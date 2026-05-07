Palash Muchhal: కుల వివక్ష ఆరోపణలు- దేవాలయాల బాట పట్టిన స్మృతి మంధాన మాజీ లవర్ పలాష్ ముచ్చల్- ఎక్కడ తల వంచానో అంటూ!
Palash Muchhal Visits Temples: క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన మాజీ ప్రియుడు, సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్చల్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఒక వ్యక్తిపై కుల వివక్ష వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలతో కేసు నమోదు కావడంతో, ఆయన ప్రస్తుతం ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో నిమగ్నమయ్యారు. రాజస్థాన్లోని ప్రసిద్ధ ఆలయాలను సందర్శించాడు.
Palash Muchhal Visits Temples: ప్రముఖ బాలీవుడ్ సింగర్ పాలక్ ముచ్చల్ సోదరుడు, సంగీత దర్శకుడు, క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన మాజీ లవర్ పలాష్ ముచ్చల్ గత కొద్దిరోజులుగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. ఒకవైపు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇబ్బందులు, మరోవైపు చట్టపరమైన చిక్కులు ఆయనను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి.
దేవాలయాల సందర్శన
ఈ క్రమంలోనే పలాష్ ముచ్చల్ రాజస్థాన్లోని ప్రసిద్ధ ఖాటూ శ్యామ్ జీ, సాలాసర్ బాలాజీ, జీవన్ మాత ఆలయాలను సందర్శించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకుంటూ.. "ఎక్కడ తల వంచానో, అక్కడ ప్రశాంతత దొరికింది" అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. అయితే, నెటిజన్ల నుంచి వచ్చే విమర్శలను తప్పించుకోవడానికి ఆయన తన పోస్ట్ కామెంట్ సెక్షన్ను నిలిపివేయడం గమనార్హం.
అసలేం జరిగింది? ఎందుకీ అట్రాసిటీ కేసు?
టీమ్ ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన చిన్ననాటి స్నేహితుడు విజ్ఞాన్ ప్రకాష్ మానే ఫిర్యాదు మేరకు పలాష్ ముచ్చల్పై సాంగ్లీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ (అట్రాసిటీ నిరోధక) చట్టంలోని పలు సెక్షన్ల కింద ఈ కేసు నమోదైంది. ఫిర్యాదుదారు విజ్ఞాన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ గొడవకు మూలం ఆర్థిక లావాదేవీలు.
25 లక్షలు అప్పుగా
ఒక సినిమా నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్ కోసం విజ్ఞాన్ ప్రకాష్ నుంచి పలాష్ ముచ్చల్ రూ. 25 లక్షలు అప్పుగా తీసుకున్నారని సమాచారం. ఆ డబ్బు తిరిగి ఇచ్చే విషయంపై గత నవంబర్ 22న సాంగ్లీ-అష్టా రోడ్డులోని టోల్ ప్లాజా వద్ద వీరిద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ సమయంలో పలాష్ తన కులం పేరుతో దూషించారని విజ్ఞాన్ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
లాయర్ స్పందన.. ఇదంతా పబ్లిసిటీ స్టంట్టేనా?
పలాష్ ముచ్చల్ తరఫు న్యాయవాది శ్రేయాన్ష్ మిథారే ఈ ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించారు. విజ్ఞాన్ మానే కావాలనే పలాష్ ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి ఇలాంటి తప్పుడు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారని, ఇదంతా కేవలం పబ్లిసిటీ కోసమే చేస్తున్న స్టంట్ అని ఆయన కొట్టిపారేశారు. ఈ విషయంలో విజ్ఞాన్ ప్రకాష్పై తాము కూడా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబోతున్నామని స్పష్టం చేశారు.
స్మృతి మంధానతో పెళ్లి రద్దు.. గందరగోళంలో పలాష్!
గత ఏడాది నవంబర్ 23న పలాష్ ముచ్చల్, స్మృతి మంధాన వివాహం జరగాల్సి ఉంది. కానీ స్మృతి తండ్రికి అనారోగ్యం కారణంగా ఆ వేడుకలు అర్ధాంతరంగా నిలిచిపోయాయి. అదే సమయంలో పలాష్ కూడా ముంబైలోని ఆసుపత్రిలో చేరడం పలు అనుమానాలకు తావిచ్చింది.
కేసుల నేపథ్యంలో
ఆ తర్వాత వీరిద్దరి మధ్య బంధం తెగిపోయిందని, పలాష్ వేరొకరితో సన్నిహితంగా ఉండటమే ఇందుకు కారణమని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడిచింది. ఇప్పుడు తాజాగా అట్రాసిటీ కేసు నమోదు కావడంతో పలాష్ కెరీర్ మలుపు తిరిగినట్లయింది. ఇదిలా ఉంటే, అట్రాసిటీ వంటి కుల వివక్ష ఆరోపణలు, కేసుల నేపథ్యంలో పలాష్ ముచ్చల్ దేవాలయాలను సందర్శించడం ఆసక్తిగా మారింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. పలాష్ ముచ్చల్పై ఎందుకు కేసు నమోదైంది?
స్మృతి మంధాన స్నేహితుడు విజ్ఞాన్ మానేను కులం పేరుతో దూషించారనే ఆరోపణలపై పలాష్ ముచ్చల్పై ఎస్సీ/ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదైంది. రూ. 25 లక్షల ఆర్థిక వివాదమే ఈ గొడవకు కారణమని తెలుస్తోంది.
2. పలాష్ ముచ్చల్ ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉన్నారు?
చట్టపరమైన ఇబ్బందుల నేపథ్యంలో ఆయన ఆధ్యాత్మిక పర్యటన కోసం రాజస్థాన్ వెళ్లారు. అక్కడ ఖాటూ శ్యామ్ జీ, సాలాసర్ బాలాజీ ఆలయాలను సందర్శించి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు.
3. స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్ పెళ్లి ఎందుకు ఆగిపోయింది?
గత ఏడాది నవంబర్ లో జరగాల్సిన వీరి వివాహం స్మృతి తండ్రి ఆరోగ్య కారణాల వల్ల ఆగిపోయింది. ఆ తర్వాత వారిద్దరూ విడిపోయినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
