెళ్లి సందడి మొదలైంది. 2018లో వచ్చిన గీత గోవిందం సినిమాలో రష్మిక, విజయ్ కలిసి తొలిసారి నటించారు. అప్పుడే వాళ్ల మధ్య లవ్ మొదలైనట్లు చెపుతారు.

    2019లో రిలీజైన డియర్ కామ్రేడ్ సినిమాలోనూ రష్మిక, విజయ్ కలిసి మరోసారి స్క్రీన్ పై మాయ చేశారు. ఈ మూవీ షూటింగ్ సమయంలో వీళ్ల ప్రేమ మరింత ముదిరింది. 2025 అక్టోబర్ లో విరోష్ జంట ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు పెళ్లితో ఒక్కటి కానుంది.

