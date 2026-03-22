    Renu Desai Dhurandhar 2: మోదీకి 'అంధ భక్తురాలిని'.. రేణు దేశాయ్ సంచలన పోస్ట్.. ధురంధర్ 2 రివ్యూ వైరల్

    Renu Desai Dhurandhar 2: పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య, నటి రేణు దేశాయ్ సంచలన పోస్టు పెట్టింది. పీఎం మోడీకి తాను అంధభక్తురాలినని ప్రకటించిన రేణు దేశాయ్.. ధురంధర్ 2 సినిమాపై రివ్యూను పంచుకుంది. 

    Mar 22, 2026, 13:46:18 IST
    By Chandu Shanigarapu
    ప్రముఖ నటి రేణు దేశాయ్ సోషల్ మీడియాలో చేసిన తాజా పోస్ట్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తోంది. రణ్‌వీర్ సింగ్ నటించిన భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్ 2' సినిమాపై ఆమె తన రివ్యూను పంచుకుంది. ఈ క్రమంలో ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ధురంధర్ 2 చిత్రంపై రేణు దేశాయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

    ధురంధర్ 2పై రేణు దేశాయ్ రివ్యూ
    బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తున్న స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ధురంధర్ 2పై రేణు దేశాయ్ ప్రశంసలు కురిపించింది. ఆమె రివ్యూ తెగ వైరల్ గా మారింది. సాయుధ దళాలు, నిఘా సంస్థల త్యాగాల వల్లే మనం ఇళ్లలో ప్రశాంతంగా ఉన్నామని ఆమె పేర్కొంది. మన దేశం గురించి తక్కువ చేసి మాట్లాడే వారు ధురంధర్ 1, 2 సినిమాలను తప్పక చూడాలని ఆమె ఘాటుగా సూచించింది.

    ‘‘ఇళ్లలో ప్రశాంతంగా జీవిస్తూ, దేశం గురించి అనవసరమైన చెత్త మాట్లాడుతున్నారు. సాయుధ దళాలు, నిఘా సంస్థల కారణంగా మన ప్రశాంతంగా ఉన్నాం. వాళ్ల మీద కొంచెం గౌరవం ఉన్నా ధురంధర్ 1, 2 సినిమాలు చూడండి’’ అని తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో రేణు దేశాయ్ రాసుకొచ్చింది.

    ఈ సందర్భంగా భగవద్గీతలోని ఒక ముఖ్యమైన శ్లోకాన్ని రేణు దేశాయ్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో పంచుకుంది. "నీ కర్తవ్యం ధర్మాన్ని నిలబెట్టడమే, ప్రతిఫలాన్ని ఆశించడం కాదు" అనే సందేశాన్ని ఆమె హైలైట్ చేసింది. యుద్ధభూమి పిలుస్తోందని, దేశ రక్షణ చర్యలో నిర్దాక్షిణ్యంగా ఉండాలని శ్లోకం ద్వారా వివరించింది.

    ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గురించి రేణు దేశాయ్ చేసిన కామెంట్లు తెగ వైరల్ గా మారాయి. సినిమాలో 'చాయ్‌వాలా' (ప్రధాని మోదీని ఉద్దేశించి) గురించి వచ్చే ఒక క్లిప్‌ను ఆమె షేర్ చేసింది. ఆ వీడియోను ఉద్దేశించి ఆమె చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.

    ప్రధాని మోదీ పట్ల తనకున్న అపారమైన అభిమానాన్ని ఆమె బహిరంగంగానే చాటుకుంది. "నేను బీజేపీకి, మన అద్భుతమైన ప్రధాని మోదీజీకి గర్వించదగిన అంధ భక్తురాలిని" అని రేణు దేశాయ్ రాసుకొచ్చింది.

    'ధురంధర్ 2' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతమైన వసూళ్లను సాధిస్తోంది. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.500 కోట్ల మార్కును దాటేసింది. రణ్‌వీర్ సింగ్, సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్ వంటి స్టార్ నటులు ఈ చిత్రంలో పవర్‌ఫుల్ పాత్రలు పోషించారు.

    News/Entertainment/Renu Desai Dhurandhar 2: మోదీకి 'అంధ భక్తురాలిని'.. రేణు దేశాయ్ సంచలన పోస్ట్.. ధురంధర్ 2 రివ్యూ వైరల్
