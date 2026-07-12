Sekhar vs Jani Master: శేఖర్ మాస్టర్ వర్సెస్ జానీ మాస్టర్.. పెద్ద గొడవ.. వీడియో వైరల్.. వివాదంలో అసలు ట్విస్ట్!
Sekhar vs Jani Master: టాలీవుడ్ లో ప్రస్తుతం టాప్ కొరియోగ్రాఫర్లుగా కొనసాగుతున్నారు శేఖర్, జానీ మాస్టర్. తాజాగా వీళ్లిద్దరి మధ్య గొడవ కలకలం రేపుతోంది. ఇద్దరు గట్టిగా అరుచుకుంటున్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. అసలేం జరిగిందో ఇక్కడ చూసేయండి.
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శేఖర్ వర్సెస్ జానీ మాస్టర్
ఆదివారం (జూలై 12) సాయంత్రం సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో తెగ వైరల్ గా మారింది. ఇందులో టాప్ కొరియోగ్రాఫర్లు అయిన శేఖర్ మాస్టర్, జానీ మాస్టర్ వాగ్వాదానికి దిగినట్లు ఉంది. చుట్టూ చాలా మంది ఉన్నారు. మధ్యలో శేఖర్ మాస్టర్ పై జానీ మాస్టర్ గట్టిగా మాట్లాడినట్లు కూడా కనిపించింది. పోలీసుల జోక్యం కూడా ఈ వీడియోలో కనిపించింది.
ఏమైందంటే?
తెలుగు ఫిల్మ్ డ్యాన్సర్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు, మెంబర్ షిప్ విషయాల గురించే శేఖర్, జానీ మాస్టర్ కు మధ్య గొడవ జరిగినట్లు తెలిసింది. ఫెడరేషన్ అనుమతి లేకుండా బై ఎలక్షన్ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయడంతో వివాదం ముదిరిందని అంటున్నారు.
జానీ మాస్టర్ భార్య
తెలుగు ఫిల్మ్ డ్యాన్సర్ అసోసియేషన్ కు జానీ మాస్టర్ భార్య సుమలత అధ్యక్షురాలిగా ఉన్నారు. అయితే ఆమె ఏకపక్ష నిర్ణయాలపై అసోసియేషన్ మెంబర్లలో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉందని సమాచారం. ఈ మేరకు 10 మంది డ్యాన్సర్లు రాజీనామా చేశారని కూడా అంటున్నారు.
అయితే దీనిపై అధికారిక సమాచారం లేదు. ఇక ఇప్పుడు ఫెడరేషన్ సభ్యుల్లో మెజారిటీ వాళ్లకు తెలియకుండానే బై ఎలక్షన్ నిర్వహించేందుకు సిద్ధం కావడం అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లయిందని చెప్తున్నారు.
టాప్ కొరియోగ్రాఫర్లు
ఇప్పుడు టాలీవుడ్ లో శేఖర్ మాస్టర్, జానీ మాస్టర్ టాప్ కొరియోగ్రాఫర్లుగా సినిమాలకు పని చేస్తున్నారు. చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్, ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, ప్రభాస్.. ఇలా టాప్ స్టార్ల సినిమాలకు కొరియోగ్రాఫీ చేస్తున్నారు. అలాంటి టాప్ కొరియోగ్రాఫర్ల మధ్య ఈ వాగ్వాదం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
అయితే ఈ వైరల్ వీడియోపై ఇంకా అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్ ఏదీ రాలేదు. అసోషియేస్ కానీ లేదా జానీ మాస్టర్ కానీ, శేఖర్ మాస్టర్ కానీ ఇంకా దీనిపై రియాక్ట్ కాలేదు. ఏదేమైనా ఇద్దరు టాప్ కొరియోగ్రాఫర్లు ఇలా కోపం ప్రదర్శించడం మాత్రం ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాశంగా మారింది. మరి ఈ వివాదం చివరకు ఎక్కడి వరకు వెళ్తుందో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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