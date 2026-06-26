Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Sarkaru Baayi: తెలంగాణ వాస్తవ గాథతో ‘సర్కారు బాయి’.. హీరో శ్రీరామ్ బర్త్ డే పోస్టర్ రిలీజ్!

    Sarkaru Baayi Hero Sriram Birthday Look Release: యంగ్ హీరో శ్రీరామ్ నిమ్మల పుట్టినరోజు సందర్భంగా ‘సర్కారు బాయి’ చిత్రం నుంచి సరికొత్త పవర్‌ఫుల్ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తెలంగాణ పల్లెల్లో జరిగిన యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా లారా దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంటోంది.

    Jun 26, 2026, 12:47:33 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Sarkaru Baayi Hero Sriram Birthday Look Release: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రస్తుతం రియలిస్టిక్, రా కంటెంట్ ఉన్న పీరియాడిక్ పల్లెటూరి కథలకు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. మట్టి వాసన తెలిసిన కథలతో వచ్చే చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుత విజయాలు సాధిస్తున్నాయి.

    తెలంగాణ వాస్తవ గాథతో ‘సర్కారు బాయి’.. హీరో శ్రీరామ్ బర్త్ డే పోస్టర్ రిలీజ్!
    తెలంగాణ వాస్తవ గాథతో ‘సర్కారు బాయి’.. హీరో శ్రీరామ్ బర్త్ డే పోస్టర్ రిలీజ్!

    చేదు నిజాలు నేపథ్యంలో

    ఈ తరుణంలోనే, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకున్న కొన్ని చేదు నిజాలు, యదార్థ సంఘటనల నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'సర్కారు బాయి'. శ్రీరామ్ నిమ్మల, వర్షిక జంటగా నటిస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి తాజాగా ఒక ఆసక్తికరమైన అప్డేట్ వచ్చింది.

    హీరో శ్రీరామ్ బర్త్ డే పోస్టర్

    హీరో శ్రీరామ్ నిమ్మల పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని చిత్ర బృందం ప్రత్యేక బర్త్ డే పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. గతంలో విడుదల చేసిన సర్కారు బాయి ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లకే సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన రాగా, తాజా బర్త్ డే పోస్టర్ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.

    ఈ పోస్టర్‌లో శ్రీరామ్ నిమ్మల పక్కా తెలంగాణ పల్లెటూరి యువకుడిగా, ఎంతో సహజమైన లుక్‌లో కనిపిస్తున్నారు. "ఈ సినిమా హీరోగా శ్రీరామ్‌కు నటుడిగా పెద్ద బ్రేక్ ఇస్తుంది, అతని కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పుతుంది" అని చిత్ర యూనిట్ ధీమా వ్యక్తం చేసింది.

    అణగారిన వర్గాల పోరాటమే కథాంశం

    దర్శకుడు లారా ఈ చిత్రాన్ని కేవలం ఒక కమర్షియల్ డ్రామాలా కాకుండా, నాటి తెలంగాణ సమాజంలో నెలకొన్న తీవ్రమైన నీటి సమస్యలు, కుల వివక్ష, అణగారిన వర్గాల జీవిత పోరాటాలను కళ్లకు కట్టేలా రూపొందిస్తున్నారు. సమాజంలోని అసమానతలపై ఒక సామాన్యుడు చేసిన తిరుగుబాటును ఈ కథలో చూపించబోతున్నారు.

    చేగుంట రెడ్డిపల్లిలో సుదీర్ఘ షెడ్యూల్

    ప్రస్తుతం సర్కారు బాయి సినిమా చిత్రీకరణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఈ నెల 17 నుంచి ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. మెదక్ జిల్లా చేగుంట సమీపంలోని రెడ్డిపల్లి అనే గ్రామంలో ప్రస్తుతం ఒక సుదీర్ఘమైన షెడ్యూల్‌ను ప్లాన్ చేశారు.

    నాటి కాలం నాటి పల్లెటూరి వాతావరణం సహజంగా ఉండేలా ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు. జూలై నెలాఖరు వరకు సాగే ఈ లెంగ్తీ షెడ్యూల్‌లోనే సినిమాకు సంబంధించిన అత్యంత కీలకమైన సన్నివేశాలను, టాకీ పార్ట్‌ను చిత్రీకరించనున్నారు.

    నిర్మాణ విలువల్లో రాజీ పడకుండా..

    డెక్కన్ ఫిలింస్ సమర్పణలో ప్రొడ్యూసర్ తుమ్మల ప్రఫుల్ రాం రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా రాజీ పడకుండా భారీ నిర్మాణ విలువలతో నిర్మిస్తున్నారు. కథ డిమాండ్ మేరకు పీరియాడిక్ లుక్ వచ్చేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుత షెడ్యూల్‌లో హీరో హీరోయిన్లతో పాటు కీలక పాత్రధారులైన 'బాహుబలి' ప్రభాకర్, నాగ మహేష్‌లపై ముఖ్యమైన సీన్స్ షూట్ చేస్తున్నారు.

    కాగా, సర్కారు బాయి చిత్రంలో వివా రెడ్డి, దిల్ రమేష్, చలాకీ చంటి, చిట్టిబాబు, శివాని రెడ్డి, నుపూర్ ముఖర్జీ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అమర్.జి కెమెరా బాధ్యతలు చూస్తుండగా, కె. శివ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని క్రేజీ అప్డేట్లను మేకర్స్ ప్రకటించనున్నారు.

    • Chetupelli Sanjiv Kumar
      ABOUT THE AUTHOR
      Chetupelli Sanjiv Kumar

      చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/Sarkaru Baayi: తెలంగాణ వాస్తవ గాథతో ‘సర్కారు బాయి’.. హీరో శ్రీరామ్ బర్త్ డే పోస్టర్ రిలీజ్!
    Home/Entertainment/Sarkaru Baayi: తెలంగాణ వాస్తవ గాథతో ‘సర్కారు బాయి’.. హీరో శ్రీరామ్ బర్త్ డే పోస్టర్ రిలీజ్!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes