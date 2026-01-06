గ్లామరస్గా రుక్మిణి వసంత్-యష్ టాక్సిక్ నుంచి మరో హీరోయిన్ ఫస్ట్ లుక్-అందంతో మది దోచే మెలిసా
టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ మూవీ నుంచి మరో హీరోయిన్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజైంది. గ్లామర్ అవతార్ లో రుక్మిణి వసంత్ అదిరిపోయింది. అదిరే అందంతో మెలిసాగా మది దోచేందుకు రెడీ అయిపోతుంది రుక్మిణి.
గీతు మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్ మూవీ నుంచి మరో హీరోయిన్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజైంది. ఈ సినిమాలోని హీరోయిన్లలో ఒకరైన రుక్మిణి వసంత్ గ్లామర్ లుక్ లో అదిరిపోయింది. ఆమె అద్భుతమైన ఫస్ట్ లుక్ ను ఇవాళ (జనవరి 6) మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాలో ఆడియన్స్ మది దోచే మెలిసాగా రుక్మిణి నటిస్తోంది.
రుక్మిణి వసంత్ ఫస్ట్ లుక్
టాక్సిక్ మూవీ హీరో యష్, డైరెక్టర్ గీతు మోహన్ దాస్ మంగళవారం ఈ చిత్రం నుండి రుక్మిణి వసంత్ ఫస్ట్ లుక్ ను విడుదల చేశారు. టాక్సిక్ లో మెలిసాగా రుక్మిణి వసంత్ కనిపించనుంది. "రుక్మిణి వసంత్ ను మెలిసాగా పరిచయం చేస్తున్నా. ఎ టాక్సిక్ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్" అని యష్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు.
అలా కాదు
ఫస్ట్ లుక్ లో రుక్మిణి తన సాధారణ పక్కింటి అమ్మాయి పాత్రల మాదిరిగా కనిపించడం లేదు. థై స్లిట్ నీలం రంగు దుస్తులు ధరించింది. ఆమె జుట్టు ఒక కోయిఫర్ లో, మంచు అలంకరణను కలిగి ఉంది. ఆమె పార్టీలో పొగ గది లాగా కనిపించే దాని గుండా నడుస్తుంది. ఈ లుక్ స్టన్నింగ్ గా ఉంది.
డైరెక్టర్ ఏమన్నారంటే?
గీతు తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ లో రుక్మిణి ఫస్ట్ లుక్ ను పోస్ట్ చేస్తూ.. "రుక్మిణి గురించి నేను ఎక్కువగా ఆరాధించేది నటిగా ఆమె తెలివితేటలు. ఆమె కేవలం ప్రదర్శన ఇవ్వదు, ఆమె ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఆమె ప్రశ్నలు అడుగుతుంది, సందేహంతో కాదు ఉత్సుకతతో. ఇది నన్ను లోతుగా ఆలోచించడానికి నెట్టివేస్తుంది. కొన్నిసార్లు దర్శకుడిగా నా స్వంత ఎంపికలు కూడా.. ఆమె పనిని చూడటంతో తెరపై తెలివితేటలు తరచుగా చెప్పని వాటిలో ఉన్నాయని నాకు గుర్తు చేస్తుంది" అని చెప్పుకొచ్చారు.
లవ్ యు
"షాట్ల మధ్య ఆమె తన జర్నల్లో నిశ్శబ్దంగా వ్రాయడం, ఆలోచనలు, సెట్ నుండి చిన్న కథలను సంగ్రహించడం నేను తరచుగా చూస్తాను. ఆ క్షణాలు ఆమె ప్రక్రియ గురించి చాలా చెబుతాయి. ఆమె నిరంతరం తన స్వంత అంతర్గత ప్రపంచాన్ని నిర్మిస్తోంది. నేను ఆమె విధానాన్ని చాలా ఆలోచనాత్మకంగా కనుగొన్నాను. కొన్నిసార్లు నేను ఆ పేజీలను దొంగిలించి వాటి ద్వారా చదవాలని నిజాయితీగా కోరుకుంటున్నా. అటువంటి పొరల ప్రదర్శన వెనుక ఉన్న మనస్సును అర్థం చేసుకోవడానికి. ఐ లవ్ యు రుక్మిణి’’ అని డైరెక్టర్ గీతు పోస్టు చేశారు.
టాక్సిక్ గురించి
ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ టాక్సిక్ అనేది గీతు దర్శకత్వం వహిస్తున్న పీరియడ్ గ్యాంగ్ స్టర్ చిత్రం. ఈ చిత్రాన్ని వెంకట్ కె నారాయణ, యష్ తమ బ్యానర్లు కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్, మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ పై సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో నయనతార, కియారా అద్వానీ, తారా సుతారియా, హుమా ఖురేషి, అక్షయ్ ఒబెరాయ్, సుదేవ్ నాయర్ తదితరులు నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం మార్చి 19న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.