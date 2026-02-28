Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vijay-Trisha: భర్తకు అక్రమ సంబంధం-ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్‌పై భార్య సంచ‌ల‌న ఆరోప‌ణ‌లు-ఆ హీరోయినే కార‌ణ‌మా? నెటిజ‌న్ల రియాక్ష‌న్‌

    Vijay-Trisha: తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ పై భార్య సంగీత చేసిన ఆరోపణలు సంచలనంగా మారాయి. తన భర్తకు మరో హీరోయిన్ తో అక్రమ సంబంధం ఉందంటూ ఆమె బాంబ్ పేల్చింది. ఇప్పుడా హీరోయిన్ ఎవరనేది? హాట్ టాపిక్ గా మారింది. నెటిజన్లు ఒక హీరోయిన్ పేరుతో ట్రోల్స్ పోస్టు చేస్తున్నారు. 

    Published on: Feb 28, 2026 2:00 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సినిమా హీరోగా తన యాక్టింగ్ తో కోట్లాది అభిమానులను దళపతి విజయ్ సంపాదించుకున్నాడు. ప్రజలకు సేవ చేయాలనే లక్ష్యంగా పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టినట్లు కూడా ప్రకటించాడు. కానీ ఇప్పుడు అతనికి అటు సినిమా పరంగా, ఇటు పర్సనల్ లైఫ్ పరంగా బిగ్ షాక్ లు తగులుతున్నాయి. తాజాగా విజయ్ పై అతని భార్య సంగీత సంచలన ఆరోపణలు చేసింది.

    విజయ్ పై సంచలన ఆరోపణలు (x)
    విజయ్ పై సంచలన ఆరోపణలు (x)

    విజయ్ పై సంగీత ఆరోపణలు

    దళపతి విజయ్ పై భార్య సంగీత ఆరోపణలు కలకలం రేపుతున్నాయి. విజయ్ నుంచి విడాకులు కావాలని సంగీత కోర్టును ఆశ్రయించింది. మరో మహిళతో విజయ్ కు అక్రమ సంబంధం ఉందని బాంబ్ పేల్చింది. ఆ మహిళ ఓ హీరోయిన్ అని, తనకు న్యాయం జరగకపోతే ఆ హీరోయిన్ పేరు కూడా బయటపెడతానని సంగీత సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. ఆమె ఆరోపణలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

    త్రిష పేరుతో

    సంగీత ఆరోపణల నేపథ్యంలో విజయ్ తో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఆ హీరోయిన్ ఎవరనేది? ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ హీరోయిన్ త్రిష అంటూ నెటిజన్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు. విజయ్ కాపురాన్ని చెడగొట్టింది త్రిషనే అంటూ సోషల్ మీడియాలో ఫైర్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు విజయ్, సంగీత వివాదం మధ్యలోకి త్రిషను లాగుతూ ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేస్తున్నారు. త్రిషను అసభ్యకరమైన మాటలతో తిడుతూ పోస్టులు పెడుతున్నారు.

    సపోర్ట్ గా

    మరికొంత మంది త్రిషకు సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్నారు. దళపతి విజయ్ ను పొలిటికల్ గా ఎదుర్కోలేక ఇలా ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నారని ఫ్యాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నారు. మొన్న జన నాయగన్ మూవీ రిలీజ్ ను అడ్డుకున్నారని, ఇప్పుడు భార్య సంగీతతో విడాకుల డ్రామా ఆడిస్తున్నారని ఫ్యాన్స్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మధ్యలో త్రిషను లాగడం బాధాకరమని పేర్కొంటున్నారు.

    ఆ వివాదం

    రీసెంట్ గా దళపతి విజయ్ గురించి మాట్లాడుతూ తమిళనాడు చెందిన ఓ బీజేపీ నేత త్రిష పేరును తీసుకొచ్చాడు. దీనిపై త్రిష ఫైర్ అయింది. మాటలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. ఇప్పుడేమో విజయ్, సంగీత విడాకుల వివాదం త్రిష చుట్టూ తిరుగుతోందనే టాక్ వినిపిస్తోంది.

    గతంలో ఓ మూవీ ఈవెంట్లో త్రిష నా లక్కీ ఛార్మ్ అని విజయ్ పేర్కొన్నాడు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలను వైరల్ చేస్తున్నారు. విజయ్, త్రిష మధ్య సంబంధం ఉందని ఆరోపిస్తున్నారు. దీనిపై విజయ్, త్రిష ఎలా రియాక్టవుతారో చూడాలి మరి.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/Vijay-Trisha: భర్తకు అక్రమ సంబంధం-ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్‌పై భార్య సంచ‌ల‌న ఆరోప‌ణ‌లు-ఆ హీరోయినే కార‌ణ‌మా? నెటిజ‌న్ల రియాక్ష‌న్‌
    News/Entertainment/Vijay-Trisha: భర్తకు అక్రమ సంబంధం-ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్‌పై భార్య సంచ‌ల‌న ఆరోప‌ణ‌లు-ఆ హీరోయినే కార‌ణ‌మా? నెటిజ‌న్ల రియాక్ష‌న్‌
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes