MS Subbulakshmi Biopic: సాయి పల్లవి, రుక్మిణి కాదు- ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్ లో రష్మిక- పాన్ ఇండియా క్రేజే కారణమా?
MS Subbulakshmi Biopic: భారత సంగీత శిఖరం ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్ గురించి కొంత కాలంగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ బయోపిక్ లో సాయి పల్లవి, ఆ తర్వాత రుక్మిణి వసంత్ నటిస్తున్నారనే టాక్ వినిపించింది. కానీ ఇప్పుడు ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ లోకి రష్మిక మందన్నను తీసుకున్నారని సమాచారం. దీనికి కారణం ఏంటో చూసేయండి.
MS Subbulakshmi Biopic: కర్నాటక సంగీత సామ్రాజ్ఞి, భారతరత్న ఎమ్ఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్లో నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న నటిస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలు టాలీవుడ్లో సంచలనంగా మారాయి. ‘జెర్సీ’ ఫేమ్ గౌతమ్ తిన్ననూరి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ కోసం రష్మికకు సీక్రెట్గా ‘లుక్ టెస్ట్’ కూడా పూర్తయినట్లు ఇన్సైడ్ టాక్.
రష్మిక మందన్న కోసం
అయితే ఈ ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్ కోసం అంతకుముందు సాయి పల్లవి, రుక్మిణి వసంత్ వంటి క్లాసికల్ యాప్ట్ ఫేసెస్ వినిపించినా.. ఫైనల్గా రష్మిక మందన్న వైపు మేకర్స్ మొగ్గు చూపినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు గల బలమైన కమర్షియల్, ట్రేడ్ కారణాలు ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
మేకర్స్ మాస్టర్ ప్లాన్!
ఒక క్లాసికల్ సింగర్ బయోపిక్ అనగానే అందరికీ మొదట గుర్తొచ్చే పేరు సాయి పల్లవి. అద్భుతమైన నటన, సాంప్రదాయ రూపం ఆమె సొంతం. అలాగే కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణి వసంత్ పేరు కూడా ఈ రేసులో గట్టిగానే వినిపించింది. కానీ, డైరెక్టర్ గౌతమ్ తిన్ననూరి అండ్ టీమ్ చివరికి రష్మిక మందన్న వైపు మొగ్గు చూపడం వెనుక పెద్ద ‘పాన్-ఇండియా ఎకనామిక్స్’ దాగి ఉన్నాయి.
‘యానిమల్’ క్రియేట్ చేసిన గ్లోబల్ మార్కెట్
'యానిమల్' సినిమా బ్లాక్బస్టర్ హిట్ తర్వాత రష్మిక మందన్న కేవలం టాలీవుడ్ స్టార్ మాత్రమే కాదు, నార్త్ బెల్ట్లోనూ అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటిగా మారింది. ఎమ్ఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్ అనేది కేవలం సౌత్ ఇండియాకు పరిమితం అయ్యే కథ కాదు. నార్త్ ఆడియన్స్ను కూడా థియేటర్లకు రప్పించాలంటే రష్మిక లాంటి గ్లోబల్ ఫేస్ బాలీవుడ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు పెద్ద ప్లస్ అవుతుంది.
గౌతమ్ తిన్ననూరి మేకోవర్ మ్యాజిక్
'జెర్సీ' సినిమాలో నానిని, హిందీలో షాహిద్ కపూర్ను సరికొత్త కోణంలో చూపించిన ట్రాక్ రికార్డ్ గౌతమ్ తిన్ననూరిది. రష్మిక అనగానే అందరికీ శ్రీవల్లి లాంటి ఊరమాస్ పాత్రలు లేదా గ్లామరస్ రోల్స్ మాత్రమే గుర్తొస్తాయి. కానీ, ఆమెలోని క్లాసిక్ యాక్టింగ్ పొటెన్షియల్ను బయటకు తీస్తే వచ్చే 'ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్' అండ్ 'సర్ప్రైజ్ ఫ్యాక్టర్' సినిమాకు లార్జర్-దన్-లైఫ్ హైప్ తెస్తుందని మేకర్స్ నమ్ముతున్నారు.
రష్మిక బాక్సాఫీస్ లైన్-అప్
ప్రస్తుతం రష్మిక కెరీర్ పీక్ స్టేజ్లో ఉంది. ఎమ్ఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్ చర్చలు ఒకవైపు నడుస్తుండగానే, ఆమె నటించిన క్రేజీ బాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్ 'కాక్ టెయిల్ 2 (Cocktail 2)' విడుదలకు సిద్ధమైంది.
ఒకవైపు జూన్ 19న రిలీజ్ కానున్న 'కాక్టెయిల్ 2' లాంటి అల్ట్రా-మోడరన్ పాత్రతో బాలీవుడ్ను పలకరిస్తూనే, మరోవైపు 'మైసా', 'ఎమ్ఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్' వంటి డీ-గ్లామరస్, క్లాసికల్ చిత్రాలతో సౌత్లో తన నటనకు పదును పెడుతోంది రష్మిక.
People Also Ask (PAA) - తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1.ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్లో రష్మిక నటిస్తోందా?
జవాబు: ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. అయితే దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి ఈ ప్రతిష్టాత్మక పాత్ర కోసం రష్మిక మందన్నకు లుక్ టెస్ట్ నిర్వహించారని, ఆమె ఎంపిక దాదాపు ఖరారైనట్లు ఫిలిం నగర్ బజ్.
2. కాక్ టెయిల్ 2 మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడు?
జవాబు: షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన బాలీవుడ్ మూవీ 'కాక్టెయిల్ 2' ఈ నెల జూన్ 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
3. రష్మిక మందన్న ఇప్పుడు ఏయే సినిమాలు చేస్తోంది.
జవాబు: తెలుగులో మైసాతో పాటు తన భర్త విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి రణబాలి మూవీస్ లో రష్మిక యాక్ట్ చేస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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