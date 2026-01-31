Edit Profile
    ఆ సంబంధాలు తెగిపోతాయని భయం.. తల్లి అయ్యాక వచ్చిన మార్పుల గురించి చెప్పిన హీరోయిన్ అలియా భట్

    మాతృత్వం తన ఆలోచనలను పూర్తిగా మార్చేసిందని బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్, ఆర్ఆర్ఆర్ బ్యూటీ అలియా భట్ చెప్పుకొచ్చారు. కొన్నిసార్లు సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉండాలని అనిపిస్తోందని, తల్లి అయ్యాక వచ్చాక మార్పుల గురించి వివరించారు అలియా భట్. ఇప్పుడు అలియా భట్ చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.

    Published on: Jan 31, 2026 10:25 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    బాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్ అలియా భట్ ఇప్పుడు తన జీవితంలోని అత్యంత అందమైన దశను ఆస్వాదిస్తున్నారు. 2022లో కూతురు రాహా కపూర్‌కు జన్మనిచ్చిన తర్వాత తల్లిగా ఆమె ప్రాధాన్యతలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. తాజాగా ‘ఎస్క్వైర్ ఇండియా’కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అలియా భట్ తన వ్యక్తిగత జీవితం, కీర్తి ప్రతిష్టలు, తల్లి అయ్యాక వచ్చిన మార్పులు, సోషల్ మీడియాపై తనకున్న అభిప్రాయాలను కుండబద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పారు.

    ఆ సంబంధాలు తెగిపోతాయని భయం.. తల్లి అయ్యాక వచ్చిన మార్పుల గురించి చెప్పిన హీరోయిన్ అలియా భట్

    ఒక్కోసారి అంతా వదిలేయాలనిపిస్తుంది!

    సోషల్ మీడియా ఒత్తిడి గురించి అలియా భట్ స్పందిస్తూ.. "కొన్ని రోజులు నిద్రలేవగానే అసలు ఈ సోషల్ మీడియాను డిలీట్ చేసేయాలనిపిస్తుంది. కేవలం నటనపైనే దృష్టి పెట్టే ఒక నటిగా మాత్రమే ఉండాలని అనుకుంటాను. నిరంతరం ఏదో ఒక చర్చలో భాగం కావడం నాకు నచ్చదు. కానీ, మొదటి నుంచి నాకు అండగా నిలుస్తున్న లక్షలాది మంది అభిమానులతో సంబంధాలు తెగిపోతాయని భయం. అందుకే ఆ పని చేయలేకపోతున్నాను" అని వివరించారు.

    ఫోన్ నిండా రాహా ఫోటోలే!

    తల్లి అయ్యాక తన దినచర్యలో వచ్చిన మార్పులను అలియా భట్ ఆసక్తికరంగా పంచుకున్నారు. "ఇప్పుడు నా వ్యక్తిగత జీవితం చాలా పర్సనల్ అయిపోయింది. నా ఫోన్‌లోని ఫోటో ఆల్బమ్ మొత్తం రాహా ఫోటోలతోనే నిండిపోయింది. నా సొంత ఫోటోలు తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు నేను ప్రత్యేకంగా కష్టపడాల్సి వస్తోంది. మాతృత్వం అనేది ఒక మనిషి శరీరాన్నే కాదు, ఆలోచనా తీరును కూడా పూర్తిగా మార్చేసే ఒక పెద్ద మార్పు" అని అలియా భట్ పేర్కొన్నారు.

    అలియా-రణ్‌బీర్ ప్రేమ ప్రయాణం

    రణ్‌బీర్ కపూర్, అలియా భట్ కొన్నేళ్ల పాటు ప్రేమించుకుని 2022 ఏప్రిల్‌లో వివాహం చేసుకున్నారు. అదే ఏడాది నవంబర్‌లో రాహా పుట్టింది. 2023 క్రిస్మస్ సందర్భంగా మొదటిసారిగా తమ గారాల పట్టిని మీడియా ముందుకు తీసుకువచ్చి అభిమానులను సర్‌ప్రైజ్ చేశారు.

    బిజీ బిజీగా అలియా కెరీర్

    కెరీర్ పరంగా కూడా అలియా దూసుకుపోతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె 'ఆల్ఫా' (Alpha) అనే హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌లో నటిస్తున్నారు. వైఆర్ఎఫ్ స్పై యూనివర్స్‌లో భాగంగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో ఆమె ఒక ఎలైట్ ఉమెన్ కాంబాట్ యూనిట్ ఆఫీసర్‌గా కనిపించనున్నారు.

    లవ్ అండ్ వార్ మూవీ

    ఈ సినిమాలో శర్వరీ వాగ్, బాబీ డియోల్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. తొలుత 2026 ఏప్రిల్‌లో విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రం, కొన్ని కారణాల వల్ల మరికొంత ఆలస్యంగా థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇది కాకుండా, సంజయ్ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వంలో రణ్‌బీర్ కపూర్, విక్కీ కౌశల్‌లతో కలిసి 'లవ్ అండ్ వార్' అనే పీరియడ్ డ్రామాలోనూ అలియా నటించనున్నారు.

