    Khalistani Supporters: ఆ జెండాలు చూపించే వాళ్లందరూ వెళ్లిపోండి: కాన్సర్ట్‌లో పంజాబీ సింగర్ సాహసం.. వీడియో వైరల్

    Khalistani Supporters: ప్రముఖ పంజాబీ గాయకుడు, నటుడు దిల్జీత్ దోసాంజ్ కెనడా వేదికగా తనలోని మరో కోణాన్ని బయటపెట్టారు. తన కాన్సర్ట్‌లో ఖలిస్తానీ జెండాలు ప్రదర్శించిన వారిని స్టేజ్ పై నుంచే నిలదీస్తూ.. పంజాబ్ అస్తిత్వంపై వస్తున్న విమర్శలకు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు.

    May 3, 2026, 19:47:29 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Khalistani Supporters: సింగర్ దిల్జీత్ దోసాంజ్ 'ఆరా' (Aura) వరల్డ్ టూర్ పేరుతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాన్సర్ట్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా గురువారం కెనడాలోని కాల్గరీలో జరిగిన షోలో ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కొందరు ప్రేక్షకులు ఖలిస్తానీ జెండాలను ఊపుతూ నినాదాలు చేయడం ప్రారంభించారు.

    Khalistani Supporters: ఆ జెండాలు చూపించే వాళ్లందరూ వెళ్లిపోండి: కాన్సర్ట్‌లో పంజాబీ సింగర్ సాహసం.. వీడియో వైరల్
    ఇది గమనించిన దిల్జీత్.. వెంటనే పాటను ఆపివేసి షోను మధ్యలోనే నిలిపివేశారు. ఆ జెండాలు చూపించే వాళ్లందరూ బయటకు వెళ్లిపోవాలని అనడం గమనార్హం. గతంలో ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల్లో జరిగిన తన షోలను కూడా ఇలాగే కొందరు డిస్టర్బ్ చేశారని గుర్తుచేస్తూ.. అలాంటి వారు వెంటనే వేదికను వదిలి వెళ్లాలని గట్టిగా కోరారు.

    "నేను ఛారిటీ కోసం షోలకు వెళ్లడం లేదు.."

    స్టేజ్ మీద దిల్జీత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్‌గా మారాయి. "నేనేమీ దానధర్మాలు చేయడానికి అంతర్జాతీయ ప్లాట్‌ఫామ్స్ మీదకు వెళ్లడం లేదు. పంజాబ్ గురించి ప్రపంచానికి చెప్పడానికి వెళ్తున్నాను" అని ఆయన కుండబద్దలు కొట్టారు.

    ఇటీవల అమితాబ్ బచ్చన్ హోస్ట్ చేసిన 'కౌన్ బనేగా కరోడ్ పతి' (KBC 17)కి హాజరవడంపై వచ్చిన విమర్శలకూ ఆయన బదులిచ్చారు. "జాతీయ మీడియా పంజాబ్ గురించి పట్టించుకోవడం లేదని మనం అంటుంటాం. అందుకే నేను కెబిసి వంటి షోలకు వెళ్లాను. అక్కడ పంజాబ్ ఎదుర్కొంటున్న వరదలు, రైతుల సమస్యల గురించి మాట్లాడాను. పంజాబ్ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు భారీగా విరాళాలు కూడా ఇచ్చాను" అని స్పష్టం చేశారు. కేవలం పంజాబ్ సమస్యలను జాతీయ స్థాయికి చేరవేసేందుకే తాను ఆ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను వాడుకున్నానని ఆయన వివరించారు.

    "మీకు ఇష్టమున్నన్ని జెండాలు ఊపుకోండి"

    అమెరికాలోని పాపులర్ టాక్ షో 'ది టునైట్ షో స్టారింగ్ జిమ్మీ ఫాలన్'లో పాల్గొనడం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాన్ని కూడా దిల్జీత్ వెల్లడించారు.

    "నేను అక్కడికి ఏ సినిమా ప్రమోషన్ కో లేదా నా పాటను ప్రమోట్ చేయడానికో వెళ్లలేదు. 'గురునానక్ జహాజ్' (కోమగాట మారు) సంఘటన గురించి, పంజాబ్ గొప్పతనం గురించి ప్రపంచానికి తెలియాలని వెళ్లాను. నేను ఎవరి పక్కన కూర్చున్నాననే విషయంపై ఇంకా మీకు సమస్య ఉంటే.. ఇక మీ ఇష్టం, ఎన్ని జెండాలు ఊపుకుంటారో ఊపుకోండి" అంటూ పంజాబీ భాషలో ధీటుగా సమాధానమిచ్చారు.

    సోషల్ మీడియాలో భిన్న వాదనలు

    దిల్జీత్ సాహసోపేతమైన ఈ చర్యపై నెటిజన్ల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. "దిల్జీత్ తనకు వెన్నెముక ఉందని నిరూపించుకున్నాడు" అని కొందరు ప్రశంసిస్తుండగా.. మరికొందరు ఇది కేవలం పీఆర్ (PR) స్టంట్ అని కొట్టిపారేస్తున్నారు.

    "భారత ప్రధానిని కలిసిన తర్వాతే ఆయన స్వరం మారింది" అని కొందరు నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తుండగా.. "విదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రాల గురించి కాకుండా దేశం (ఇండియా) గురించి మాట్లాడాలి" అని మరికొందరు హితవు పలుకుతున్నారు. ఏదేమైనా ఒక అంతర్జాతీయ వేదికపై నిలబడి ఇలాంటి సున్నితమైన అంశంపై దిల్జీత్ బాహాటంగా స్పందించడం ఇప్పుడు భారతీయ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. దిల్జీత్ దోసాంజ్ కెనడా షోలో ఏం జరిగింది?

    కెనడాలోని కాల్గరీలో జరిగిన కాన్సర్ట్‌లో కొందరు ఖలిస్తానీ జెండాలు ప్రదర్శించడంతో దిల్జీత్ షోను నిలిపివేశారు. అలాంటి పనులు చేసే వారిని బయటకు వెళ్లాలని కోరారు.

    2. దిల్జీత్ కెబిసి (KBC) షోకి ఎందుకు హాజరయ్యారు?

    పంజాబ్ వరదల వల్ల నష్టపోయిన 23 జిల్లాల ప్రజల కోసం విరాళాలు సేకరించడానికి, రాష్ట్ర సమస్యలను జాతీయ మీడియా దృష్టికి తీసుకురావడానికి ఆయన 'కౌన్ బనేగా కరోడ్ పతి'లో పాల్గొన్నారు.

    3. జిమ్మీ ఫాలన్ షోలో దిల్జీత్ దేని గురించి మాట్లాడారు?

    పంజాబ్ అస్తిత్వం, చారిత్రక 'గురునానక్ జహాజ్' (కోమగాట మారు) సంఘటన గురించి ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి తాను ఆ షోకి వెళ్లానని దిల్జీత్ పేర్కొన్నారు.

    4. దిల్జీత్‌పై వస్తున్న ప్రధాన విమర్శ ఏమిటి?

    ఆయన తనను తాను భారతీయుడిగా కాకుండా పంజాబీగా మాత్రమే ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారని, అలాగే అమితాబ్ బచ్చన్ పాదాలకు నమస్కరించడం వంటి విషయాలపై కొందరు నెటిజన్లు విమర్శలు గుప్పించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

