Maa Inti Bangaram: సమంత సరికొత్త చరిత్ర-టాలీవుడ్లోనే తొలిసారి-100 కోట్ల క్లబ్లో మా ఇంటి బంగారం-ఈ సక్సెస్ కారణం ఇదే!
Maa Inti Bangaram 100 Cr: స్టార్ హీరోయిన్ సమంత నటించిన తాజా చిత్రం ‘మా ఇంటి బంగారం’ సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. టాలీవుడ్ హిస్టరీలోనే రూ.100 కోట్ల గ్రాస్ మార్క్ను అందుకున్న మొదటి ‘ఫీమేల్ సెంట్రిక్’ చిత్రంగా నిలిచింది. మరి ఇంతటి భారీ విజయం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు ఏంటో ఇక్కడ చూసేయండి.
Maa Inti Bangaram 100 Cr: తెలుగు సినిమా మార్కెట్ రేంజ్ ప్రస్తుతం గ్లోబల్ లెవెల్కు చేరుకుంది. అయితే ఇప్పటివరకు కేవలం స్టార్ హీరోల చిత్రాలకు మాత్రమే పరిమితమైన రూ.100 కోట్ల క్లబ్ రికార్డును.. ఇప్పుడు ఒకే ఒక్క లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమా బద్దలు కొట్టింది. ‘మా ఇంటి బంగారం’ సరికొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది.
మా ఇంటి బంగారం రూ.100 కోట్లు
సమంత ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన విజువల్ వండర్ ‘మా ఇంటి బంగారం’ (Maa Inti Bangaaram) ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.100 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లను (100 Crore Gross) దాటేసి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. టాలీవుడ్ లో ఈ ఘనత సాధించిన ఫస్ట్ ఫీమేల్ ఓరియెంటెడ్ మూవీగా మా ఇంటి బంగారం నిలిచింది.
టాలీవుడ్లో సరికొత్త బెంచ్మార్క్
తెలుగు చిత్రసీమలో అనుష్క నటించిన ‘అరుంధతి’, ‘రుద్రమదేవి’, ‘భాగమతి’ లేదా సావిత్రి బయోపిక్ ‘మహానటి’ వంటి చిత్రాలు భారీ వసూళ్లు సాధించాయి. కానీ ఇప్పటివరకూ ప్యూర్ సోలో ఫీమేల్ లీడ్ మూవీగా రూ.100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్ను తాకిన హిస్టరీ ఏ చిత్రానికి లేదు. ఆ అసాధ్యమైన రికార్డును సమంత తన స్టార్ పవర్, కంటెంట్ డ్రైవెన్ సబ్జెక్ట్తో సుసాధ్యం చేసి చూపించింది. అందుకే నెట్టింట ఇప్పుడు "UNSTOPPABLE SAM" అనే ట్రెండ్ నడుస్తోంది.
భారీగా లాభాలు
ఒక సినిమా రూ.100 కోట్లు వసూలు చేయడం వేరు, అది డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు లాభాలు తేవడం వేరు. ‘మా ఇంటి బంగారం’ చిత్రానికి జరిగిన టోటల్ ప్రి-రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ వాల్యూ దాదాపు రూ.35-40 కోట్లు. ఈ సినిమా రూ.100 కోట్ల గ్రాస్ (దాదాపు 52 కోట్లకు పైగా షేర్) సాధించడంతో.. బయ్యర్లందరికీ ఇది 30% కంటే ఎక్కువ ప్రాఫిట్ను (ROI) అందించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం.
కేవలం నైజాం, ఆంధ్రా ఏరియాల్లోనే కాకుండా యూఎస్ఏ ప్రదర్శనల ద్వారా కూడా ఈ చిత్రానికి భారీగా బ్రేక్ ఈవెన్ మార్జిన్ దక్కింది.
సమంత మేకోవర్
మా ఇంటి బంగారం సినిమా ఇంతటి భారీ విజయం సాధించడానికి ప్రధాన కారణం కంటెంట్లోని ‘ఎమోషనల్ కనెక్ట్’. రొటీన్ గ్లామర్ పాత్రలకు భిన్నంగా సమంత ఎంచుకున్న ఈ ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్ మహిళా ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు క్యూ కట్టేలా చేసింది. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ థియేటర్లలో రిపీట్ గా చూడటం వల్లే వర్కింగ్ డేస్లో కూడా కలెక్షన్లు స్థిరంగా కొనసాగాయి.
ఓటీటీ ప్లాన్
మా ఇంటి బంగారం థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన తర్వాత ఈ చిత్రం ఓటీటీ రైట్స్ ఎకనామిక్స్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. రూ.100 కోట్ల మైల్స్టోన్ దాటడంతో.. దీని శాటిలైట్, డిజిటల్ పార్ట్నర్స్ భారీ ప్రమోషన్స్కు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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