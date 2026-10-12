Amitabh Bachchan: అమితాబ్ బచ్చన్ 84వ బర్త్డే- తాత మనవరాలి ఫొటో షేర్ చేసిన ఐశ్వర్య రాయ్- చిరంజీవి, ప్రభాస్ విషెస్
Aishwarya Rai Shares Amitabh Bachchan Aaradhya Photo: బాలీవుడ్ షెహన్షా అమితాబ్ బచ్చన్ 84వ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. కోడలు ఐశ్వర్య రాయ్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న ప్రత్యేక ఫోటోతో పాటు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ప్రభాస్ వంటి సినీ దిగ్గజాలు బిగ్ బికి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
Aishwarya Rai Shares Amitabh Bachchan Aaradhya Photo: భారతీయ స్టార్ హీరో, బాలీవుడ్ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ అక్టోబర్ 11న తన 84వ పుట్టినరోజును వైభవంగా జరుపుకున్నారు. ఎనిమిది పదులు దాటినా నేటికీ నటనలో, ఉత్సాహంలో కుర్ర హీరోలకు పోటీ ఇచ్చే అమితాబ్కు సినీ లోకం నీరాజనాలు పలికింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది అభిమానులతో పాటు సినీ, రాజకీయ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు అందజేశారు.
మనవరాలితో ఆత్మీయ చిత్రం పంచుకున్న ఐశ్వర్య రాయ్
ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో అమితాబ్ బచ్చన్ కోడలు, స్టార్ హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ షేర్ చేసిన పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. అమితాబ్ తన మనవరాలు ఆరాధ్యతో ఎంతో ఆప్యాయంగా ఉన్న ఒక అపూర్వమైన ఫోటోను ఐశ్వర్య తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు.
"జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ప్రియమైన పా-దాదాజీ.. మీకు ఎల్లప్పుడూ ఆ దేవుడి ఆశీస్సులు, ప్రేమ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను" అని ఈ ఫోటోకు ఐశ్వర్య రాయ్ క్యాప్షన్ జోడించారు. తాతా-మనవరళ్ల అనుబంధాన్ని చాటేలా ఉన్న ఈ పిక్ నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
అభిమానులకు బిగ్ బి అభివాదం.. 'జల్సా' వద్ద సందడి
ప్రతి ఏటా తన పుట్టినరోజున అభిమానులను కలవడం అమితాబ్కు ఒక ఆనవాయితీ. ఈ ఏడాది కూడా ముంబైలోని తన నివాసం 'జల్సా' బయటకు వచ్చి వేచి చూస్తున్న అభిమానులకు ఆయన దర్శనమిచ్చారు. ఎరుపు రంగు కుర్తా, మ్యాచింగ్ షాల్ ధరించిన బిగ్ బి, అభిమానులు భారీ పూలదండతో సిద్ధం చేసిన వేదికపై నుంచి అందరికీ నమస్కరిస్తూ అభివాదం చేశారు. తమ అభిమాన నటుడిని నేరుగా చూడటంతో జల్సా ప్రాంగణం అభిమానుల కేరింతలతో మోతెత్తింది.
టాలీవుడ్ దిగ్గజాల శుభాకాంక్షలు.. KBCలో బర్త్డే హంగామా
తెలుగు చిత్రసీమ నుంచి మెగాస్టార్ చిరంజీవి, రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ప్రత్యేకంగా అమితాబ్కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వీరితో పాటు సంజయ్ దత్, శత్రుఘ్న సిన్హా, అజయ్ దేవగన్, అనుపమ్ ఖేర్, కాజోల్, ఫరా ఖాన్ వంటి ప్రముఖులు బిగ్ బికి విష్ చేశారు.
అభిషేక్ బచ్చన్ హాజరై
మరోవైపు ప్రముఖ రియాలిటీ షో 'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి 18' (KBC 18) సెట్లో కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ పుట్టినరోజు వేడుకలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ ప్రత్యేక ఎపిసోడ్కు అమితాబ్ కుమారుడు అభిషేక్ బచ్చన్ హాజరై తండ్రిని ఆత్మీయంగా కౌగిలించుకున్నారు. అలాగే మాధురీ దీక్షిత్, ఆయుష్మాన్ ఖురానా, సారా అలీ ఖాన్ వంటి తారలు పాల్గొని సందడి చేశారు.
కల్కి 2 సీక్వెల్, ఐశ్వర్య రాయ్ తదుపరి ప్రాజెక్ట్లు
వయసు పెరుగుతున్నా వరుస ప్రాజెక్ట్లతో అమితాబ్ బిజీగా గడుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం KBC 18 షూటింగ్తో పాటు తెలుగు దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ తెరకెక్కిస్తున్న 'కల్కి 2898 ఏడీ' సీక్వెల్లో నటించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మొదటి భాగంలో అశ్వత్థామగా బిగ్ బి చేసిన నటనకు తెలుగు ప్రేక్షకుల నుంచి విపరీతమైన ప్రశంసలు దక్కాయి.
1000 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1000 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టిన కల్కి 2 చిత్రంలో ప్రభాస్, కమల్ హాసన్ కూడా నటిస్తున్నారు. ఇక ఐశ్వర్య రాయ్ విషయానికొస్తే, 2023లో వచ్చిన 'పొన్నియిన్ సెల్వన్ 2' తర్వాత ఆమె మరే చిత్రానికి సంతకం చేయలేదు. ఇటీవల పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్లో ర్యాంప్ వాక్ చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More