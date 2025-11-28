Edit Profile
    ఫుట్‌బాల్ లెజెండ్ బెక‌హ‌మ్‌తో సమంత‌-ప్రేమ‌తో హ‌గ్‌-వీడియోలు వైర‌ల్‌

    ముంబైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో నటి సమంత రూత్ ప్రభు, ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం డేవిడ్ బెకహమ్ కలిసి కనిపించారు. వారిద్దరి ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఫ్యాన్స్ వీరిని చూసి తెగ మురిసిపోతున్నారు. 

    Published on: Nov 28, 2025 8:35 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఐక్యరాజ్యసమితి బాలల నిధి (UNICEF) గుడ్ విల్ అంబాసిడర్‌గా ప్రస్తుతం భారత పర్యటనలో ఉన్న ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం, మాజీ ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ డేవిడ్ బెకహమ్, నటి సమంత రూత్ ప్రభుతో ముంబైలో ఓ కార్యక్రమంలో కనిపించారు. వారిద్దరూ కలిసి ఓ ఈవెంట్ నుండి బయటకు వస్తున్న వీడియోలు, ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వీరిద్దరినీ చూసి అభిమానులు తెగ సంబరపడిపోతున్నారు.

    డేవిడ్ బెకహమ్, సమంత
    డేవిడ్ బెకహమ్, సమంత

    స్వీట్ హగ్

    ఈవెంట్ నుండి బయటకు వస్తున్నప్పుడు డేవిడ్, సమంతలను ఫోటోగ్రాఫర్లు క్లిక్ మనిపించారు. కారు ఎక్కే ముందు వీరిద్దరూ ఆప్యాయంగా కౌగిలించుకున్నారు. డేవిడ్ సింపుల్‌గా బ్లాక్ టీ-షర్ట్, మ్యాచింగ్ ప్యాంట్‌లో కనిపించగా, సమంత గ్రే పిన్‌స్ట్రైప్ సూట్‌లో స్టైలిష్‌గా ఉంది. కారు ఎక్కే ముందు డేవిడ్ అభిమానులతో సెల్ఫీలు దిగి, ఆటోగ్రాఫ్‌లు కూడా ఇచ్చారు.

    ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్

    డేవిడ్, సమంత కలిసి కనిపించడంతో అభిమానులు ఆనందంతో పొంగిపోయారు. ఒక అభిమాని "బెకహమ్ అదృష్టవంతుడు, ఆమె చాలా అందంగా ఉంది" అని కామెంట్ చేయగా, మరొకరు "ఇద్దరి దుస్తులు చాలా బాగున్నాయి" అని అన్నారు. ఇంకొకరు "వారిద్దరూ చాలా క్లాసీగా ఉన్నారు" అని ప్రశంసించారు. ఒక అభిమాని డేవిడ్ వినయాన్ని కూడా ప్రశంసిస్తూ, "అతను చాలా సాదాసీదాగా ఉంటాడు" అని రాశారు.

    డేవిడ్ బెకహమ్ కామెంట్లు

    శుక్రవారం (నవంబర్ 28) డేవిడ్ బెకహమ్ తన భారత పర్యటనలో భాగంగా 'ఎల్లె ఇండియా' కోసం సమంత రూత్ ప్రభుతో కలిసి ఈవెంట్ లో పాల్గొన్నారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ షేర్ చేసిన వీడియోలో డేవిడ్ ఇండియా గురించి గొప్పగా చెప్పాడు.

    "ఇండియా గతంలో నేను ఎప్పుడూ వెళ్ళని ప్రదేశాలలో ఒకటిగా ఉండేది. రెండేళ్ల క్రితం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, నేను మంత్రముగ్ధుడిని అయ్యాను. నాకు ఇక్కడ నచ్చుతుందని నాకు తెలుసు, కానీ ఇంతగా నచ్చుతుందని నేను ఊహించలేదు. దీనికి కారణం ఇక్కడి ప్రజలు, వాతావరణం, సంస్కృతి, ఆహారం. కానీ భారతదేశంలోని ప్రజల ఎనర్జీ ప్రపంచంలో మరెక్కడా దొరకదు" అని బెకహమ్ అన్నాడు.

    సమంత రాబోయే ప్రాజెక్టులు

    సమంత తన ప్రొడక్షన్ బ్యానర్‌పై ఇటీవల 'శుభం' సినిమాను నిర్మించింది. ఆమె తదుపరి 'రాజ్ అండ్ డీకే' వారి ‘రక్త బ్రహ్మాండం: ది బ్లడీ కింగ్డమ్’లో కనిపించనుంది. ఈ షోలో ఆదిత్య రాయ్ కపూర్, అలీ ఫజల్, జైదీప్ అహ్లావత్, వామికా గబ్బి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సిరీస్ 2026లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

