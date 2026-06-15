Rashmika Mandanna: రష్మిక మందన్నకు సంతోషకరమైన విషయం ఏంటో తెలుసా? ఇది తెలిస్తే విజయ్ దేవరకొండ ఎగిరి గంతులేస్తాడేమో!
Rashmika Mandanna: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేసింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ క్యూ అండ్ ఏ సెషన్లో తన భర్త విజయ్ దేవరకొండ గురించి చెప్పుకొచ్చింది. తాను చేసిన అత్యంత సంతోషకరమైన పని ఏదో రష్మిక వెల్లడించింది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.
Rashmika Mandanna: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న ఇన్స్టాగ్రామ్ క్యూ అండ్ ఏ (Q&A) సెషన్లో తన భర్త విజయ్ దేవరకొండ గురించి చెప్పడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అలాగే జూన్ 19న విడుదల కాబోతున్న బాలీవుడ్ మూవీ 'కాక్టెయిల్ 2' విశేషాలను కూడా రష్మిక పంచుకుంది.
సంతోషకరమైన పని
రష్మిక మందన్న ఇన్స్టాగ్రామ్ క్యూ అండ్ ఏలో ఫ్యాన్స్ ప్రశ్నలకు సమాధానాలిచ్చింది. ‘‘మీరు చేసిన సంతోషకరమైన పని ఏది’’ అని ఓ అభిమాని ప్రశ్నించారు. దీనికి నవ్వుతూ.. ‘‘నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ విజయ్ దేవరకొండను పెళ్లి చేసుకోవడమే’’ అని రష్మిక మందన్న పేర్కొంది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ మాటలు విజయ్ దేవరకొండ వింటే ఎగిరి గంతులేస్తాడేమోనని నెటిజన్లు కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు.
విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి
ఫిబ్రవరి 2026లో ఉదయ్పూర్ వేదికగా విజయ్ దేవరకొండను వివాహం చేసుకున్న తర్వాత రష్మిక సోషల్ మీడియాలో చాలా లిమిటెడ్గా రియాక్ట్ అవుతూ వచ్చింది. కానీ హోమి అదజానియా దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'కాక్టెయిల్ 2' ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రావడానికి సిద్ధమైన తరుణంలో.. రష్మిక తన మ్యారేజ్ లైఫ్ గురించి ఓపెన్ అవ్వడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
కాక్టెయిల్ 2
బాలీవుడ్లో షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్ లాంటి స్టార్స్ ఉన్నప్పటికీ, నార్త్ ఆడియన్స్లో రష్మిక-విజయ్ జంటకు ఉన్న క్రేజ్ అపారం. ఇన్స్టాగ్రామ్ సెషన్ ద్వారా సౌత్ అండ్ నార్త్ మీడియా అటెన్షన్ను ఒకేసారి 'కాక్టెయిల్ 2' వైపు తిప్పడంలో రష్మిక పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ను ప్రదర్శించిందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. తన పర్సనల్ బ్రాండ్ వాల్యూను సినిమా ఓపెనింగ్స్కు వాడుకునే క్రేజీ స్ట్రాటజీ ఇదని అంటున్నారు.
షాహిద్, కృతిలతో కెమిస్ట్రీ
కాక్టెయిల్ 2 సినిమాలో రష్మిక పోషించిన 'దియా' పాత్ర తన నిజ జీవిత స్వభావానికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుందని ఆమె స్పష్టం చేసింది. సౌత్ ఢిల్లీకి చెందిన ఒక మొండి, పట్టుదల గల అమ్మాయిగా ఆమె ఈ చిత్రంలో కనిపించనుంది.
సెట్లో షాహిద్ కపూర్తో ఉన్న వర్కింగ్ రిలేషన్షిప్ను వివరిస్తూ.. "షాహిద్తో ఉంటే సెట్లో ఒక్క క్షణం కూడా బోర్ కొట్టదు. ఆయన ప్రతి ఒక్కరినీ ఎంతో బాగా చూసుకుంటారు. సెట్లో కునాల్ (షాహిద్ పాత్ర), దియా ఎప్పుడూ ముచ్చట్లు పెడుతూనే ఉంటారు" అని పేర్కొన్నారు. అలాగే కృతి సనన్తో ఉన్న పాజిటివ్ వైబ్స్ గురించి చెబుతూ, భవిష్యత్తులో ఇద్దరం కలిసి మరిన్ని మల్టీస్టారర్ చిత్రాలు చేయాలని ఆశిస్తున్నట్లు రష్మిక వెల్లడించింది.
7 ఏళ్ల తర్వాత విజయ్ - రష్మిక
రష్మిక తన క్యూ అండ్ ఏ సెషన్లో విజయ్ను 'బెస్ట్ ఫ్రెండ్' అని సంబోధిస్తూ.. తనలోని అమాయకత్వాన్ని కాపాడే వ్యక్తితో జీవితాన్ని పంచుకోవడం కంటే సంతోషం మరొకటి లేదని మురిసిపోయింది. అయితే ఇండస్ట్రీ వర్గాల దృష్టి అంతా ప్రస్తుతం వారు కలిసి నటిస్తున్న 'రణబాలి' చిత్రంపైనే ఉంది.
2018లో 'గీత గోవిందం', 2019లో 'డియర్ కామ్రేడ్' చిత్రాల తర్వాత దాదాపు 7 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ విరామం అనంతరం, పైగా పెళ్లి తర్వాత వీరిద్దరూ కలిసి నటిస్తున్న తొలి చిత్రం ఇదే కావడం విశేషం. ట్రేడ్ అనలిస్టుల అంచనా ప్రకారం, ఈ రియల్ లైఫ్ కపుల్ ఆన్-స్క్రీన్ రిటర్న్ టాలీవుడ్లో క్రేజీ ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్కు దారితీయనుంది. 'గీత గోవిందం' నాటి వింటేజ్ మ్యాజిక్ను రిపీట్ చేస్తే, థియేట్రికల్ రైట్స్ పరంగానే ఈ సినిమా సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
People Also Ask- తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండల వివాహం ఎప్పుడు జరిగింది?
జవాబు: ఇరు కుటుంబాల సమక్షంలో గత ఏడాది అక్టోబర్లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఈ జంట, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఉదయ్పూర్ వేదికగా ప్రైవేట్ వేడుకలో వివాహం చేసుకున్నారు.
ప్రశ్న: రష్మిక బాలీవుడ్ చిత్రం 'కాక్టెయిల్ 2' ఎప్పుడు విడుదల కానుంది?
జవాబు: హోమి అదజానియా దర్శకత్వంలో షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'కాక్టెయిల్ 2' జూన్ 19న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
ప్రశ్న: 'కాక్టెయిల్ 2' సినిమాలో రష్మిక పోషించిన పాత్ర పేరేంటి?
జవాబు: ఈ సినిమాలో రష్మిక 'దియా' అనే సౌత్ ఢిల్లీకి చెందిన ఒక పట్టుదల, మొండితనం గల అమ్మాయి పాత్రలో కనిపించనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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