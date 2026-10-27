Sai Pallavi: సాయి పల్లవి డాక్టర్ చదివి యాక్టర్ ఎందుకు అయిందో తెలుసా? పక్కనే ఉన్న రణ్బీర్ కామెంట్ హైలైట్
Sai Pallavi: 'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి 18' (KBC 18) వేదికపై 'రామాయణ' (Ramayana) టీమ్ సందడి చేసింది. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ కోర్సు (MBBS) పూర్తి చేసిన సాయి పల్లవి (Sai Pallavi) వైద్యాన్ని వదిలేసి నటనను ఎందుకు ఎంచుకున్నారని బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్ ప్రశ్నించగా.. ఆమె ఇచ్చిన సమాధానం వైరల్ అవుతోంది.
Sai Pallavi: సౌత్ అండ్ బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలలో తన సహజసిద్ధమైన నటనతో, కళ్లు చెదిరే డ్యాన్స్తో కోట్లాది మంది అభిమానుల హృదయాలను కొల్లగొట్టిన సహజ నటి సాయి పల్లవి. వృత్తిరీత్యా ఎంబీబీఎస్ (MBBS) డాక్టర్ అయినప్పటికీ, ఆమె వైద్య వృత్తిని పక్కనబెట్టి మలయాళ చిత్రం 'ప్రేమమ్' (Premam) ద్వారా సినీ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టి సంచలన విజయాన్ని సాధించారు. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న మైథలాజికల్ విజువల్ ఎపిక్ 'రామాయణ' (Ramayana)లో సాయి పల్లవి సీతాదేవిగా, రణబీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా నటిస్తున్నారు.
ఈ భారీ చిత్రం ప్రమోషన్లలో భాగంగా చిత్రబృందం 'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి 18' (Kaun Banega Crorepati 18)లో పాల్గొంది. షో హోస్ట్ అమితాబ్ బచ్చన్.. సాయి పల్లవిని అడిగిన ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న, దానికి రణబీర్ కపూర్ ఇచ్చిన ఫన్నీ కౌంటర్ ఇప్పుడు నెట్టింట తీవ్రంగా వైరల్ అవుతోంది. సాయి పల్లవి సీతాదేవి పాత్ర ఎంపికపై చేసిన వ్యాఖ్యలు, అక్టోబర్ 29, 30 తేదీల్లో ప్రసారం కానున్న ఈ స్పెషల్ ఎపిసోడ్స్ విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
"దేవుడు రాసిన ప్రిస్క్రిప్షన్ అది!" — రణబీర్ ఫన్నీ ట్విస్ట్
తాజాగా విడుదలైన కేబీసీ 18 ప్రోమోలో అమితాబ్ బచ్చన్.. సాయి పల్లవిని ప్రశ్నిస్తూ.. "మీరు ఎంబీబీఎస్ చదివి డాక్టర్ అయ్యారు. కానీ ఆ వైద్యాన్ని వదిలేసి ఇక్కడికి (నటనలోకి) ఎలా వచ్చారు?" అని అడిగారు. దానికి సాయి పల్లవి నవ్వుతూ స్పందిస్తూ.. "నేను నటిగా మారాలని దేవుడే నా రాతలో రాశారు సర్" అని ఓ ఎమోషనల్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు.
సాయి పల్లవి సమాధానాన్ని విని బిగ్ బీ కాస్త ఆలోచనలో పడగా, పక్కనే ఉన్న రణబీర్ కపూర్ వెంటనే అందుకుని మైండ్ బ్లాకింగ్ హ్యూమరస్ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. “అది దేవుడు స్వయంగా రాసి ఇచ్చిన 'ప్రిస్క్రిప్షన్' సర్.. అందుకే ఆమె నటి కావాల్సి వచ్చింది” అని రణబీర్ క్యూట్గా పంచ్ వేయడంతో ఆడియెన్స్, బిగ్ బీ బిగ్గరగా నవ్వుతూ చప్పట్లతో మారుమోగించారు.
సీతాదేవి పాత్రపై సాయి పల్లవి భావోద్వేగం
మరొక ప్రోమోలో 'రామాయణ' సినిమాలో సీతాదేవి పాత్రకు ఎంపికైనప్పుడు తన తొలి స్పందన ఎలా ఉందో సాయి పల్లవి పంచుకున్నారు. "సాధారణంగా నేను ఏ సినిమా లేదా పాత్ర చేసినా.. 'ఈ పాత్రకు నా నుంచి నేను ఏమి ఇవ్వగలను?' అని ఆలోచిస్తాను. కానీ నా కెరీర్లో మొదటిసారిగా.. 'సీతమ్మ వారి పాత్రను పోషించడం ద్వారా నేను ఏమి నేర్చుకోగలను? ఎలాంటి పవిత్రమైన జ్ఞానాన్ని పొందగలను?' అని మాత్రమే ఆలోచించాను. అందుకే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని అత్యంత పారదర్శకంగా ఉంచాలనుకున్నాను. ఎలాంటి అదనపు ఆలోచనలు పెట్టుకోకుండా సీతమ్మ వారికి దండం పెట్టుకుని షూటింగ్లో అడుగుపెట్టాను" అని సాయి పల్లవి ఎమోషనల్ అయ్యారు.
అక్టోబర్ 29, 30న కేబీసీ స్పెషల్ ఎపిసోడ్లు
రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, రవి దూబే (లక్ష్మణుడి పాత్రధారి) పాల్గొన్న ఈ ప్రత్యేక 'రామాయణ' ఎపిసోడ్లు అక్టోబర్ 29, 30 తేదీలలో రాత్రి 9 గంటలకు సోనీ టీవీ, సోనీలివ్ ఓటీటీలలో ప్రసారం కానున్నాయి.
దర్శకుడు నితేష్ తివారీ తెరకెక్కించిన ఈ భారీ ఎపిక్ డ్రామాలో రణబీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, కేజీఎఫ్ స్టార్ యశ్ రావణాసురుడిగా, సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడిగా, రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా నటిస్తున్నారు. కాజల్ అగర్వాల్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, అరుణ్ గోవిల్, లారా దత్తా కీలక పాత్రల్లో అలరించనున్నారు.
నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ కాంబినేషన్లో ఏకంగా రూ. 4000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం పార్ట్-1 రాబోయే 2026 నవంబర్ 5న (దీపావళి కానుకగా) ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
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