Siri Hanmanth: ఇన్స్టా సబ్స్క్రిన్షన్లోకి ఎంటరైన జబర్దస్త్ బ్యూటీ సిరి హన్మంత్.. ఆ ఫొటోలు, వీడియోలకు డబ్బివ్వాల్సిందే
Siri Hanmanth: బిగ్బాస్, జబర్దస్త్ ఫేమ్ సిరి హన్మంతు సోషల్ మీడియా వేదికగా సరికొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. తన వ్యక్తిగత విశేషాలు, ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ కోసం ఇన్స్టాగ్రామ్ లో 'పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్' ఫీచర్ను ప్రారంభించి అభిమానులకు షాకిచ్చింది.
Siri Hanmanth: టెలివిజన్ రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి, యూట్యూబర్ సిరి హన్మంతు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ అయ్యారు. జబర్దస్త్ కామెడీ షోతో కెరీర్ ప్రారంభించి, బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్-5తో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న ఈ బ్యూటీ.. ప్రస్తుతం డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో కొత్త ట్రెండ్కు తెరలేపారు. సెలబ్రిటీలు సోషల్ మీడియాను కేవలం పబ్లిసిటీ కోసమే కాకుండా, ఆదాయ వనరుగా మార్చుకుంటున్న క్రమంలో సిరి కూడా ఒక అడుగు ముందుకు వేశారు.
సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటేనే ఆ ముచ్చట్లు
సాధారణంగా సెలబ్రిటీలు తమ ఫోటోలు, వీడియోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉచితంగా షేర్ చేస్తుంటారు. కానీ ఈమధ్య కొందరు సబ్స్క్రిప్షన్ పేరుతో డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యాంకర్ విష్ణుప్రియ దీనిని మొదలుపెట్టగా పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వచ్చాయి. అయితే దీనిని మిగిలిన వాళ్లు కూడా ఫాలో అవుతున్నారు.
తాజాగా సిరి హన్మంతు 'ఇన్స్టాగ్రామ్ పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్' (Instagram Paid Subscription) విధానాన్ని అమలులోకి తెచ్చారు. అంటే ఆమె షేర్ చేసే కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఫోటోలు, బిహైండ్ ద సీన్స్ వీడియోలు చూడాలంటే నెటిజన్లు నిర్ణీత రుసుము చెల్లించి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికే హాలీవుడ్, బాలీవుడ్ తారలు అనుసరిస్తున్న ఈ ట్రెండ్ను ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు కూడా అందిపుచ్చుకుంటున్నారు.
నెలవారీ ఛార్జీలు ఎంతంటే?
సిరి హన్మంతు తన ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ను యాక్సెస్ చేయడానికి నెలకు రూ. 449 గా ధర నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న వారికి మాత్రమే ఆమె పర్సనల్ లైఫ్కు సంబంధించిన అప్డేట్స్, స్పెషల్ లైవ్ సెషన్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా సబ్స్క్రైబర్లు పంపే మెసేజ్లకు ఆమె ప్రాధాన్యత ఇచ్చి రిప్లై ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వీరాభిమానుల కోసం ఇదొక 'వీఐపీ పాస్' లాంటిది.
డబ్బులు పెట్టడం అవసరమా? నెటిజన్ల రియాక్షన్
ఈ నిర్ణయంపై నెటిజన్ల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమవుతోంది. కొందరు ఆమె కష్టాన్ని, క్రియేటివిటీని గౌరవిస్తూ సపోర్ట్ చేస్తుంటే.. మరికొందరు మాత్రం సోషల్ మీడియాలో కూడా డబ్బులు వసూలు చేయడమేంటని పెదవి విరుస్తున్నారు.
అయితే కంటెంట్ క్రియేటర్లకు ఇదొక గౌరవప్రదమైన ఆదాయ మార్గమని టెక్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. యూట్యూబ్లో జాయిన్ బటన్ లాగే, ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా క్రియేటర్లకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు ఈ ఫీచర్ను తీసుకొచ్చింది.
ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్న సిరి..
తెలుగు బుల్లితెర తారల్లో ఈ తరహా పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీచర్ను ధైర్యంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్న వారిలో సిరి కూడా నిలిచారు. ఇప్పటికే విష్ణుప్రియ, అనన్య నాగాళ్లలాంటి వాళ్లు ఇందులో ఉండగా.. సిరి కూడా చేరింది. బిగ్ బాస్ షోతో పాపులర్ అయి.. తర్వాత ఈటీవీ జబర్దస్త్ తోనూ పేరు సంపాదించి ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్లు, సినిమాలతో బిజీగా ఉంటోందీ బ్యూటీ. మరి తన డిజిటల్ ఫ్యాన్ బేస్ను ఒక వ్యాపార మార్గంగా మలుచుకోవడంలో ఆమె సక్సెస్ అవుతారో లేదో కాలమే నిర్ణయించాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. సిరి హన్మంతు ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ధర ఎంత?
సిరి హన్మంతు తన ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ కోసం నెలకు సుమారు రూ. 449 ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. (ధరల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు).
2. ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
సాధారణ ఫాలోవర్లకు కనిపించని ప్రత్యేకమైన ఫోటోలు, వీడియోలు, లైవ్ సెషన్లు, పర్సనల్ చాట్ ఆప్షన్లు సబ్స్క్రైబర్లకు లభిస్తాయి.
3. అందరు సెలబ్రిటీలు ఇన్స్టా సబ్స్క్రిప్షన్ ట్రెండ్ ఫాలో అవుతున్నారా?
ప్రస్తుతానికి కొంతమంది ప్రముఖులు మాత్రమే ఈ ఫీచర్ను వాడుతున్నారు. కానీ రాబోయే రోజుల్లో మెజారిటీ సెలబ్రిటీలు దీనివైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.