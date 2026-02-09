ఘనంగా సోనమ్ కపూర్ సీమంతం- తారల సందడి మధ్య గజలక్ష్మిలా మెరిసిపోయిన హీరోయిన్- నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటున్న ఫొటోలు!
బాలీవుడ్ ఫ్యాషన్ ఐకాన్ సోనమ్ కపూర్ రెండోసారి తల్లి కాబోతున్నారు. ఆదివారం ముంబైలో జరిగిన సోనమ్ కపూర్ సీమంతం వేడుకలో కరీనా కపూర్, అర్జున్ కపూర్ వంటి సినీ ప్రముఖులు సందడి చేశారు. లెమన్ గ్రీన్ లెహంగాలో సోనమ్ మెరిసిపోతుండగా, భార్యపై ఆనంద్ ఆహుజా కురిపించిన ప్రేమ నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది.
బాలీవుడ్ హీరోయిన్ సోనమ్ కపూర్ ప్రస్తుతం తన జీవితంలో అత్యంత మధురమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తున్నారు. వ్యాపారవేత్త ఆనంద్ ఆహుజాతో రెండో బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్న సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 8న ఆమె నివాసంలో సోనమ్ కపూర్ సీమంతం (గోద్ భరాయ్) వేడుక అట్టహాసంగా జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితులు, చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖుల మధ్య ఈ వేడుక సంప్రదాయబద్ధంగా, ఎంతో హుందాగా సాగింది.
పూల వనంలో 'ప్రెగ్నెన్సీ గ్లో'..
సోనమ్ కపూర్ సీమంతం వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా లెమన్ గ్రీన్ కలర్ లెహంగా చోళీలో సోనమ్ కపూర్ ‘ప్రెగ్నెన్సీ గ్లో’తో వెలిగిపోతూ కనిపించారు.
భారీ ఆభరణాలు, జడతో సోనమ్ కపూర్ ఒక గజలక్ష్మిలా మెరిసిపోయారు. పూజలో కూర్చున్న సమయంలో భార్య సోనమ్ నుంచి ఆనంద్ ఆహుజా కళ్లు తిప్పుకోలేకపోవడం అక్కడున్న వారిని మురిపించింది.
ఇంటి లోపలి అలంకరణ
అలాగే, ఇంటి లోపల అలంకరణ కూడా ఎంతో విభిన్నంగా ఉంది. పైకప్పు నుంచి వేలాడుతున్న ఊదా రంగు పూలు, 'బర్డ్ ఆఫ్ ప్యారడైజ్' పూల అమరికలతో ఇల్లంతా ఒక అందమైన ఉద్యానవనాన్ని తలపించింది. సీనియర్ నటుడు అనుపమ్ ఖేర్ బ్యూటిఫుల్ సోనమ్తో దిగిన ఫోటోను పంచుకుంటూ, "ప్రియమైన సోనమ్.. నీ సీమంతం వేడుకకు నా ప్రేమ, ఆశీస్సులు" అంటూ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
తారల మేళవింపు
సోనమ్ కపూర్ బేబీ షవర్ వేడుకకు బాలీవుడ్ దిగ్గజాలు కరీనా కపూర్, భూమి పెడ్నేకర్, షబానా అజ్మీలతో పాటు సోనమ్ సోదరుడు అర్జున్ కపూర్, ఖుషీ కపూర్, అన్షులా కపూర్, మహీప్ కపూర్ వంటి వారు హాజరై సందడి చేశారు.
ప్రేమ, పెళ్లి.. మాతృత్వంపై సోనమ్ మాట
2015లో 'ప్రేమ్ రతన్ ధన్ పాయో' సినిమా ప్రమోషన్స్ సమయంలో సోనమ్, ఆనంద్లు మొదటిసారి కలుసుకున్నారు. స్నేహితులు వారిద్దరినీ కలపాలని అనుకోకపోయినా, వారి మధ్య ఫోన్ మెసేజ్లతో మొదలైన పరిచయం ప్రేమగా మారింది.
2018లో వీరిద్దరూ అంగరంగ వైభవంగా వివాహం చేసుకున్నారు. 2022లో వీరికి కుమారుడు ‘వాయు’ జన్మించాడు. గతేడాది నవంబర్లో ప్రిన్సెస్ డయానాను తలపించేలా పింక్ డ్రెస్లో ఫోటో షూట్ చేసి రెండోసారి తల్లి కాబోతున్నట్లు సోనమ్ కపూర్ ప్రకటించారు.
మాతృత్వం గురించి సోనమ్ మాట్లాడుతూ.. "పిల్లలు పుట్టాక ఒక మనిషిగా బాధ్యత పెరుగుతుంది. మన సమయం మనది కాదు, పూర్తిగా బిడ్డకే అంకితం చేయాల్సి ఉంటుంది. అనవసరమైన విషయాల కంటే కుటుంబం, వృత్తికే నేను ప్రాధాన్యత ఇస్తాను" అని సోనమ్ కపూర్ పేర్కొన్నారు.