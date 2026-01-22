టైటానిక్ రికార్డు బ్రేక్.. ఆస్కార్స్ నామినేషన్స్లో చరిత్ర సృష్టించిన మూవీ.. ఏకంగా 16 నామినేషన్లు
98వ ఆస్కార్ అవార్డుల నామినేషన్ల జాబితా విడుదలైంది. ఈసారి 'సిన్నర్స్' సినిమా ఏకంగా 16 నామినేషన్లు దక్కించుకుని సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది. గతంలో టైటానిక్ పేరిట ఉన్న రికార్డును ఇది బద్దలు కొట్టింది.
ప్రపంచ చలనచిత్ర రంగంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన 98వ ఆస్కార్ (Academy Awards) నామినేషన్ల పర్వం మొదలైంది. లాస్ ఏంజిల్స్లోని అకాడమీకి చెందిన శామ్యూల్ గోల్డ్విన్ థియేటర్లో గురువారం (జనవరి 22) జరిగిన కార్యక్రమంలో నటులు లూయిస్ పుల్మాన్, డానియెల్ బ్రూక్స్ ఈ నామినేషన్లను అధికారికంగా ప్రకటించారు.
చరిత్ర తిరగరాసిన ‘సిన్నర్స్’
రయాన్ కూగ్లర్ దర్శకత్వం వహించిన 'సిన్నర్స్' (Sinners) మూవీ ఆస్కార్ చరిత్రలోనే సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించింది. ఈ సినిమా అత్యధికంగా 16 విభాగాల్లో నామినేషన్లు దక్కించుకుంది. గతంలో 'ఆల్ అబౌట్ ఈవ్', 'టైటానిక్', 'లా లా ల్యాండ్' సినిమాలు 14 నామినేషన్లతో రికార్డు సృష్టించగా.. ఇప్పుడు 'సిన్నర్స్' వాటన్నింటినీ అధిగమించి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. వీటిలో బెస్ట్ మూవీ, బెస్ట్ యాక్టర్ మేల్, బెస్ట్ యాక్టర్ ఫిమేల్, బెస్ట్ డైరెక్టర్ లాంటి కేటగిరీలు ఉండటం విశేషం.
వివిధ విభాగాల్లో నామినేషన్ల పూర్తి జాబితా
ఉత్తమ సహాయ నటి:
ఎల్లే ఫానింగ్ (సెంటిమెంటల్ వాల్యూ)
ఇంగా ఇబ్స్డోటర్ లిల్లీయాస్ (సెంటిమెంటల్ వాల్యూ)
ఎమీ మాడిగన్ (వెపన్స్)
వున్మి మొసాకు (సిన్నర్స్)
టెయానా టేలర్ (వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్)
ఉత్తమ మేకప్, హెయిర్ స్టైలింగ్:
ఫ్రాంకెన్స్టైన్
కోకుహో
సిన్నర్స్
ది స్మాషింగ్ మెషీన్
ది అగ్లీ స్టెప్సిస్టర్
ఉత్తమ ఒరిజినల్ స్కోర్ (సంగీతం):
బ్యూగోనియా (జెర్కిన్ ఫెండ్రిక్స్)
ఫ్రాంకెన్స్టైన్ (అలెగ్జాండర్ డెస్ప్లాట్)
హ్యామ్నెట్ (మాక్స్ రిక్టర్)
వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్ (జానీ గ్రీన్ వుడ్)
సిన్నర్స్ (లుడ్విగ్ గోరాన్సన్)
ఉత్తమ లైవ్ యాక్షన్ షార్ట్ ఫిల్మ్:
బుచర్స్ స్టెయిన్
జేన్ ఆస్టెన్స్ పీరియడ్ డ్రామా
ఏ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ డొరోతీ
ది సింగర్స్
టూ పీపుల్ ఎక్స్ఛేంజింగ్ సలైవా
ఉత్తమ అడాప్టెడ్ స్క్రీన్ ప్లే (కథ):
బ్యూగోనియా (విల్ ట్రేసీ)
ఫ్రాంకెన్స్టైన్ (గిలెర్మో డెల్ టోరో)
హ్యామ్నెట్ (మ్యాగీ ఓ ఫారెల్, క్లోవీ జావో)
వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్ (పాల్ థామస్ ఆండర్సన్)
ట్రైన్ డ్రీమ్స్ (క్లింట్ బ Bentley, గ్రెగ్ క్వెడార్)
ఉత్తమ ఒరిజినల్ స్క్రీన్ ప్లే:
బ్లూ మూన్ (రాబర్ట్ కాప్లో)
ఇట్ వాజ్ జస్ట్ యాన్ యాక్సిడెంట్ (జాఫర్ పనాహి)
మార్టి సుప్రీం (రొనాల్డ్ బ్రోన్స్టెయిన్, జోష్ సాఫ్డీ)
సెంటిమెంటల్ వాల్యూ (జోచిమ్ ట్రియర్, ఎస్కిల్ వోగ్ట్)
సిన్నర్స్ (రయాన్ కూగ్లర్)
ఉత్తమ సహాయ నటుడు:
బెనిసియో డెల్ టోరో (వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్)
జాకబ్ ఎలోర్డి (ఫ్రాంకెన్స్టైన్)
డెల్ రాయ్ లిండో (సిన్నర్స్)
షాన్ పెన్ (వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్)
స్టెల్లన్ స్కార్స్గార్డ్ (సెంటిమెంటల్ వాల్యూ)
ఉత్తమ యానిమేటెడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్:
బటర్ఫ్లై
ఫరెవర్గ్రీన్
ది గర్ల్ హూ క్రైడ్ పెర్ల్స్
రిటైర్మెంట్ ప్లాన్
ది త్రీ సిస్టర్స్
ఉత్తమ కాస్టింగ్:
హ్యామ్నెట్ (నినా గోల్డ్)
మార్టి సుప్రీం (జెన్నిఫర్ వెండిట్టి)
వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్ (కాసాండ్రా కులుకుండిస్)
ది సీక్రెట్ ఏజెంట్ (గాబ్రియేల్ డొమింగ్యూస్)
సిన్నర్స్ (ఫ్రాన్సిన్ మైస్లర్)
ఉత్తమ ఒరిజినల్ సాంగ్ (పాట):
డియర్ మీ (డయాన్ వారెన్: రెలెంట్లెస్)
గోల్డెన్ (కే-పాప్ డెమన్ హంటర్స్)
ఐ లైడ్ టు యు (సిన్నర్స్)
స్వీట్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ జాయ్ (వివా వెర్డి!)
ట్రైన్ డ్రీమ్స్ (ట్రైన్ డ్రీమ్స్)
ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ ఫీచర్ ఫిల్మ్:
ది అలబామా సొల్యూషన్
కమ్ సీ మీ ఇన్ ది గుడ్ లైట్
కటింగ్ త్రూ రాక్స్
మిస్టర్ నోబడీ అగైనెస్ట్ పుతిన్
ది పర్ఫెక్ట్ నెయిబర్
ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ షార్ట్ ఫిల్మ్:
ఆల్ ఎంప్టీ రూమ్స్
ఆర్మ్డ్ ఓన్లీ విత్ ఏ కెమెరా: ది లైఫ్ అండ్ డెత్ ఆఫ్ బ్రెంట్ రెనాల్డ్
చిల్డ్రన్ నో మోర్: వేర్ అండ్ ఆర్ గాన్
ది డెవిల్ ఈజ్ బిజీ
పర్ఫెక్ట్లీ ఏ స్ట్రేంజ్నెస్
ఉత్తమ అంతర్జాతీయ చలనచిత్రం:
బ్రెజిల్ (ది సీక్రెట్ ఏజెంట్)
ఫ్రాన్స్ (ఇట్ వాజ్ జస్ట్ యాన్ యాక్సిడెంట్)
నార్వే (సెంటిమెంటల్ వాల్యూ)
స్పెయిన్ (సిరాత్)
ట్యూనీషియా (ది వాయిస్ ఆఫ్ హింద్ రజబ్)
ఉత్తమ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ ఫిల్మ్:
ఆర్కో
ఎలియో
కే-పాప్ డెమన్ హంటర్స్
లిటిల్ అమేలీ ఆర్ ది క్యారెక్టర్ ఆఫ్ రెయిన్
జూటోపియా 2
ఉత్తమ ప్రొడక్షన్ డిజైన్:
ఫ్రాంకెన్స్టైన్
హ్యామ్నెట్
మార్టి సుప్రీం
వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్
సిన్నర్స్
ఉత్తమ ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్:
ఎఫ్ 1 (స్టీఫెన్ మిరియోన్)
మార్టి సుప్రీం (రొనాల్డ్ బ్రోన్స్టెయిన్, జోష్ సాఫ్డీ)
వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్ (ఆండీ జుర్గెన్సెన్)
సెంటిమెంటల్ వాల్యూ (ఆలివర్ బుగ్గే)
సిన్నర్స్ (మైఖేల్ పి. షావర్)
ఉత్తమ సౌండ్:
ఎఫ్ 1
ఫ్రాంకెన్స్టైన్
వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్
సిన్నర్స్
సిరాత్
ఉత్తమ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్:
అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్
ఎఫ్ 1
జురాసిక్ వరల్డ్ రీబర్త్
ది లాస్ట్ బస్
సిన్నర్స్
ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ:
ఫ్రాంకెన్స్టైన్
మార్టి సుప్రీం
వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్
సిన్నర్స్
ట్రైన్ డ్రీమ్స్
ఉత్తమ నటుడు:
తిమోతి చాలమెట్ (మార్టి సుప్రీం)
లియోనార్డో డికాప్రియో (వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్)
ఈథన్ హాక్ (బ్లూ మూన్)
మైఖేల్ బి. జోర్డాన్ (సిన్నర్స్)
వాగ్నర్ మౌరా (ది సీక్రెట్ ఏజెంట్)
ఉత్తమ నటి:
జెస్సీ బక్లీ (హ్యామ్నెట్)
రోజ్ బైర్న్ (ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ లెగ్స్ ఐ వూడ్ కిక్ యు)
కేట్ హడ్సన్ (సాంగ్ సంగ్ బ్లూ)
రెనేట్ రెయిన్స్వే (సెంటిమెంటల్ వాల్యూ)
ఎమ్మా స్టోన్ (బ్యూగోనియా)
ఉత్తమ దర్శకుడు:
క్లోవీ జావో (హ్యామ్నెట్)
జోష్ సాఫ్డీ (మార్టి సుప్రీం)
పాల్ థామస్ ఆండర్సన్ (వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్)
జోచిమ్ ట్రియర్ (సెంటిమెంటల్ వాల్యూ)
రయాన్ కూగ్లర్ (సిన్నర్స్)
ఉత్తమ చిత్రం (బెస్ట్ పిక్చర్):
బ్యూగోనియా
ఎఫ్ 1
ఫ్రాంకెన్స్టైన్
హ్యామ్నెట్
మార్టి సుప్రీం
వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్
ది సీక్రెట్ ఏజెంట్
సెంటిమెంటల్ వాల్యూ
సిన్నర్స్
ట్రైన్ డ్రీమ్స్
ఈ 98వ ఆస్కార్స్ ప్రదానోత్సవం మార్చి 16న అట్టహాసంగా జరగనుంది. సినిమా అభిమానులంతా తమ అభిమాన చిత్రాలు, నటులు అవార్డు గెలుచుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు.