Peddi Song: పెద్ది స్పెషల్ సాంగ్ పై సస్పెన్స్ వీడినట్లే! ఈ ప్రత్యేక గీతంలో గ్లామర్ బ్యూటీ డ్యాన్స్ చేయబోతుందని తెలిసింది. ఈ కాంబినేషన్ తో ఫ్యాన్స్ కు కిక్కే కిక్కు అని అంటున్నారు. మరి ఆ హీరోయిన్ ఎవరో చూసేయండి.
Peddi Song: సస్పెన్స్ కు దాదాపుగా తెరపడ్డట్లే. పెద్ది మూవీలో స్పెషల్ సాంగ్ పై ఎట్టకేలకు ఓ క్లారిటీ వచ్చిందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. అసలు ఈ సాంగ్ ఉంటుందా? లేదా?.. ఉంటే ఏ హీరోయిన్ తో రామ్ చరణ్ స్టెప్పులు వేస్తాడు అనే దానిపై ఇన్ని రోజులూ అనుమానాలు ఉండేవి. ఇప్పుడు వీటికి ఓ క్లారిటీ దొరికిందని చెప్పొచ్చు.
పెద్ది స్పెషల్ సాంగ్
రామ్ చరణ్ హీరోగా వస్తున్న పెద్ది మూవీలోని స్పెషల్ సాంగ్ లో గ్లామర్ క్వీన్ శ్రుతి హాసన్ డ్యాన్స్ చేయనుందనేది లేటెస్ట్ బజ్. ఈ దుమ్ము రేపే మాస్ సాంగ్ లో చరణ్, శ్రుతి కలిసి డ్యాన్స్ ఇరగదీయబోతున్నారని తెలిసింది. ఈ సాంగ్ ఫ్యాన్స్ కు ఫుల్ కిక్ అందిస్తుందనేది ఇండస్ట్రీ వర్గాల మాట. మొత్తానికి పెద్ది స్పెషల్ సాంగ్ పై క్లారిటీ వచ్చేసిందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి.
ఆ హీరోయిన్లు
పెద్ది స్పెషల్ సాంగ్ లో రామ్ చరణ్ తో ఆడిపాడటానికి శ్రుతి హాసన్ ను ఫైనలైజ్ చేశారని తెలిసింది. అంతకంటే ముందు మృణాల్ ఠాకూర్, మానస వారణాసి, సంయుక్త మీనన్ పేర్లను పెద్ది టీమ్ పరిశీలించిందని సమాచారం. ముఖ్యంగా మృణాల్ ఠాకూర్ పేరు ఎక్కువగా వినిపించింది. రామ్ చరణ్ తో కలిసి పెద్ది కోసం ఆమె స్పెషల్ సాంగ్ చేయబోతుందనే ప్రచారం జోరుగా సాగింది.
ఎవడు సినిమాలో
ఇప్పుడు ప్రచారాలను దాటి, ఊహాగానాలకు ముగింపు పలికేలా పెద్ది స్పెషల్ సాంగ్ ను శ్రుతి హాసన్ చేస్తుందని ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాలు అంటున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ షూటింగ్ జరుగుతోందని తెలిసింది. రామ్ చరణ్, శ్రుతి హాసన్ ఇప్పటికే ఎవడు సినిమాలో కలిసి నటించారు. అందులో వాళ్లిద్దరి కెమిస్ట్రీ, డ్యాన్స్ అదిరిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్లీ ఇద్దరు కలవడంతో పెద్ది స్పెషల్ సాంగ్ కూడా దుమ్ము లేచిపోతుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
రిలీజ్ డేట్
పెద్ది మూవీ రిలీజ్ డేట్ పై ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. నిజానికి మార్చి 27న ఈ సినిమా రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ ఏప్రిల్ 30కి వాయిదా పడింది. ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 30 నుంచి జూన్ కు పోస్ట్ పోన్ అయింది. జూన్ లో పెద్దిని రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించారు కానీ ఏ డేట్ అనే విషయాన్ని మాత్రం మేకర్స్ ఇంకా చెప్పలేదు.
ఇప్పటికే పెద్ది గ్లింప్స్, పహిల్వాన్ వీడియో, చికిరి చికిరి, రయ్ రయ్ రా రా సాంగ్స్ తో పెద్ది మూవీపై అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. ఈ సినిమాకు బుచ్చిబాబు సాన డైరెక్టర్. ఇందులో హీరోయిన్ గా జాన్వీ కపూర్ నటిస్తుంది.
