Razor OTT: సైలెంట్ గా ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన రవిబాబు 'ఏ' రేటెడ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. థియేటర్లలో ఫ్లాప్.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
Razor OTT: విలక్షణ దర్శకుడు రవిబాబు తెరకెక్కించిన సస్పెన్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ ‘రేజర్’ ఓటీటీ లోకి సైలెంట్గా అడుగుపెట్టింది. ఈ బీభత్సమైన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఇవాళ నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ మూవీ స్టోరీ, ఓటీటీ రిలీజ్ వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.
Razor OTT: టాలీవుడ్లో సరికొత్త ఎక్స్పెరిమెంటల్ చిత్రాలకు, గ్రిప్పింగ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే సీనియర్ దర్శకుడు రవిబాబు. అతను రూపొందించిన లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా 'రేజర్' (Razor). ఈ మూవీ సైలెంట్ గా ఓటీటీలోకి వచ్చింది. ఎట్టకేలకు ఇవాళ (జూన్ 19) నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
రేజర్ ఓటీటీ
సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లాంటి ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్పై దగ్గుబాటి సురేష్ బాబుతో కలిసి రవిబాబు సంయుక్తంగా నిర్మించిన రేజర్ చిత్రం ఎట్టకేలకు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లోకి వచ్చేసింది. 2 గంటల 4 నిమిషాల షార్ప్ అండ్ క్రిస్ప్ రన్టైమ్తో ఉన్న ఈ రా అండ్ రస్టిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ నేటి నుంచి ‘ఆహా’లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ అయింది.
థియేట్రికల్ రన్ ఫెయిల్యూర్
రేజర్ సినిమా గత నెల మే 8న థియేటర్లలో రిలీజ్ అయినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ఓపెనింగ్స్ రాబట్టలేకపోయింది. బిగ్ స్క్రీన్పై రవిబాబు మార్క్ వైలెంట్ అండ్ సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ మాస్ ఆడియన్స్కు పెద్దగా రీచ్ కాలేకపోవడంతో థియేట్రికల్ రన్ చాలా త్వరగానే ముగిసిపోయింది.
అయితే థియేటర్లలో మిస్ అయిన సస్పెన్స్ జోనర్ లవర్స్ కోసం మేకర్స్ రేజర్ మూవీని ఓటీటీలోకి తీసుకొచ్చారు. సుమారు 6 వారాల గ్యాప్ తర్వాత ఈ వీకెండ్ వినోదంగా ఆహా డిజిటల్ వీక్షకుల ముందుకు తెచ్చారు.
అది కూడా కారణం
టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ఈక్వేషన్స్ గమనిస్తే.. ఈ మధ్య కాలంలో తీవ్రమైన వయొలెన్స్, డార్క్ థీమ్స్ లేదా బోల్డ్ కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాల కోసం థియేటర్లకు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ రావడం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. 'రేజర్' చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డ్ ‘A’ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం కూడా థియేట్రికల్ కలెక్షన్లపై నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపించింది.
తనీష్ డిఫరెంట్ మేకోవర్
చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి హీరోగా మారిన తనీష్ అల్లాడి ఈ రేజర్ సినిమాలో సరికొత్త లుక్లో కనిపించాడు. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ ఇనయా సుల్తానా కీలక పాత్ర పోషించింది. వీరితో పాటు బేబీ తేజల్ విఖ్యాతి, బెనర్జీ, వీరన్న చౌదరి, రామరాజు ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. రాజేష్ అందించిన ఇంటెన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాలోని యాక్షన్ సీక్వెన్స్ను బాగా ఎలివేట్ చేసింది.
ఓటీటీలో ఏం చేస్తుందో?
ఓటీటీ మార్కెట్ డైనమిక్స్ పూర్తిగా భిన్నమైనవి. స్మార్ట్ఫోన్ స్క్రీన్స్పై లేట్ నైట్ థ్రిల్లర్స్ చూసే యూత్ థియేటర్లలో ఫ్లాప్ అయిన 'ఏ' రేటెడ్ క్రైమ్ సినిమాలను ఓటీటీ లో విపరీతంగా ఆదరిస్తున్నారు.
ఆహాలో ఇప్పటికే ఉన్న హోమ్ గ్రోన్ క్రైమ్ జోనర్ ఫ్యాన్ బేస్ను బట్టి చూస్తే.. రవిబాబు మార్క్ టేకింగ్, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ బ్రాండ్ వాల్యూ వల్ల రేజర్ సినిమా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో మంచి వ్యూవర్షిప్ మినిట్స్ నమోదు చేసే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More