    రాశిగారి ఫలాలు అని ఒక మహిళగా ఎలా అంటుంది? అనసూయపై ఫైర్ అయిన రాశి.. వీడియో వైరల్

    సీనియర్ నటి రాశి ఫైర్ అయ్యారు. పరోక్షంగా అనసూయపై విరుచుకుపడ్డారు. రాశి గారి ఫలాలు అని ఓ మహిళ అయి ఉండి ఎలా అంటుందని ఫైర్ అయ్యారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. 

    Published on: Jan 04, 2026 8:35 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    సీనియర్ నటి రాశికి కోపమొచ్చింది. తన యూట్యూబ్ ఛానెల్ లో ఓ వీడియో పోస్టు చేసిన ఆమె మండిపడ్డారు. అనసూయ పేరు ఎత్తకుండా ఇండైరెక్ట్ గా ఫైర్ అయ్యారు. శివాజీ, అనసూయ వివాదం అందరికీ తెలిసిందే. దీనిపై తన యూట్యూబ్ ఛానెల్ లో రియాక్టవుతూ రాశి చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి. గతంలో అనసూయ చేసిన కామెంట్లకు ఇప్పుడు కౌంటర్ ఇచ్చారు రాశి.

    రాశి వీడియో వైరల్
    రాశి వీడియో వైరల్

    రాశి గారి ఫలాలు

    గతంలో జబర్దస్త్ షోలో హైపర్ ఆది స్కిట్లో అనసూయ వ్యాఖ్యలపై ఇప్పుడు రాశి ఫైర్ అయ్యారు. ఆ ఎపిసోడ్ లో అనసూయ ‘రాశి గారి ఫలాలు’ అనడంతో పాటు నవ్వేస్తుంది. అప్పుడు జడ్జీగా ఉన్న రోజా కూడా నవ్వుతుంది. ఈ కామెంట్ పై రాశి లేటెస్ట్ గా సీరియస్ అయ్యారు. శివాజీ ఇష్యూపై మాట్లాడుతూ రాశి గారి ఫలాలు అని ఓ మహిళ ఎలా అంటుందని విరుచుకుపడ్డారు.

    ఏమన్నారంటే?

    ‘‘శివాజీ మాట్లాడింది 100 శాతం తప్పు అని అనను. కానీ కొన్ని మాటలు సరికాదు. ఆయనే రెండు, మూడు పదాలు తప్పుగా మాట్లాడానని సారీ కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు దీని గురించి కాదు కానీ అనవసరంగా నా గురించి మాట్లాడిన దాని గురించి చెప్తా. 4 ఏళ్ల క్రితం మా హస్బెండ్ ఓ క్లిప్పింగ్ చూపించారు. మీకు తెలిసే ఉంటుంది’’ అని రాశి చెప్పారు.

    ఎలా అడుగుతారు?

    ‘‘అక్కడి నుంచి నాకు ఓ కాల్ వచ్చింది. ప్రేయసి రావే మూవీ సీక్వెల్ స్కిట్ చేస్తామనుకుంటున్నాం, వస్తారా? అని అడిగారు. నాకు ప్రేయసి రావే ఎంతో స్పెషల్. అందుకే కామిక్ గా తీస్తారేమో నేను చేయనని చెప్పా. అక్కడితో ఎండ్ అయిపోయింది.

    తర్వాత అదే ఛానెల్ లో ఓ స్కిట్ చేశారు. అది నేను చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నా. రాశి ఫలాలు అనే పదం వాడారు. దానికి ఆ షో యాంకర్ (అనసూయ) అదే రాశి గారి ఫలాల గురించి మాట్లాడుతున్నావా? అని అడిగింది. ఓ మహిళా అయి ఉండి అలా ఎలా అడుగుతుంది? నేను అది సీరియస్ గా తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు ఆవిడ బాగా మాట్లాడుతున్నారు’’ అని రాశి సీరియస్ అయ్యారు.

    హక్కు లేదు

    ‘‘రాశి ఫలాలు అంటే ఫైన్. కానీ రాశి గారి ఫలాలు అంటే అందులో నేను ఉన్నా. జడ్జెస్ లో ఓ ఆవిడ ఉన్నారు లేడీ. హహహ అని నవ్వారు. ఆ ప్లేస్ లో నేను ఉంటే ఆపేసేదాన్ని. బాడీ షేమింగ్ చేయడానికి తల్లిదండ్రులకే హక్కు లేదు. అనవసరమైన టాపిక్ లు ఎందుకు? ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్లు మాట్లాడి సోషల్ మీడియాను బ్యాడ్ చేస్తున్నారు.

    చేతిలో ఫోన్ ఉందని ట్రోల్ ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఇది లీగల్ ఇష్యూ చేద్దామనుకున్నా. కానీ అమ్మ వద్దని ఆగిపోయా’’ అని రాశి పేర్కొన్నారు.

    శివాజీ కామెంట్లు

    రీసెంట్ గా దండోరా మూవీ ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్లో హీరోయిన్ల డ్రెస్ ల గురించి సీనియర్ నటుడు శివాజీ అసభ్యకరంగా మాట్లాడాడు. ‘సామాన్లు,’, ‘దొంగ ము**డా’ అనే పదాలు వాడాడు. దీనిపై అన్ని వైపుల నుంచి విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ విషయంలోనే శివాజీపై అనసూయ ఫైర్ అయింది. ఆ తర్వాత ఇద్దరి మధ్య కౌంటర్లు, మాటల దాడి కొనసాగింది.

