Alia Bhatt: ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ల పోజులు- అలియా భట్పై ట్రోలింగ్- నా మెదడు పదేళ్లు వెనక్కి వెళ్లిందంటూ హీరోయిన్ రిప్లై!
Alia Bhatt On Trolling Over Gone Girl At Bafta: బాఫ్టా (BAFTA) వేడుకల్లో తన ఇంటర్వ్యూపై వచ్చిన విమర్శలకు బాలీవుడ్ స్టార్ అలియా భట్ ఎట్టకేలకు స్పందించారు. 'గాన్ గర్ల్' సినిమా ట్విస్ట్ గురించి తను ఇచ్చిన సమాధానంపై నెటిజన్లు చేసిన ట్రోల్స్కు తనదైన శైలిలో క్లారిటీ ఇచ్చారు.
గ్లోబల్ వేదికలపై మన తారలు మెరిసినప్పుడు ప్రశంసలతో పాటు కొన్నిసార్లు విమర్శలు కూడా ఎదురవుతుంటాయి. రీసెంట్గా జరిగిన బాఫ్టా 2026 అవార్డుల వేడుకలో తన అందంతో మెస్మరైజ్ చేసిన అలియా భట్ ఓ సినిమాపై చేసిన కామెంట్లతో ట్రోలింగ్కు గురైంది.
గాన్ గర్ల్ సినిమా గురించి
ఈ అవార్డు వేడుకల్లో ప్రజెంటర్గా అలరించిన అలియా భట్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో 'గాన్ గర్ల్' సినిమా గురించి మాట్లాడిన తీరు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. తాజాగా ఈ విషయంపై బాఫ్టా అలియా తన మనసు విప్పారు.
ఏం జరిగిందంటే?
బాఫ్టా 2026 రెడ్ కార్పెట్ మీద ఒక ఇంటర్వ్యూయర్ అలియాను పలకరిస్తూ.. "మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా ట్విస్ట్ ఏది?" అని అడిగారు. అలియా భట్ కాస్త తడబడుతూ 'గాన్ గర్ల్' సినిమా పేరు చెప్పారు. ఆ సమయంలో అలియా భట్ ముఖకవళికలు, బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసి.. అసలు ఆమె ఆ సినిమా చూశారా? లేదా కావాలనే ఇంటర్నేషనల్ స్టార్లా పోజు కొడుతున్నారా? అంటూ నెటిజన్లు ట్రోల్ చేశారు.
"నా మెదడు పదేళ్ల వెనక్కి వెళ్లింది"
ఈ విమర్శలపై ప్రముఖ ఫ్యాషన్ కామెంటేటర్ 'డైట్ సబ్య'తో అలియా భట్ మాట్లాడారు. "దీని గురించి ఇంతగా ఎందుకు చర్చించుకుంటున్నారు? నా ఎక్స్ప్రెషన్స్ వల్లేనా?" అని ప్రశ్నించిన అలియా, అసలు ఆ క్షణంలో తన మెదడులో ఏం నడుస్తుందో వివరించారు.
"నిజానికి 'గాన్ గర్ల్' సినిమా విడుదలై పదేళ్లు దాటిపోయింది. నేను ఆ సినిమా చూసి కూడా చాలా కాలమైంది. ఇంటర్వ్యూయర్ ఆ సినిమాలో మోనోలాగ్ గురించి, ఫ్లోర్ క్లీన్ చేసే సీన్ గురించి అడుగుతుంటే.. నా మెదడు ఆ పాత జ్ఞాపకాలను వెతుక్కోవడానికి పదేళ్ల వెనక్కి వెళ్లింది. ఆ సమయంలో నా ముఖంలో కనిపించిన తడబాటు అదే" అలియా భట్ వివరణ ఇచ్చారు.
అంత కూల్ అమ్మాయిని కాదు
"నిజం చెప్పాలంటే నేను అంత కూల్ అమ్మాయిని ఏమీ కాదు. నా సోదరి చెప్పినట్లు నేను చాలా 'అన్కూల్' (Uncool) పర్సన్ని" అంటూ అలియా భట్ నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చారు.
సినిమా విశేషాలు
ఇదిలా ఉంటే, అలియా భట్ ప్రస్తుతం వరుస భారీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. వైఆర్ఎఫ్ (YRF) స్పై యూనివర్స్లో వస్తున్న లేడీ ఓరియెంటెడ్ స్పై థ్రిల్లర్ 'ఆల్ఫా' (Alpha)లో అలియా భట్ నటిస్తున్నారు.
ఆల్ఫా సినిమాలో బాబీ డియోల్, శర్వారీ వాఘ్ కూడా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. దీనితో పాటు సంజయ్ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వంలో రణ్బీర్ కపూర్, విక్కీ కౌశల్లతో కలిసి 'లవ్ అండ్ వార్' అనే భారీ పీరియడ్ డ్రామాలోనూ అలియా భట్ నటిస్తున్నారు.