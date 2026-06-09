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    MS Subbulakshmi Biopic: సాయి పల్లవి, రుక్మిణి కాదు- ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్ లో రష్మిక- పాన్ ఇండియా క్రేజే కారణమా?

    MS Subbulakshmi Biopic: భారత సంగీత శిఖరం ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్ గురించి కొంత కాలంగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ బయోపిక్ లో సాయి పల్లవి, ఆ తర్వాత రుక్మిణి వసంత్ నటిస్తున్నారనే టాక్ వినిపించింది. కానీ ఇప్పుడు ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ లోకి రష్మిక మందన్నను తీసుకున్నారని సమాచారం. దీనికి కారణం ఏంటో చూసేయండి.

    Jun 9, 2026, 13:48:56 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    MS Subbulakshmi Biopic: కర్నాటక సంగీత సామ్రాజ్ఞి, భారతరత్న ఎమ్‌ఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్‌లో నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న నటిస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలు టాలీవుడ్‌లో సంచలనంగా మారాయి. ‘జెర్సీ’ ఫేమ్ గౌతమ్ తిన్ననూరి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ కోసం రష్మికకు సీక్రెట్‌గా ‘లుక్ టెస్ట్’ కూడా పూర్తయినట్లు ఇన్సైడ్ టాక్.

    సాయి పల్లవి, రుక్మిణి కాదు- ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్ లో రష్మిక- పాన్ ఇండియా క్రేజే కారణమా? (x)
    సాయి పల్లవి, రుక్మిణి కాదు- ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్ లో రష్మిక- పాన్ ఇండియా క్రేజే కారణమా? (x)

    రష్మిక మందన్న కోసం

    అయితే ఈ ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్ కోసం అంతకుముందు సాయి పల్లవి, రుక్మిణి వసంత్ వంటి క్లాసికల్ యాప్ట్ ఫేసెస్ వినిపించినా.. ఫైనల్‌గా రష్మిక మందన్న వైపు మేకర్స్ మొగ్గు చూపినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు గల బలమైన కమర్షియల్, ట్రేడ్ కారణాలు ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.

    మేకర్స్ మాస్టర్ ప్లాన్!

    ఒక క్లాసికల్ సింగర్ బయోపిక్ అనగానే అందరికీ మొదట గుర్తొచ్చే పేరు సాయి పల్లవి. అద్భుతమైన నటన, సాంప్రదాయ రూపం ఆమె సొంతం. అలాగే కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణి వసంత్ పేరు కూడా ఈ రేసులో గట్టిగానే వినిపించింది. కానీ, డైరెక్టర్ గౌతమ్ తిన్ననూరి అండ్ టీమ్ చివరికి రష్మిక మందన్న వైపు మొగ్గు చూపడం వెనుక పెద్ద ‘పాన్-ఇండియా ఎకనామిక్స్’ దాగి ఉన్నాయి.

    ‘యానిమల్’ క్రియేట్ చేసిన గ్లోబల్ మార్కెట్

    'యానిమల్' సినిమా బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ తర్వాత రష్మిక మందన్న కేవలం టాలీవుడ్ స్టార్ మాత్రమే కాదు, నార్త్ బెల్ట్‌లోనూ అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటిగా మారింది. ఎమ్‌ఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్ అనేది కేవలం సౌత్ ఇండియాకు పరిమితం అయ్యే కథ కాదు. నార్త్ ఆడియన్స్‌ను కూడా థియేటర్లకు రప్పించాలంటే రష్మిక లాంటి గ్లోబల్ ఫేస్ బాలీవుడ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు పెద్ద ప్లస్ అవుతుంది.

    గౌతమ్ తిన్ననూరి మేకోవర్ మ్యాజిక్

    'జెర్సీ' సినిమాలో నానిని, హిందీలో షాహిద్ కపూర్‌ను సరికొత్త కోణంలో చూపించిన ట్రాక్ రికార్డ్ గౌతమ్ తిన్ననూరిది. రష్మిక అనగానే అందరికీ శ్రీవల్లి లాంటి ఊరమాస్ పాత్రలు లేదా గ్లామరస్ రోల్స్ మాత్రమే గుర్తొస్తాయి. కానీ, ఆమెలోని క్లాసిక్ యాక్టింగ్ పొటెన్షియల్‌ను బయటకు తీస్తే వచ్చే 'ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్' అండ్ 'సర్‌ప్రైజ్ ఫ్యాక్టర్' సినిమాకు లార్జర్-దన్-లైఫ్ హైప్ తెస్తుందని మేకర్స్ నమ్ముతున్నారు.

    రష్మిక బాక్సాఫీస్ లైన్-అప్

    ప్రస్తుతం రష్మిక కెరీర్ పీక్ స్టేజ్‌లో ఉంది. ఎమ్‌ఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్ చర్చలు ఒకవైపు నడుస్తుండగానే, ఆమె నటించిన క్రేజీ బాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్ 'కాక్ టెయిల్ 2 (Cocktail 2)' విడుదలకు సిద్ధమైంది.

    ఒకవైపు జూన్ 19న రిలీజ్ కానున్న 'కాక్‌టెయిల్ 2' లాంటి అల్ట్రా-మోడరన్ పాత్రతో బాలీవుడ్‌ను పలకరిస్తూనే, మరోవైపు 'మైసా', 'ఎమ్‌ఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్' వంటి డీ-గ్లామరస్, క్లాసికల్ చిత్రాలతో సౌత్‌లో తన నటనకు పదును పెడుతోంది రష్మిక.

    People Also Ask (PAA) - తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

    1.ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్‌లో రష్మిక నటిస్తోందా?

    జవాబు: ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. అయితే దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి ఈ ప్రతిష్టాత్మక పాత్ర కోసం రష్మిక మందన్నకు లుక్ టెస్ట్ నిర్వహించారని, ఆమె ఎంపిక దాదాపు ఖరారైనట్లు ఫిలిం నగర్ బజ్.

    2. కాక్ టెయిల్ 2 మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడు?

    జవాబు: షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన బాలీవుడ్ మూవీ 'కాక్‌టెయిల్ 2' ఈ నెల జూన్ 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

    3. రష్మిక మందన్న ఇప్పుడు ఏయే సినిమాలు చేస్తోంది.

    జవాబు: తెలుగులో మైసాతో పాటు తన భర్త విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి రణబాలి మూవీస్ లో రష్మిక యాక్ట్ చేస్తోంది.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/MS Subbulakshmi Biopic: సాయి పల్లవి, రుక్మిణి కాదు- ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్ లో రష్మిక- పాన్ ఇండియా క్రేజే కారణమా?
    Home/Entertainment/MS Subbulakshmi Biopic: సాయి పల్లవి, రుక్మిణి కాదు- ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బయోపిక్ లో రష్మిక- పాన్ ఇండియా క్రేజే కారణమా?
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