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    Sing Geetham Release Date: ఏమయింది.. ఏమయింది.. సింగ్ గీతం కొత్త రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసింది.. ఆలస్యం వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే!

    Sing Geetham Release Date: లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు, క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ నాగ్ అశ్విన్ కలయికలో వస్తున్న 'సింగ్ గీతం' విడుదల తేదీ మారింది. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ వాయిదా వెనుక ఉన్న క్రేజీ విజువల్ ప్లానింగ్, దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజికల్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ విశేషాలు మీకోసం.

    Jun 10, 2026, 12:50:20 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Sing Geetham Release Date: టాలీవుడ్ లెజెండరీ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు మార్క్ మ్యాజిక్ వెండితెరపై పునరావృతం కానుంది. ఆయన దర్శకత్వంలో, వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పతాకాలపై వైవిధ్యభరిత చిత్రాల దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ నిర్మస్తున్న అద్భుత దృశ్యకావ్యం 'సింగ్ గీతం' (Sing Geetham). అయితే, ఈ సినిమా విడుదల తేదీలో స్వల్ప మార్పు జరిగింది.

    ఏమయింది.. ఏమయింది.. సింగ్ గీతం కొత్త రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసింది (x)
    ఏమయింది.. ఏమయింది.. సింగ్ గీతం కొత్త రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసింది (x)

    సింగ్ గీతం రిలీజ్ డేట్

    మొదట ప్రకటించిన తేదీ కంటే ఒక రోజు ఆలస్యంగా, అంటే జూన్ 12వ తేదీన ఈ మ్యూజికల్ రైడ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ మేరకు సింగ్ గీతం చిత్ర బృందం అధికారికంగా కొత్త విడుదల తేదీని ప్రకటించింది.

    సినిమాలో ఉండే విధంగానే ‘‘ఏమైంది.. ఏమైంది.. బాబూ ఏదో అయిపోయింది. సింగ్ గీతం న్యూ రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసింది’’ అంటూ పాడుతూ దేవిశ్రీ ప్రసాద్, నాగ్ అశ్విన్, నటీనటులు మూవీ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు.

    పట్టుదలతో సింగీతం, నాగ్ అశ్విన్

    చాలా మంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ సినిమాను అనుకున్న టైమ్‌కు థియేటర్లలోకి నెట్టేయడమే టార్గెట్‌గా పెట్టుకుంటారు. కానీ 94 ఏళ్ల వయసులోనూ సినిమాపై అపరిమితమైన ప్యాషన్ చూపిస్తున్న సింగీతం శ్రీనివాసరావు, క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ నాగ్ అశ్విన్‌లకు మాత్రం క్వాలిటీనే ముఖ్యం. తాము ఊహించిన ప్రతి క్రియేటివ్ ఎలిమెంట్ తెరపై పర్ఫెక్ట్‌గా ఆవిష్కృతమవ్వాలనే పట్టుదలతో వారు ఉన్నారు.

    అసలు కారణం ఇదే!

    సింగ్ గీతం చిత్రంలో కథను మలుపు తిప్పే కొన్ని ముఖ్యమైన కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ (CGI), విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX) పనులను లాస్ట్ మినిట్‌లో మరింత మెరుగుపరచడానికి ఈ ఒక రోజు వాయిదా నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలిసింది. 'కల్కి 2898 AD' సినిమాతో విజువల్ వండర్ క్రియేట్ చేసిన నాగ్ అశ్విన్, ఈ సినిమా విజువల్స్ విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకూడదని డిసైడ్ అవ్వడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.

    మొత్తం పాటలే

    'సింగ్ గీతం' అనేది ఒక సరికొత్త ఫాంటసీ, సూపర్‌నేచురల్ ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించే విభిన్నమైన చిత్రం. గ్రామంలో ఒక శాపం వల్ల ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడకుండా కేవలం పాటల రూపంలోనే సంభాషించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి విలక్షణమైన కథాంశంలో సాధారణ డైలాగ్స్ ఉండవు. ప్రేక్షకులను ఆ అద్భుత ప్రపంచంలో పూర్తిగా లీనం చేసేలా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్‌ను, ఆడియో సింక్‌ను పర్ఫెక్ట్‌గా లాక్ చేయడం కోసమే చిత్ర యూనిట్ ఈ అదనపు సమయం కేటాయించింది.

    డీఎస్పీ కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్!

    సింగ్ గీతం చిత్రానికి రాక్‌స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ (DSP) సంగీతం అందిస్తున్నారు. ప్రతి డైలాగ్‌ను మ్యూజికల్‌గా మార్చడం దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కెరీర్‌లోనే ఒక సరికొత్త ప్రయోగం. ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు, టైటిల్ గ్లింప్స్ మ్యూజిక్ లవర్స్‌లో భారీ అంచనాలు పెంచాయి.

    ముఖ్యంగా ఈ సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డు నుంచి క్లీన్ 'U' సర్టిఫికేట్ లభించింది. రన్‌టైమ్ కూడా చాలా క్రిస్ప్‌గా ఉన్నట్లు టాక్. విభిన్నమైన కాన్సెప్ట్, సింగీతం మార్క్ సృజనాత్మకత, దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజికల్ మ్యాజిక్ కలగలిసిన ఈ చిత్రం ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కు ఒక క్లాసిక్ థియేట్రికల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    ఇందులో అయాన్, అహల్యా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, శాలిని కొండెపూడి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. జూన్ 12న ఈ విజువల్, మ్యూజికల్ వండర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుందో చూడాలి.

    People Also Ask (తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు)

    ప్రశ్న: సింగ్ గీతం మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడు?

    జవాబు: సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వం వహించిన 'సింగ్ గీతం' సినిమా జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    ప్రశ్న: 'సింగ్ గీతం' సినిమా స్టోరీ ఏంటి?

    జవాబు: ఇది ఒక మ్యూజికల్ ఫాంటసీ చిత్రం. ఒక గ్రామంలోని ప్రజలు శాపం కారణంగా మాటలు మరిచిపోయి, కేవలం పాటల రూపంలోనే మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే ఏం జరిగిందనే వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది.

    ప్రశ్న: ఈ సినిమాకు సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఏం వచ్చింది?

    జవాబు: ఈ సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డు నుండి క్లీన్ 'U' సర్టిఫికేట్ లభించింది. ఎలాంటి వోల్గారిటీ లేకుండా పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి హ్యాపీగా చూడదగ్గ క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ ఇది.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Sing Geetham Release Date: ఏమయింది.. ఏమయింది.. సింగ్ గీతం కొత్త రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసింది.. ఆలస్యం వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే!
    Home/Entertainment/Sing Geetham Release Date: ఏమయింది.. ఏమయింది.. సింగ్ గీతం కొత్త రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసింది.. ఆలస్యం వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే!
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