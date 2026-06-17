Rihanna Ambani Gift: అంబానీలు ఇచ్చిన డైమండ్ బ్రాస్లెట్ తో రిహానా.. వామ్మో అన్ని కోట్లా?.. గిఫ్ట్ వెనుక అసలు కథ ఇదే
Rihanna Ambani Gift: గ్లోబల్ పాప్ స్టార్ రిహానాకు భారత కుబేరుడు ముఖేష్ అంబానీ కుటుంబం ఓ గిఫ్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. అత్యంత ఖరీదైన బ్రాస్లెట్ ఆమె చేతికి ఎలా వచ్చింది? దాని రేట్, ప్రత్యేకతలేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
Rihanna Ambani Gift: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న గ్లోబల్ పాప్ సూపర్స్టార్ రిహానా (Rihanna) మరోసారి ట్రెండింగ్ లోకి దూసుకొచ్చింది. ఈ సారి తన వద్ద ఉన్న అత్యంత విలువైన డైమండ్ కలెక్షన్ను అభిమానులతో పంచుకుంది. అందులో ముఖ్యంగా ముఖేష్ అంబానీ కుటుంబం ఇచ్చిన డైమండ్ బ్రాస్లెట్ స్టోరీ వైరల్ గా మారింది.
వైరల్ వీడియో
ప్రస్తుతం ఇన్స్టాగ్రామ్లో విపరీతంగా చక్కర్లు కొడుతున్న ఒక వైరల్ వీడియోలో.. రిహానా తన డబుల్-డెనిమ్ లుక్ను ఎంతో సరదాగా వివరిస్తూ కనిపించింది. ఎలాంటి గ్లామ్ టీమ్ (మేకప్ ఆర్టిస్టులు) సాయం తీసుకోకుండా తన సొంత బ్రాండ్ ‘ఫెంటీ బ్యూటీ’ ఉత్పత్తులను ఉపయోగించి స్వయంగా రెడీ అయినట్లు ఆమె వెల్లడించింది.
రిహానా డైమండ్ బ్రాస్లెట్
ఈ వీడియోలోనే తన చేతి మణికట్టును కెమెరా వైపు తిప్పిన రిహానా.. ధగధగలాడుతున్న ఒక వజ్రాల టెన్నిస్ బ్రాస్లెట్ను చూపించింది. "ఇది నాకు ఇండియాలో అంబానీ ఫ్యామిలీ బహుమతిగా ఇచ్చింది" అని ఆమె ఎంతో ఆనందంగా చెప్పింది.
రేట్ ఎంతంటే?
రిహానా ధరించింది కేవలం ఒక బ్రాస్లెట్ కదా అనుకుంటే పొరపాటే. దాని ఖరీదు తెలిస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. సెలబ్రిటీ నగల నిపుణుడు ప్రియాంశు గోయల్ అంచనా ప్రకారం.. రిహానా ధరించిన ఆ డైమండ్ టెన్నిస్ బ్రాస్లెట్ విలువ మార్కెట్లో సుమారు రూ.2.2 కోట్లు (22 మిలియన్ రూపాయలు) ఉంటుంది. అవును.. ఇదే నిజం. ఆ డైమండ్ బ్రాస్లెట్ రేటు ఏకంగా రూ.2.2 కోట్లు.
నగల డిజైన్లలో టెన్నిస్ బ్రాస్లెట్ అనేది అత్యంత ఐకానిక్. ఇది ఎంతో సింపుల్గా, ఎలిగెంట్గా ఉండటమే కాకుండా ఎప్పటికీ తన అందాన్ని కోల్పోని వింటేజ్ లుక్ను కలిగి ఉండటం దీని ప్రత్యేకత.
ఇదే అసలు స్టోరీ
ఈ అద్భుతమైన వజ్రాల బ్రాస్లెట్ వెనుక అంబానీల రాయల్టీకి సంబంధించిన ఒక కథ ఉంది. 2024 మార్చిలో జామ్నగర్లో జరిగిన అనంత్ అంబానీ, రాధికా మర్చంట్ల ప్రీ-వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్లో రిహానా ఇచ్చిన లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ గ్లోబల్ రేంజ్లో సంచలనం సృష్టించింది.
ఆ వేదికపై ఆమె తన సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ అయిన 'వర్క్', 'వైల్డ్ థాట్స్', 'బర్త్డే కేక్' వంటి పాటలతో వేడుకకు వచ్చిన అతిథులను రిహానా ఉర్రూతలూగించింది. ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ముగిసిన తర్వాత అంబానీ కుటుంబ సభ్యులంతా స్టేజ్ పైకి వచ్చి ఆమెను ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరించారు. రిహానా ఆ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం తీసుకున్న భారీ రెమ్యూనరేషన్కు అదనంగా.. తమ కుటుంబంపై ఆమె చూపించిన ఆదరాభిమానాలకు కృతజ్ఞతగా అంబానీలు ఈ అరుదైన డైమండ్ టెన్నిస్ బ్రాస్లెట్ను కానుకగా అందజేశారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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