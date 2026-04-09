Sreeleela Periods: ఆ హిట్ సాంగ్స్ అన్నీ పీరియడ్స్లో ఉన్నప్పుడే చేశానన్న శ్రీలీల.. దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్న నెటిజన్లు
Sreeleela Periods: శ్రీలీల పీరియడ్స్ పై చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు దుమారం రేపుతున్నాయి. తన హిట్ సాంగ్స్ లో చాలా వరకు తాను పీరియడ్స్ లో ఉన్నప్పుడు చేసినవే అని ఆమె ఓ ఈవెంట్ లో చెప్పడంపై నెటిజన్లు ఆమెను దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు.
Sreeleela Periods: టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డ్యాన్సర్, నటి శ్రీలీల ప్రస్తుతం ఒక వివాదంలో చిక్కుకుంది. నెలసరి (Menstruation) సమయంలో మహిళలు పడే ఇబ్బందులపై ఆమె చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. మార్చిలో జరిగిన ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సక్సెస్ మీట్ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు మళ్లీ తెరపైకి రావడంతో నెటిజన్లు ఆమెపై విమర్శల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
శ్రీలీల ఏమన్నదంటే?
ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన పని పట్ల ఉన్న అంకితభావాన్ని వివరిస్తూ శ్రీలీల ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. "నేను నటించిన సాంగ్స్ అన్నీ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాయి. చాలా వరకు పాటల షూటింగ్లో నేను పిరియడ్స్లో ఉన్నప్పుడే పాల్గొన్నాను. మనకు సమాన హక్కులు కావాలని కోరుకున్నప్పుడు, శారీరక ఇబ్బందులను సాకులుగా చూపకూడదు. మానసిక, శారీరక అడ్డంకులు దేనికీ సాకులు కాకూడదని నేను నమ్ముతాను" అని ఆమె పేర్కొంది. ఈ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియోను ‘సీత’ మొబైల్ యాప్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా, విమర్శలు రావడంతో ప్రస్తుతం దాన్ని తొలగించారు.
మండిపడుతున్న నెటిజన్లు
శ్రీలీల చేసిన ఈ కామెంట్స్ పై మహిళలు, నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. ఒక్కొక్కరి శరీరతత్వం ఒక్కోలా ఉంటుందని, అందరికీ ఒకేలాంటి అనుభవం ఉండదని గుర్తు చేస్తున్నారు.
కొందరికి పిరియడ్స్ సమయంలో వచ్చే నొప్పి సాధారణ కార్యకలాపాలను కూడా చేసుకోనివ్వదని, దాన్ని సాకుగా చూడటం సరికాదని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
PCOS (పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్) వంటి సమస్యలు ఉన్న మహిళలు ఎదుర్కొనే నరకం శ్రీలీలకు తెలియదా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. శ్రీలీలకు మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. ఆమె ఒక డాక్టర్ అయ్యి ఉండి కూడా ఇంత సున్నితమైన విషయాన్ని జనరలైజ్ చేయడం ఏంటని విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హార్మోన్ల అసమతుల్యత, తీవ్రమైన అలసట వంటి అంశాలను విస్మరించి, దాన్ని కేవలం ఒక ‘సాకు’గా అభివర్ణించడం మహిళల ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన లేకపోవడమేనని విమర్శలు వస్తున్నాయి.
శ్రీలీల ప్రస్తుత సినిమాలు
వివాదాలు పక్కన పెడితే శ్రీలీల కెరీర్ పరంగా దూసుకుపోతోంది. ఈ మధ్యే ఆమె పవన్ కల్యాణ్ తో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీలో నటించింది. ఇక ఇప్పుడు అనురాగ్ బసు దర్శకత్వంలో కార్తీక్ ఆర్యన్ సరసన నటిస్తూ బాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తోంది.
తమిళంలో ధనుష్ హీరోగా, 'అమరన్' ఫేమ్ రాజ్కుమార్ పెరియాసామి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'D55' చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ సినిమాలో మమ్ముట్టి, సాయి పల్లవి కూడా నటిస్తుండటం విశేషం.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.