Irumudi OTT: అఫీషియల్.. ఓటీటీ లవర్స్ గెట్ రెడీ.. స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేస్తున్న ఇరుముడి.. ఏకంగా 5 భాషల్లో.. ఎప్పటి నుంచంటే?
Irumudi OTT: ఓటీటీ ఆడియన్స్ కు గుడ్ న్యూస్. ఎంతో కాలంగా వెయిట్ చేస్తున్న బిగ్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. లేటెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ఇరుముడి ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ పై అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది. మరో 5 రోజుల్లోనే ఇరుముడి మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ చిత్రం ఓటీటీ వివరాలపై ఓ లుక్కేయండి.
Irumudi OTT: థియేటర్లలో సరికొత్త వసూళ్ల రికార్డులు నెలకొల్పి, బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన రవితేజ ఎమోషనల్ హిట్ 'ఇరుముడి' (Irumudi) ఓటీటీ ఎంట్రీపై సస్పెన్స్ కు తెరపడింది. ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను సొంతం చేసుకున్న అంతర్జాతీయ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) తాజాగా అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసింది.
ఇరుముడి ఓటీటీ
రవితేజ లేటెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ఇరుముడి ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ పై అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చేసింది. ఈ మూవీ వచ్చే శుక్రవారం (సెప్టెంబర్ 18) నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుందని తన ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో అనౌన్స్ చేసింది.
అయిదు భాషల్లో
సెప్టెంబర్ 18 నుంచి బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ఇరుముడి నెట్ఫ్లిక్స్లో డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. దక్షిణ భారత భాషలైన తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళంతో పాటు హిందీ భాషలోనూ ఒకేసారి ఐదు భాషల్లో ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు అందుబాటులోకి రానుండటం విశేషం.
బాక్సాఫీస్ సంచలనం
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన 'ఇరుముడి' చిత్రం రవితేజ కెరీర్లోనే మైలురాయిగా నిలిచింది. మాస్ ఇమేజ్ ఉన్న రవితేజను ఒక శక్తివంతమైన, భావోద్వేగమైన తండ్రి పాత్రలో శివ నిర్వాణ ఆవిష్కరించిన తీరు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది.
ముఖ్యంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద టఫ్ ఫైట్ ఉన్నా కూడా ఇరుముడి కలెక్షన్లలో అదరగొట్టింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.280 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను ఖాతాలో వేసుకుంది. ఈ చిత్రం ఇప్పుడు డిజిటల్ వేదికపై వ్యూయర్షిప్ రికార్డులను తిరగరాయడానికి సిద్ధమైంది.
ఓటీటీ ప్లాన్
నెట్ఫ్లిక్స్ సంస్థ ఈ మధ్యకాలంలో కేవలం నేరుగా వచ్చిన పాన్-ఇండియా సినిమాలకే కాకుండా, ప్రాంతీయ భాషల్లో సెంటిమెంట్ అండ్ కంటెంట్ బలంగా ఉన్న చిత్రాలకు పాన్-ఇండియా డిజిటల్ రోలౌట్ ఇస్తోంది.
'నిన్ను కోరి', 'మజిలీ' చిత్రాలతో తమిళ, మలయాళ ప్రేక్షకులకూ పరిచితమైన శివ నిర్వాణ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ను ఆవిష్కరించే తీరు డిజిటల్ వీక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది.
స్ట్రీమింగ్ స్ట్రాటజీ
క్రాక్, ధమాకా తర్వాత రవితేజ మార్కెట్ విస్తరించింది. అయితే గత కొన్ని చిత్రాలతో అతను ఎదురు దెబ్బలు తిన్నాడు. మళ్లీ ఇరుముడితో ఫామ్ లోకి వచ్చాడు. ఈ మూవీలోని తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధం (బేబీ నక్షత్ర, రవితేజ సీన్లు) మలయాళ, తమిళ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకునే అవకాశముంది.
తమిళ ఇండస్ట్రీలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాష్ కున్న క్రేజ్ వేరు. అతను అందించిన హృదయానికి హత్తుకునే నేపథ్య సంగీతం నెట్ఫ్లిక్స్ సౌత్ ఆడియన్స్ రిటెన్షన్ రేట్ను గణనీయంగా పెంచుతుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
వీకెండ్ ఛాయిస్
ఇరుముడి సినిమాలో రవితేజతో పాటు ప్రియా భవానీ శంకర్, సాయి కుమార్, రమేష్ ఇందిర, స్వస్తిక విజయ్ కీలక పాత్రల్లో జీవించారు. బేబీ నక్షత్ర నటన సినిమాకు కీలకంగా నిలిచింది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్తో పాటు, మళ్లీ చూడాలనుకునే ఓటీటీ ప్రియులకు సెప్టెంబర్ 18 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో 'ఇరుముడి' ఒక అద్భుతమైన వీకెండ్ ఛాయిస్గా మారనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More