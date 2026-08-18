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    South OTT: ఓటీటీలోకి టాప్ సౌత్ సినిమాలు.. దళపతి విజయ్ లాస్ట్ మూవీ, కిరణ్ అబ్బవరం రొమాన్స్.. మిస్ అవకూడని మూవీస్

    South OTT: ఓటీటీ లవర్స్ కు గుడ్ న్యూస్. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ సినిమాలు ఓటీటీలో అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. 10 రోజుల పాటు నాన్ స్టాప్ వినోదాన్ని అందించనున్నాయి. ఇందులో దళపతి విజయ్ లాస్ట్ సినిమా నుంచి కిరణ్ అబ్బవరం రొమాంటిక్ మూవీ వరకు ఉన్నాయి. 

    Updated on: Aug 18, 2026, 10:21:30 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    South OTT: థియేటర్లలో సందడి చేసిన క్రేజీ చిత్రాలతో పాటు నేరుగా డిజిటల్ వేదికపైకి వస్తున్న సరికొత్త ప్రాజెక్ట్‌లు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లను ముంచెత్తుతున్నాయి. రొమాంటిక్ డ్రామాలు, ఆకట్టుకునే ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్లు, ఉత్కంఠ రేకెత్తించే క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు, ఒక స్టార్ హీరో వీడ్కోలు చిత్రం వరకు విభిన్నమైన కంటెంట్ ఓటీటీ వ్యూయర్స్ ను అలరించడానికి సిద్ధమయ్యాయి.

    ఓటీటీలోకి టాప్ సౌత్ సినిమాలు.. దళపతి విజయ్ లాస్ట్ మూవీ, కిరణ్ అబ్బవరం రొమాన్స్.. మిస్ అవకూడని మూవీస్
    ఓటీటీలోకి టాప్ సౌత్ సినిమాలు.. దళపతి విజయ్ లాస్ట్ మూవీ, కిరణ్ అబ్బవరం రొమాన్స్.. మిస్ అవకూడని మూవీస్

    ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం- నెట్‌ఫ్లిక్స్

    ఇలాన్ స్వీయ దర్శకత్వంలో సాన్వి మేఘనతో కలసి నటించిన తమిళ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ చిత్రం 'ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం' (Pyaar Prema Kalyanam). ఆగస్టు 21 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. కథ విషయానికి వస్తే పెళ్లి తర్వాత కూడా తన పుట్టింట్లోనే ఉంటానంటూ పవి (సాన్వి మేఘన) అనే సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ విచిత్రమైన షరతు విధిస్తుంది.

    దీంతో కథానాయకుడు ఇలాన్ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అత్తగారింట్లోనే ఇల్లరికం ఉండటానికి వెళ్తాడు. ఈ వినూత్న కాన్సెప్ట్ కారణంగా రెండు కుటుంబాల మధ్య తలెత్తే సాంస్కృతిక వ్యత్యాసాలు, సరదా సంఘటనలు, సంబంధ బాంధవ్యాలను ఈ సినిమా ఓటీటీలో ఆవిష్కరిస్తుంది.

    జన నాయగన్- జీ5

    కోలీవుడ్ స్టార్ నటుడు దళపతి విజయ్ నటించిన యాక్షన్ డ్రామా చిత్రం 'జన నాయగన్' (Jana Nayagan) ఆగస్టు 21న జీ5 ఓటీటీ వేదికగా డిజిటల్ అరంగేట్రం చేయనుంది. హెచ్. వినోత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం విజయ్ పూర్తిస్థాయి రాజకీయ ప్రవేశానికి ముందు వచ్చిన చివరి సినిమా కావడంతో సినీ వర్గాల్లో అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

    థియేటర్లలో విడుదలైన సమయంలో మిశ్రమ స్పందన రావడం, పైరసీ లీక్‌లు కలవరపెట్టినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద విశేష వసూళ్లను సాధించింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతుండటంతో విజయ్ అభిమానులు ఆయన చివరి చిత్రాన్ని మరోసారి వీక్షించే అవకాశం లభించింది.

    ఐ, నోబడీ - జియోహాట్‌స్టార్

    పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, పార్వతి తిరువోతు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఉత్కంఠభరిత క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'ఐ, నోబడీ' (I, Nobody) ఆగస్టు 25 నుంచి జియోహాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. నిసామ్ బషీర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం జూలై 9న థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.

    మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రూపొందిన ఈ సినిమాలో హక్కిమ్ షాజహాన్, అశోకన్, విజయరాఘవన్, మధుపాల్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్సయిన థ్రిల్లర్ లవర్స్‌కు ఈ ఓటీటీ విడుదల మంచి అవకాశం కానుంది.

    చెన్నై లవ్ స్టోరీ- సోనీ లివ్

    యువ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియా కాంబినేషన్ లో వచ్చిన రొమాంటిక్ డ్రామా 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' (Chennai Love Story). ఆగస్టు 21న సోనీ లివ్ వేదికగా అలరించనుంది. జూలై 24న థియేటర్లలో విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఈ చిత్రం ఇప్పుడు డిజిటల్ వేదికపై సందడి చేయనుంది. ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీతో సహా ఐదు భాషల్లో అందుబాటులోకి రానుండటం విశేషం.

    న్యూటన్స్ థర్డ్ లా- ఈటీవీ విన్

    ఈటీవీ విన్ తీసుకొస్తున్న మరో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా. వర్సటైల్ నటుడు సుమంత్ కథానాయకుడిగా తెరకెక్కిన ఈ సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఆగస్టు 27న ఈటీవీ విన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో స్ట్రీమింగ్‌కు సిద్ధమైంది. రాజేష్ కర్ణ దర్శకత్వంలో హరీష్ కొహిర్కర్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో జగపతి బాబు, శ్రీనివాస్ అవసరాల, త్రినాథ్ వర్మ, రవివర్మ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. గ్రిప్పింగ్ కథాంశంతో వస్తున్న ఈ థ్రిల్లర్ డిజిటల్ ఆడియన్స్‌ను మెప్పిస్తుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/South OTT: ఓటీటీలోకి టాప్ సౌత్ సినిమాలు.. దళపతి విజయ్ లాస్ట్ మూవీ, కిరణ్ అబ్బవరం రొమాన్స్.. మిస్ అవకూడని మూవీస్
    Home/Entertainment/South OTT: ఓటీటీలోకి టాప్ సౌత్ సినిమాలు.. దళపతి విజయ్ లాస్ట్ మూవీ, కిరణ్ అబ్బవరం రొమాన్స్.. మిస్ అవకూడని మూవీస్
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