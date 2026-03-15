    Sara Saaniya: అందంలో పోటీప‌డుతున్న వ‌దిన మ‌ర‌ద‌లు-సారా టెండూల్కర్ బ్యూటీ చూస్తే జెల‌సీ పుడుతుందంటూ-వీడియో వైర‌ల్‌

    Sara Saaniya: సచిన్ టెండూల్కర్ కూతురు సారా టెండూల్కర్, కోడలు సానియా ఛందోక్ అందంలో పోటీపడుతున్నారు. తాజాగా ఓ పెళ్లికి అటెండ్ అయిన ఈ వదిన మరదలు చీరలో తళుక్కుమన్నారు. 

    Mar 15, 2026, 06:35:00 IST
    By Chandu Shanigarapu
    భారత క్రికెట్ గాడ్ సచిన్ టెండూల్కర్ కొడుకు అర్జున్ టెండూల్కర్ ఇటీవల పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. బిజినెస్ వుమెన్ సానియా ఛందోక్ ను అతను పెళ్లాడాడు. తాజాగా తన వదిన సానియాతో కలిసి సారా టెండూల్కర్ తళుక్కున మెరిసింది. వీళ్ల వీడియో తెగ వైరల్ గా మారింది.

    సానియా, సారా (PTI)
    సానియా, సారా (PTI)

    సానియా, సారా

    అందంలో వదిన మరదలు పోటీపడుతున్నారు. ఈ వీడియో చూస్తే ఎవరికైనా ఇలాగే అనిపించక మానదు. సారా టెండూల్కర్, సానియా ఛందోక్ కలిసి ఓ పెళ్లికి అటెండ్ అయ్యారు. ఇద్దరూ చీరకట్టులో చక్కగా ఉన్నారు. ఇద్దరూ కలిసి ఒక గ్రే కలర్ ఎస్ యూవీ కారులోంచి దిగుతూ కనిపించారు.

    వీడియో వైరల్

    ఫొటోగ్రాఫర్లకు పోజులు ఇవ్వడం కోసం సారా తన వదిన సానియాకు దారి చూపించింది. ఆ తర్వాత ఇద్దరు కలిసి పోజులిచ్చారు. ఇద్దరు అందగత్తెలు అద్భుతమైన చీరల్లో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. సారా లేత ఆకుపచ్చ రంగు చీరను, మెరిసే బ్లౌజ్‌తో జత చేసింది. సానియా క్లాసిక్ పండుగ శోభను ప్రతిబింబించే పీచ్-పింక్ సిల్క్ చీరను ఎంచుకుంది. ఈ వీడియో తెగ వైరల్ గా మారింది.

    సారా అందం చూసి

    సానియా, సారా కలిసి చీరకట్టులో మెరిసిపోతున్న వీడియో ఇంటర్నెట్ లో చక్కర్లు కొడుతోంది. సూపర్, బ్యూటీ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ముఖ్యంగా సారా అందాన్ని పొగిడేస్తున్నారు. ‘‘ఆమె అందం అలాంటిదే. ఎవరికైనా జెలసీ పుట్టాల్సిందే. బ్యూటీఫుల్ సారా’’ అని ఓ యూజర్ పెట్టిన కామెంట్ వైరల్ గా మారింది. బాబీ సానియాను సారా డామినేట్ చేస్తుందని కొంతమంది పేర్కొన్నారు.

    సానియా, అర్జున్ పెళ్లి

    సచిన్ టెండూల్కర్ కొడుకు అర్జున్ టెండూల్కర్ పెళ్లి రీసెంట్ గా జరిగింది. మార్చి 5న ఈ జంట ఒక్కటైంది. ఈ పెళ్లికి టీమిండియా మాజీ ఆటగాళ్లు ఎంఎస్ ధోని, ఇర్ఫాన్ పఠాన్, యూసుఫ్ పఠాన్, ఆకాశ్ చోప్రా, సురేశ్ రైనా, మహమ్మద్ కైఫ్ తదితరులు అటెండ్ అయ్యారు.

    సారా ఫ్రెండ్

    అర్జున్ టెండూల్కర్ పెళ్లి చేసుకున్న సానియా ఎవరో కాదు సారాకు బెస్ట్ ఫ్రెండే. చిన్నప్పటి నుంచి సారా కోసం సచిన్ వాళ్ల ఇంటికి సానియా వెళ్లేదే. అలా అర్జున్ టెండూల్కర్, సానియా మధ్య ప్రేమ మొదలైంది. పెద్దలను ఒప్పించి వీళ్లు పెళ్లి చేసుకున్నారు. మరోవైపు సచిన్ టెండూల్కర్, సానియా తాత రవి ఘాయ్ కు కూడా మంచి ఫ్రెండ్ షిప్ ఉంది.

    అర్జున్ క్రికెటర్ గా తన కెరీర్ నిర్మించుకునే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు. మరోవైపు బిజినెస్ వుమెన్ గా సారా తన జర్నీ కొనసాగిస్తోంది. తరచూ ట్రావెల్ చేస్తుంటుంది ఈ బ్యూటీ. సోషల్ మీడియాలో కొన్ని బ్రాండ్లకు ప్రమోషన్ కూడా చేస్తుంది.

    News/Entertainment/Sara Saaniya: అందంలో పోటీప‌డుతున్న వ‌దిన మ‌ర‌ద‌లు-సారా టెండూల్కర్ బ్యూటీ చూస్తే జెల‌సీ పుడుతుందంటూ-వీడియో వైర‌ల్‌
