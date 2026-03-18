    Sreeleela: బుల్లితెరపై శ్రీలీల సందడి- కుర్చీ మడతపెట్టి పాటకు స్టెప్పులు- రోజా, శేఖర్ మాస్టర్ మధ్య పోటీ-ఉగాది స్పెషల్‌గా!

    Ugadi Ki Vasthunnam Sandadi Thesthunnam Zee Telugu: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ హీరోయిన్ శ్రీలీల కుర్చీ మడతపెట్టి పాటకు స్టెప్పులేస్తూ బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించనుంది. ఉగాది స్పెషల్‌గా జీ తెలుగులో ఉగాదికి వస్తున్నాం సందడి తెస్తున్నాం ప్రోగ్రామ్‌లో ఆమెతోపాటు నిఖిల్, సంయుక్త మీనన్ సందడి చేయనున్నారు.

    Mar 18, 2026, 14:09:46 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఆకట్టుకునే సీరియల్స్, అలరించే రియాల్టీ షోలతో అలరిస్తున్న జీ తెలుగు ఛానెల్ ఈ ఉగాదికి బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు మరింత వినోదం పంచేందుకు మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో వచ్చేస్తోంది.

    బుల్లితెరపై శ్రీలీల సందడి- కుర్చీ మడతపెట్టి పాటకు స్టెప్పులు- రోజా, శేఖర్ మాస్టర్ మధ్య పోటీ-ఉగాది స్పెషల్‌గా!
    నూతన సంవత్సరాదికి

    పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలను వినోదభరిత కార్యక్రమాలతో ప్రత్యేకంగా మారుస్తున్న జీ తెలుగు ఈ తెలుగు నూతన సంవత్సరాది ఉగాదికి మరింత వినోదం పంచేందుకు సిద్ధమైంది. సంస్కృతి, సంప్రదాయం మేళవించిన ఘనమైన వేడుక.. వెండితెర, బుల్లితెర తారల సందడితో సరదాగా సాగిన సంబరంగా ఉగాదికి వస్తున్నాం సందడి తెస్తున్నాం అనే పోగ్రామ్ ప్రసారం కానుంది.

    ఉగాదికి వస్తున్నాం సందడి తెస్తున్నాం

    జీ తెలుగులో మార్చి 19 గురువారం ఉదయం 10 గంటలకు ఉగాదికి వస్తున్నాం సందడి తెస్తున్నాం కార్యక్రమం ప్రీమియర్ కానుంది. నూతన సంవత్సరాది ఉగాది పండగని జీ తెలుగు నటీనటులందరూ ఘనంగా జరుపుకున్న ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి ఎనర్జిటిక్​ యాంకర్​ రవి వ్యాఖ్యాతగా నిర్వహించనున్నారు.

    ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ హీరోయిన్

    వెండితెర, బుల్లితెర తారలతో ఘనంగా సాగనున్న ఈ కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్ స్టార్స్​ పాల్గొని సందడి చేయనున్నారు. ఉస్తాద్​ భగత్​ సింగ్​ సినిమా హీరోయిన్,​​ యంగ్​ బ్యూటీ శ్రీలీల గుంటూరు కారం సినిమాలోని ‘కుర్చీ మడతపెట్టి..’ స్టెప్‌​తో అందరినీ అలరించనుంది. అంతేకాదు, స్వయంభూ సినిమా టీమ్​ నుంచి హీరో నిఖిల్​, సంయుక్త మీనన్​, నభా నటేష్ కూడా​ సందడి చేశారు.

    రోజా, శేఖర్ మాస్టర్ మధ్య పోటీ

    అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు, సరదా సంభాషణలతో సాగనున్న ఈ ఉగాదికి వస్తున్నాం సందడి తెస్తున్నాం కార్యక్రమంలో ఉగాది పచ్చడి చేయడంతో పాటు, ‘ఎవరి గొంతు బలమైనదో’ తేల్చుకునేందుకు ప్రముఖ నటి రోజా, డాన్స్​ మాస్టర్​ శేఖర్ ఇద్దరూ రెండు టీమ్​స్ పోటీ పడనున్నారు.

    డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులకు సన్మానం

    ఈ పోటీలో అమ్మాయిలు రోజాని, అబ్బాయిలు శేఖర్​ మాస్టర్‌​ని సపోర్ట్ చేయనున్నారు. ఉగాది సందర్భంగా సీరియల్​ డబ్బింగ్​ ఆర్టిస్టులకు వారు వాయిస్​ ఇచ్చే నటీనటుల చేతుల మీదుగా సన్మానం జరగనుంది.

    జీ తెలుగులో చూడండి అంటూ

    ఆటలు, పాటలు, అల్లరి, అద్భుత ప్రదర్శనలు, సరదా సంబరాలతో సాగిన ఈ ఉగాది ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఉగాదికి వస్తున్నాం సరదా తెస్తున్నం షోని జీ తెలుగు వేదికగా తప్పక చూడండి అంటూ నిర్వాహకులు అనౌన్స్ చేశారు.

    జీ తెలుగు పాపులర్ సీరియల్స్

    జీ తెలుగులో ఇలాంటి షోలతోపాటు రోజు ప్రసారం అయ్యే సీరియల్స్ తెలుగు రాష్ట్రాల బుల్లితెర ఆడియెన్స్‌ను అమితంగా ఆకట్టుకుంటాయి. జీ తెలుగులో నిండు నూరేళ్ల సావాసం, త్రినయని, జగధాత్రి, పడమటి సంధ్యారాగం, మేఘసందేశం, గుండమ్మ కథ తదితర సీరియల్స్ చాలా పాపులర్ అయ్యాయి.

    News/Entertainment/Sreeleela: బుల్లితెరపై శ్రీలీల సందడి- కుర్చీ మడతపెట్టి పాటకు స్టెప్పులు- రోజా, శేఖర్ మాస్టర్ మధ్య పోటీ-ఉగాది స్పెషల్‌గా!
