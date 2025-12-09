Edit Profile
    షూటింగ్‌లో తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డ యాంగ్రీ స్టార్ రాజ‌శేఖ‌ర్‌.. 3 గంట‌ల పాటు స‌ర్జ‌రీ.. అస‌లేమైందంటే?

    కొంత విరామం తర్వాత తన కొత్త సినిమా షూటింగ్ లో పాల్గొంటున్న సీనియర్ హీరో రాజశేఖర్ కు తీవ్ర గాయమైంది. షూటింగ్ లో గాయపడ్డ ఈ యాంగ్రీ స్టార్ కు 3 గంటల పాటు సర్జరీ చేయాల్సి వచ్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడున్నాయి. 

    Published on: Dec 09, 2025 11:58 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    'సీనియర్ హీరో రాజశేఖర్ అభిమానులకు ఆందోళన కలిగించే వార్త ఇది. సినిమాలకు కాస్త గ్యాప్ తీసుకుని మళ్లీ వచ్చిన రాజశేఖర్ కు మూవీ షూటింగ్ లో తీవ్రమైన గాయమైంది. యాంగ్రీ స్టార్ రాజశేఖర్ కొంత విరామ తర్వాత వరుస సినిమాలకు సంతకాలు చేశారు. ఓ వైపు కథానాయకుడిగా నటిస్తూ, మరో వైపు ప్రధాన పాత్రలు చేస్తున్నారు. నవంబర్ 25న కొత్త సినిమా చిత్రీకరణలో ఆయనకు గాయాలు అయ్యాయి. మేడ్చల్ సమీపంలో యాక్షన్ సీక్వెన్స్ షూటింగ్ చేస్తుండగా కాలికి గాయాలు అయ్యాయి.

    షూటింగ్ లో రాజశేఖర్ కు గాయం

    యాంగ్రీ స్టార్ రాజశేఖర్ సినిమా షూటింగ్ లో గాయపడ్డారు. నవంబర్ 25న ఈ ఘటన జరిగింది. ఇది ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. యూనిట్ సన్నిహిత వర్గాల నుంచి అందిన సమాచారం ప్రకారం.. రాజశేఖర్ కుడి కాలికి బలమైన గాయాలు అయ్యాయి. మడమ దగ్గర పెద్ద ఇంజ్యూరీ అయినట్టు తెలిసింది. గాయమైన వెంటనే హుటాహుటిన యూనిట్ సభ్యులు ఆస్పత్రికి తీసుకు వెళ్లారు. వైద్యులు వెంటనే సర్జరీ చేశారు. సుమారు మూడు గంటల పాటు సర్జరీ జరిగింది.

    3 గంటల సర్జరీ

    రాజశేఖర్ గాయానికి మూడు గంటల పాటు కష్టపడి డాక్టర్లు సర్జరీ చేశారు. బలమైన గాయం కావడంతో బోన్ బయటకు వచ్చిందని, అందువల్ల సర్జరీకి మూడు గంటలు పట్టిందని సమాచారం. సర్జరీలో భాగంగా రాజశేఖర్ కాలిలో ప్లేట్స్ & వైర్ అమర్చారు. దీని వల్ల త్వరగా రికవరీ అవుతారని ఆస్పత్రి వర్గాలు తెలిపాయి. నొప్పి భరిస్తూ రాజశేఖర్ సర్జరీ చేయించుకున్నారని, ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయ్యిందని యూనిట్ వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రస్తుతం ఆయన రికవరీ అవుతున్నారు.

    ఇప్పుడు రెస్ట్

    సర్జరీ తర్వాత మూడు నుంచి నాలుగు వారాల పాటు తప్పనిసరిగా విశ్రాంతి తీసుకోవాలని రాజశేఖర్ కు వైద్యులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా గాయమైన కాలిని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ కడపకూడదని చెప్పారు. అందువల్ల కొన్ని రోజుల పాటు ఆయన చిత్రీకరణలకు దూరంగా ఉంటారు. జనవరి 2026 లో మళ్ళీ షూటింగ్ ప్రారంభించవచ్చు.

    గతంలోనూ

    రాజశేఖర్ కు ఈ విధంగా గాయాలు కావడం మొదటిసారి కాదు. నవంబర్ 15, 1989లో 'మగాడు' షూటింగ్ చేస్తున్న సమయంలోనూ ఆయనకు గాయమైంది. అప్పుడు ఎడమ కాలికి గాయమైతే, ఇప్పుడు కుడి కాలికి గాయమైంది. ఇప్పుడు 35 ఏళ్ళ తర్వాత నవంబర్ నెలలో మళ్ళీ ఆయనకు గాయమైంది. గాయాలను సైతం లెక్క చేయకుండా యాక్షన్ సీన్లు చేస్తుంటారు రాజశేఖర్.

    రాజశేఖర్ అప్ కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ 'బైకర్'. అది కాకుండా మరో రెండు సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఆ సినిమాల టైటిల్స్ ఖరారు చేయలేదు. రికవరీ తర్వాత ఆ రెండు సినిమాల చిత్రీకరణలు మొదలు అవుతాయి.

