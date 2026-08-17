Spider Man Box Office: 2 బిలియన్ డాలర్ల వసూళ్ల క్లబ్లో స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే.. ఈ ఘనత సాధించిన మరో 7 మూవీస్ ఇవే
Spider Man Box Office: గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. 2 బిలియన్ డాలర్ల క్లబ్ లో చేరిన 8వ సినిమాగా నిలిచింది. గతంలో ఈ ఘతన సాధించిన 7 ఇతర సినిమాలు ఏవో చూడండి.
Spider Man Box Office: హాలీవుడ్ యంగ్ స్టార్ టామ్ హాలాండ్ నటించిన 'స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' మూవీ వరల్డ్ వైడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు $2.02 బిలియన్లు (ఇండియన్ కరెన్సీలో రూ. 19 వేల కోట్లకు పైగా) గ్రాస్ వసూలు చేసి ఎలైట్ $2 బిలియన్ క్లబ్లోకి అడుగుపెట్టింది.
డైరెక్టర్ డెస్టిన్ డేనియల్ క్రెటన్ తెరకెక్కించిన ఈ సూపర్హీరో డ్రామా కేవలం మూడు వీకెండ్స్లోనే $2 బిలియన్ మార్కును దాటేసింది. 'అవెంజర్స్: ఎండ్ గేమ్' తర్వాత అత్యంత వేగంగా ఈ ఘనత సాధించిన రెండో సినిమాగా నిలిచింది.
సోలో సూపర్హీరోగా రేర్ ఫీట్
సోలో సూపర్హీరో మూవీగా $2 బిలియన్ దాటిన మొదటి చిత్రంగా 'స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే' కొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. గతంలో వచ్చిన 'స్పైడర్ మ్యాన్: నో వే హోమ్' $1.9 బిలియన్ వసూలు చేసినా చైనాలో రిలీజ్ కాకపోవడంతో ఈ ల్యాండ్మార్క్ మిస్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు ఆ మార్కును ఈజీగా రీచ్ అయిపోయింది.
సినిమా చరిత్రలో $2 బిలియన్ దాటిన 8 ఐకానిక్ సినిమాలు
సినిమా చరిత్రలో ఇప్పటివరకు అత్యధిక వసూళ్లు సాధించి ఈ ఎలైట్ క్లబ్లో నిలిచిన మిగిలిన 7 సినిమాలు ఇవే..
1. అవతార్ (Avatar - 2009) - $2.92 బిలియన్
జేమ్స్ కామరాన్ సృష్టించిన విజువల్ వండర్ పండోరా ప్రపంచం ఆడియన్స్ని మైమరిపించింది. రిలీజైన 47 రోజుల్లోనే $2 బిలియన్ల మార్క్ దాటేసిన ఈ మూవీ $2.92 బిలియన్లతో ఆల్ టైమ్ హైయెస్ట్ గ్రాసర్గా మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
2. అవెంజర్స్: ఎండ్ గేమ్ (Avengers: Endgame - 2019) - $2.80 బిలియన్
మార్వెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా వచ్చిన ఈ మూవీ $2.80 బిలియన్లు వసూలు చేసింది. కేవలం 11 రోజుల్లోనే $2 బిలియన్ మార్కును చేరుకుని బాక్సాఫీస్ వద్ద అత్యంత వేగవంతమైన రికార్డ్ నమోదు చేసింది.
3. అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్ (Avatar: The Way of Water - 2022) - $2.33 బిలియన్
పండోరా అండర్ వాటర్ విజువల్స్తో వచ్చిన కామెరాన్ సీక్వెల్ ఏకంగా $2.33 బిలియన్ రాబట్టింది. ఈ సినిమాతో జేమ్స్ కామెరాన్ తన ఖాతాలో మూడు $2 బిలియన్ల సినిమాలు ఉన్న ఏకైక దర్శకుడిగా రికార్డ్ సాధించారు.
4. నె ఝా 2 (Ne Zha 2 - 2025) - $2.27 బిలియన్
యు యాంగ్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఈ చైనీస్ యానిమేటెడ్ మూవీ $2.27 బిలియన్లతో సునామీ సృష్టించింది. హాలీవుడ్ కు సంబంధం లేని నాన్-ఇంగ్లీష్ సినిమాగా, మొదటి యానిమేషన్ మూవీగా ఈ ఎలైట్ క్లబ్లోకి చేరడం గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనం.
5. టైటానిక్ (Titanic - 1997) - $2.26 బిలియన్
జేమ్స్ కామెరాన్, లియోనార్డో డికాప్రియో కాంబినేషన్లో వచ్చిన లవ్ క్లాసిక్ 'టైటానిక్' $2.26 బిలియన్ రాబట్టింది. 2012లో మరోసారి షిప్ మునిగిపోయిన 100 ఏళ్ల సందర్భంలో రిలీజైన 3D వెర్షన్తో ఈ మార్కును దాటింది.
6. స్టార్ వార్స్: ది ఫోర్స్ అవేకెన్స్ (Star Wars: The Force Awakens - 2015) - $2.07 బిలియన్
జే జే అబ్రామ్స్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ ఐకానిక్ సైన్స్ ఫిక్షన్ డ్రామా ప్రపంచవ్యాప్తంగా $2.07 బిలియన్లు వసూలు చేసి స్టార్ వార్స్ ఫ్రాంచైజ్ రీ-ఎంట్రీకి బ్లాక్బస్టర్ కంబ్యాక్ ఇచ్చింది.
7. అవెంజర్స్: ఇన్ఫినిటీ వార్ (Avengers: Infinity War - 2018) - $2.05 బిలియన్
రూసో బ్రదర్స్ డైరెక్షన్లో సూపర్ హీరోలంతా థానోస్తో పోరాడే ఇంటెన్స్ డ్రామా $2.05 బిలియన్ రాబట్టింది. MCU చరిత్రలో మొదటిసారిగా $2 బిలియన్ దాటిన సినిమాగా నిలిచింది.
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