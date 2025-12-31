స్లిట్ గౌన్లో అదిరిపోయిన నయనతార-టాక్సిక్ నుంచి ఫస్ట్ లుక్ ఔట్-భార్య అందానికి ఫిదా అయిన విఘ్నేష్ శివన్!
కేజీఎఫ్ స్టార్ యశ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న కొత్త సినిమా టాక్సిక్. ఈ మూవీ నుంచి తాజాగా లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేశారు. గ్లామర్ అండ్ రాయల్ గా కనిపిస్తున్న నయనతార లుక్ చూసి భర్త విఘ్నేష్ శివన్ ఫిదా అయ్యాడు.
యశ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ‘టాక్సిక్ – ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ మూవీ నుంచి హీరోయిన్ల ఫస్ట్ లుక్స్ ను వరుసగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే కియారా అద్వాణీ, హ్యూమా ఖురేషీ లుక్స్ రివీల్ చేశారు. ఇక ఇవాళ (డిసెంబర్ 31) లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార ఫస్ట్ లుక్ ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ లుక్ లో తన భార్యను చూసి విఘ్నేష్ శివన్ ఫిదా అవుతున్నాడు.
గంగగా నయనతార
డిసెంబర్ 31న, యష్ తన రాబోయే చిత్రం ‘టాక్సిక్ – ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’లో నయనతార మొదటి లుక్ ను పోస్ట్ చేశారు. గంగా పాత్రలో నయనతార కనిపించనుండగా, ఆమె అందంగా, అదే సమయంలో ప్రమాదకరంగా కూడా కనిపిస్తున్నారు. కియారా అద్వానీ, హ్యూమా ఖురేషి తర్వాత నయనతార ఫస్ట్ లుక్ ఇది.
యశ్ పోస్ట్
'టాక్సిక్ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' లో నయనతారను గంగగా పరిచయం చేస్తున్నాం' అని యష్ తన సోషల్ మీడియాలో నయనతార మొదటి లుక్ ను పంచుకున్నారు. ఈ పోస్టర్ లో ఆమె చేతిలో తుపాకీతో ఒక ద్వారం గుండా నడుస్తూ కనిపించారు. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆమె కోసం ద్వారం తెరుస్తుండగా, మరికొందరు ఆమె వెనుక కాపలాగా ఉన్నారు.
వావ్ అంటూ భర్త
నయనతార హై స్లిట్ తో కూడిన బ్లాక్ డ్రెస్, తొడల వరకు ఉండే బూట్లను ధరించి, కెమెరా వైపు సూటిగా చూస్తున్నారు. ఆమె భర్త, దర్శకుడు విఘ్నేష్ శివన్ ఈ పోస్టర్ ను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ లో రీ-షేర్ చేస్తూ, 'వావ్' అని నోరు తెరిచిన ఎమోజీతో రాశారు. అతను పోస్టర్ ను పంచుకుంటూ హార్ట్-ఐస్, రెడ్-హార్ట్ ఎమోజీలను కూడా పోస్ట్ చేశారు. తన భార్య అందానికి స్పష్టంగా ఫిదా అయ్యారు.
నయన్ ను కొత్తగా
గంగగా నయనతారను ఎంపిక చేయడం గురించి డైరెక్టర్ గీతు మాట్లాడుతూ.. ‘నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ చూడని విధంగా నయన్ ను చూపించాలని అనుకున్నాను. కానీ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు, ఆమె వ్యక్తిత్వం పాత్ర ఆత్మకు ఎంత దగ్గరగా ఉందో నేను చూడటం ప్రారంభించాను. అది అనుకరణ కాదు, అది సరిపోలిక. నా గంగను నేను కనుగొన్నాను, ఆమె అద్భుతంగా నటించింది, ఇంకా ఊహించని విధంగా, నేను ఒక ప్రియమైన స్నేహితురాలిని కూడా కనుగొన్నాను’ అని చెప్పారు.
టాక్సిక్ రిలీజ్ డేట్
యష్, గీతు రాసిన, గీతు దర్శకత్వం వహించిన 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' కన్నడ, ఇంగ్లీష్ భాషలలో ఏకకాలంలో షూటింగ్ చేసుకుంటుంది. హిందీ, తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, మరికొన్ని భాషలలో డబ్బింగ్ వెర్షన్లు ప్లాన్ చేశారు. కియారా చిత్రంలో నాదియాగా, హుమా ఎలిజబెత్ గా నటిస్తున్నారు. దీనిని వెంకట్ కె నారాయణ, యష్ కలిసి కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ లపై నిర్మిస్తున్నారు. 'టాక్సిక్' 19 మార్చి 2026న రిలీజ్ కానుంది.