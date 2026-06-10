Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Rajamouli Sing Geetham: సింగ్ గీతం మొదటి టికెట్ కొన్న రాజమౌళి.. సింగీతం సినిమాకు జక్కన్న సపోర్ట్.. వీడియో వైరల్

    Rajamouli Sing Geetham: లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తెరకెక్కించిన మ్యూజికల్ ఫిల్మ్ 'సింగ్ గీతం' (Sing Geetham) ప్రమోషన్స్‌లోకి గ్లోబల్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా మొదటి టికెట్‌ను కొనుగోలు చేసిన ఆయన.. చిత్ర యూనిట్‌తో కలిసి స్పెషల్ వీడియో ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు.

    Jun 10, 2026, 22:01:34 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Rajamouli Sing Geetham: టాలీవుడ్ లో కొత్త ప్రయోగాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా ఉండే లెజెండరీ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు రూపొందించిన లేటెస్ట్ మ్యూజికల్ ఎంటర్‌టైనర్ 'సింగ్ గీతం'. జూన్ 12న (ఈ శుక్రవారం) వరల్డ్ వైడ్ గా ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్న ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌కు టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

    Rajamouli Sing Geetham: సింగ్ గీతం మొదటి టికెట్ కొన్న రాజమౌళి.. సింగీతం సినిమాకు జక్కన్న సపోర్ట్.. వీడియో వైరల్
    Rajamouli Sing Geetham: సింగ్ గీతం మొదటి టికెట్ కొన్న రాజమౌళి.. సింగీతం సినిమాకు జక్కన్న సపోర్ట్.. వీడియో వైరల్

    రిలీజ్ డేట్ దగ్గరపడుతుండటంతో మూవీ టీమ్ ప్రమోషన్స్ ను నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఇండియన్ సినిమా గర్వించదగ్గ మాస్టర్ స్టోరీ టెల్లర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్ కోసం స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు.

    Rajamouli Support | తొలి టికెట్ కొన్న జక్కన్న

    'సింగ్ గీతం' సినిమాకు సంబంధించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమ్ముడైన టికెట్లలో ఫస్ట్ టికెట్‌ను దర్శకుడు రాజమౌళి కొనుగోలు చేశారు. సాధారణంగా చిన్న చిత్రాలకు లేదా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మూవీస్ కు ఇండస్ట్రీలోని బిగ్ స్టార్స్ మద్దతు ఇస్తే ఆ సినిమాల రేంజ్ మారిపోతుంది.

    ఇప్పుడు రాజమౌళి లాంటి గ్లోబల్ డైరెక్టర్ స్వయంగా టికెట్ కొని సినిమాను ప్రమోట్ చేయడం ట్రేడ్ వర్గాల్లో భారీ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. టికెట్ కొనడమే కాకుండా, ఈ సినిమా ప్రచారాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్‌కు తీసుకెళ్లేందుకు ఆయన ఒక స్పెషల్ వీడియో ఇంటర్వ్యూలో కూడా పాల్గొన్నారు.

    Nag Ashwin & DSP | రాజమౌళి స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ

    ఈ స్పెషల్ ప్రమోషనల్ వీడియో కోసం రాజమౌళి హోస్ట్‌గా మారి.. మూవీ ప్రొడ్యూసర్ నాగ్ అశ్విన్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రాక్‌స్టార్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్‌ (DSP)లను ఇంటర్వ్యూ చేశారు. ఈ ముగ్గురు స్టార్స్ మధ్య సాగిన చిట్ చాట్, సినిమా వెనుక ఉన్న ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఆడియన్స్ లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.

    "సింగీతం గారు చేసే ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ ఎప్పుడూ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అలాంటి గొప్ప దర్శకుడి సినిమాకు మనమంతా సపోర్ట్ చేయాలి" అని రాజమౌళి ఈ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. జక్కన్న లాంటి గ్లోబల్ బ్రాండ్ ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగం కావడం వల్ల, ఓపెనింగ్స్ పరంగా మూవీకి మంచి హెల్ప్ అవ్వనుంది.

    వైవిధ్యమైన స్టోరీతో, ఫుల్ లెంగ్త్ మ్యూజికల్ కామెడీ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ సినిమాలో అయాన్, అహల్య బమ్రూ, శాలినీ కొండేపూడి మెయిన్ రోల్స్ లో కనిపిస్తున్నారు. సీనియర్ డైరెక్టర్ మేకింగ్ స్టైల్‌ కు, యంగ్ యాక్టర్స్ ఎనర్జీ తోడవ్వడం ఈ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్. నాగ్ అశ్విన్ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాపై సినీ ప్రియుల్లో మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. జూన్ 12న థియేటర్లలో సందడి చేయబోతున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి మ్యూజికల్ ట్రీట్ ఇస్తుందో చూడాలి.

    People Also Ask (FAQs)

    'సింగ్ గీతం' సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు?

    ఈ వినూత్న మ్యూజికల్ ఎంటర్‌టైనర్ ఈ శుక్రవారం, జూన్ 12, 2026న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

    ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో రాజమౌళి ఎలా పాల్గొన్నారు?

    రాజమౌళి ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ టికెట్‌ను కొని తన సపోర్ట్ చూపించారు. అలాగే నిర్మాత నాగ్ అశ్విన్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్‌లతో కలిసి ఒక స్పెషల్ ప్రమోషనల్ వీడియో ఇంటర్వ్యూ చేశారు.

    'సింగ్ గీతం' చిత్రానికి నిర్మాత, దర్శకుడు ఎవరు?

    ఈ చిత్రానికి లెజెండరీ మేకర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వం వహించగా.. నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

    ఈ సినిమాలో లీడ్ రోల్స్ లో నటించింది ఎవరు?

    అయాన్, అహల్య బమ్రూ, శాలినీ కొండేపూడి ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/Rajamouli Sing Geetham: సింగ్ గీతం మొదటి టికెట్ కొన్న రాజమౌళి.. సింగీతం సినిమాకు జక్కన్న సపోర్ట్.. వీడియో వైరల్
    Home/Entertainment/Rajamouli Sing Geetham: సింగ్ గీతం మొదటి టికెట్ కొన్న రాజమౌళి.. సింగీతం సినిమాకు జక్కన్న సపోర్ట్.. వీడియో వైరల్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes