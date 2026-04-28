Sai Pallavi Trolls: ఇదేం హిందీ.. రామాయణంలో సీతగా ఆమె కరెక్టేనా అంటూ సాయి పల్లవిపై ట్రోలింగ్.. అభిమానుల కౌంటర్
Sai Pallavi Trolls: 'రామాయణం' సినిమాలో సీత పాత్ర పోషిస్తున్న సాయి పల్లవి.. తాజాగా ఒక ఈవెంట్లో హిందీ మాట్లాడలేక ఇబ్బంది పడటంతో సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ మొదలయ్యాయి. భాష రాకపోతే సీతమ్మ పాత్రకు న్యాయం చేయగలదా అని కొందరు ప్రశ్నిస్తుంటే, అభిమానులు మాత్రం ఆమె నటనపై నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Sai Pallavi Trolls: సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న నటి సాయి పల్లవి ఇప్పుడు బాలీవుడ్ ఎంట్రీకి సిద్ధమవుతోంది. ఆమిర్ ఖాన్ నిర్మిస్తున్న ఏక్ దిన్ మూవీతో హిందీ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తోంది. దీని తర్వాత నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' మూవీలోనూ ఆమె సీతాదేవి పాత్రలో నటిస్తోంది. అయితే తాజాగా ముంబైలో జరిగిన 'ఏక్ దిన్' మూవీ ప్రమోషన్లలో సాయి పల్లవి హిందీలో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
హిందీ రాకపోతే సీతగా సెట్ అవుతుందా?
ఆ ఈవెంట్లో సాయి పల్లవి తనకు హిందీ అంతగా రాదని ఒప్పుకుంటూనే.. వచ్చీ రాని హిందీలో మాట్లాడింది. ఇది చూసిన కొందరు నెటిజన్లు ఆమెను టార్గెట్ చేస్తున్నారు.
"కనీసం హిందీ సరిగ్గా మాట్లాడలేని నటిని సీతాదేవి పాత్రకు ఎలా ఎంపిక చేశారు? నితీష్ తివారీ ఏం ఆలోచిస్తున్నారు?" అని సోషల్ మీడియా వేదికగా విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఉత్తరాది ప్రేక్షకుల్లో ఒక వర్గం, భాషా పరిజ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల ఆ పాత్రలోని భావోద్వేగాలు పలకవని వాదిస్తున్నారు.
భాష ముఖ్యం కాదు.. భావం ముఖ్యం
ట్రోల్స్ ఒకవైపు ఉంటే సాయి పల్లవి అభిమానులు, సాధారణ ప్రేమికులు ఆమెకు గట్టిగానే మద్దతు తెలుపుతున్నారు. "సీతాదేవి ఎప్పుడూ హిందీ మాట్లాడలేదు. ఆమెది మిథిలా నగరం.. అక్కడ మైథిలీ భాష ఉంటుంది. అయోధ్యలో అవధి ఉంటుంది. హిందీకి, రామాయణ కాలానికి సంబంధం ఏంటి?" అని లాజిక్తో సమాధానం ఇస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా సాయి పల్లవి ఒక నేచురల్ నటి అని, ఆమె కళ్లతోనే హావభావాలు పలికించగలదని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇటీవల వచ్చిన 'అమరన్' సినిమా కోసం ఆమె స్వయంగా హిందీలో డబ్బింగ్ చెప్పుకున్న విషయాన్ని కూడా కొందరు ప్రస్తావిస్తున్నారు.
భారీ అంచనాల మధ్య రామాయణం
రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా, కన్నడ స్టార్ యశ్ రావణుడిగా నటిస్తున్న ఈ మూవీ 2026 నవంబర్లో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. హాలీవుడ్ స్థాయి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, హన్స్ జిమ్మర్ సంగీతం వంటి భారీ హంగులతో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.
ఇలాంటి సమయంలో చిన్న చిన్న విషయాలపై వివాదాలు సృష్టించడం సరికాదని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పాత్రకు ప్రాణం పోయడంలో సాయి పల్లవికి ఉన్న అంకితభావం అందరికీ తెలిసిందేనని, సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక అందరి నోళ్లు మూతపడతాయని ఆమె అభిమానులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. 'రామాయణం' సినిమాలో సాయి పల్లవి ఏ పాత్ర పోషిస్తున్నారు?
దర్శకుడు నితీష్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న 'రామాయణం' పార్ట్-1లో సాయి పల్లవి సీతాదేవి పాత్రలో నటిస్తున్నారు.
2. నెటిజన్లు సాయి పల్లవిని ఎందుకు ట్రోల్ చేస్తున్నారు?
ముంబైలో జరిగిన ఒక ఈవెంట్లో ఆమెకు హిందీ సరిగ్గా రాకపోవడంతో, హిందీ రాని నటి సీత పాత్రకు ఎలా సరిపోతుందంటూ కొందరు విమర్శలు చేస్తున్నారు.
3. రామాయణం సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?
ఈ చిత్రం మొదటి భాగం 2026 నవంబర్ 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More