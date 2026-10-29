Sudha: టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి సుధ విషాద గాథ.. ఆ ఒక్క సంతకంతో రూ.100 కోట్లు ఎలా పోగొట్టుకున్నారంటే?
Sudha: క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా వందలాది సినిమాల్లో నటించి, మెప్పించిన సీనియర్ నటి సుధ జీవితంలో ఎన్నో ఊహించని విషాదాలు ఉన్నాయి. అత్యంత ధనిక కుటుంబంలో పుట్టిన ఆమె, ఒకానొక దశలో కేవలం ఒక్క సంతకంతో తన వందల కోట్ల ఆస్తిని ఎలా పోగొట్టుకున్నారు? అనే పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Sudha: తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు నటి సుధ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'గ్యాంగ్ లీడర్' లాంటి ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాల్లో వదిన, అక్క, తల్లి పాత్రల్లో నటించి ఆమె మెప్పించారు. దాదాపు 1000కి పైగా సినిమాల్లో నటించిన సుధ.. తన సహజ నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. వెండితెరపై ఎంతో ఆనందంగా, హుందాగా కనిపించే ఆమె నిజ జీవితంలో మాత్రం ఎన్నో కన్నీటి గాథలు దాగి ఉన్నాయి.
రాజభోగాల నుంచి దారిద్య్రంలోకి..
సుధ అత్యంత ధనిక కుటుంబంలో జన్మించారు. నలుగురు అన్నయ్యల మధ్య ఏకైక ఆడపిల్ల కావడంతో ఎంతో గారాబంగా పెరిగారు. ఇంట్లో మూడు కార్లు, ఎంతో మంది పనివాళ్లతో ఆమె బాల్యం రాజభోగాల మధ్య సాగింది. కానీ ఆమె తండ్రి క్యాన్సర్ బారిన పడటంతో పరిస్థితి పూర్తిగా తారుమారైంది.
తాళిబొట్టు తాకట్టు
నాన్న వైద్యం కోసం ఉన్న ఆస్తులన్నీ కరిగిపోయాయి. అప్పటికి సుధ వయసు కేవలం 8 ఏళ్లు మాత్రమే. కనీసం చదువుకోవడానికి కూడా డబ్బు లేకపోవడంతో, తల్లి తాళిబొట్టు కూడా తాకట్టు పెట్టాల్సిన దయనీయ స్థితికి ఆ కుటుంబం చేరుకుంది.
ఆ ఒక్క సంతకంతో
చిన్నతనంలోనే కష్టాలను ఎదుర్కొని సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన సుధ.. తన అద్భుతమైన టాలెంట్ తో మళ్లీ కోట్లు సంపాదించారు. అయితే వ్యాపార రంగంలోకి అడుగుపెట్టడమే ఆమె చేసిన అతిపెద్ద పొరపాటుగా మారింది. ఢిల్లీలో భారీ పెట్టుబడితో ఆమె ఓ హోటల్ వ్యాపారం ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలో వ్యాపార లావాదేవీల్లో కేవలం ఒక్క డాక్యుమెంట్ పై చేసిన సంతకం ఆమె జీవితాన్ని తలకిందులు చేసింది. ఆ ఒక్క సంతకం దెబ్బకు జీవితకాలం కష్టపడి సంపాదించిన రూ.100 కోట్లకు పైగా ఆస్తిని ఆమె కేవలం క్షణాల్లో పోగొట్టుకున్నారు.
కుటుంబం కూడా దూరం
ఆర్థికంగా కోలుకోలేని దెబ్బతిన్న సుధకు వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఊహించని చేదు అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి. ఆస్తులు పోయిన కష్ట సమయంలో భర్త ఆమెకు అండగా నిలబడాల్సింది పోయి, వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. ప్రాణంగా పెంచుకున్న కన్న కొడుకు కూడా ఒక చిన్న గొడవ కారణంగా ఆమెను వదిలేసి విదేశాల్లో స్థిరపడ్డాడు. అన్నీ ఉన్నా ప్రస్తుతం ఆమె ఒంటరి జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు.
మనశ్శాంతే అసలైన సంపద
ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినా సుధ ఏమాత్రం కుంగిపోలేదు. డబ్బు ఈరోజు వస్తుంది రేపు పోతుంది, కానీ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని ఆమె గ్రహించారు. సంపద కంటే మానవ సంబంధాలు, ప్రశాంతత ఎంతో ముఖ్యమని, ఈ కష్టాలే తనకు జీవిత పాఠాలు నేర్పాయని సుధ పలు ఇంటర్వ్యూల్లో ధైర్యంగా చెప్పుకొచ్చారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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