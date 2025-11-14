రాజమౌళి స్టైలే వేరు.. ఈవెంట్కూ సినిమా రేంజ్ సిట్టింగ్స్, ప్రమోషన్స్.. సుమ కనకాలతో జక్కన్న అండ్ టీమ్ ప్లానింగ్
సినిమాలు తీయడమే కాదు.. వాటిని ఎలా ప్రమోట్ చేయాలో బహుశా రాజమౌళికి తెలిసినట్లుగా ప్రపంచంలో మరెవరికీ తెలియదేమో. గ్లోబ్ట్రాటర్ ఈవెంట్ కోసం జక్కన్న ప్లానింగ్ ఆ స్థాయిలో ఉంది. సినిమా స్టోరీ సిట్టింగ్స్ కంటే ఎక్కువ ప్లానింగ్ ఈ ఈవెంట్ కోసం నడుస్తోంది.
రాజమౌళి స్టైలే వేరు. సినిమాలు అందరూ తీస్తారు. కానీ వాటిని ప్రమోట్ చేయడం ఎలాగో మాత్రం జక్కన్నను చూసే నేర్చుకోవాలేమో. మహేష్ బాబుతో తాను తీయబోయే నెక్ట్స్ మూవీ గ్లోబ్ట్రాటర్ బిగ్ రివీల్ ఈవెంట్ నే ఓ పెద్ద పండగలా చేయడానికి అతడు ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. దానికి సంబంధించిన ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
గ్లోబ్ట్రాటర్ ఈవెంట్ ప్లానింగ్ ఇలా..
రాజమౌళి, మహేష్ బాబు, ప్రియాంకా చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కాంబినేషన్ లో వస్తున్న మూవీని తాత్కాలికంగా గ్లోబ్ట్రాటర్ అని పిలుస్తున్న విషయం తెలుసు కదా. దీనికి అర్థం ప్రపంచాన్ని చుట్టేసే సంచారి అని. ఈ మూవీ నుంచి ఏదో పెద్ద విషయాన్నే రివీల్ చేస్తామంటూ శనివారం (నవంబర్ 15) రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో పెద్ద ఈవెంట్ ప్లాన్ చేశారు. దీనికోసం ఏకంగా 100 అడుగుల ఎల్ఈడీ తెరను నిర్మించారు. ఈ ఈవెంట్ కోసం పాస్లు ఇవ్వడమే కాదు.. ఎలా రావాలి, ఏం చేయాలన్నది వివరిస్తూ అభిమానుల కోసం రాజమౌళే స్వయంగా ఓ వీడియో రిలీజ్ చేశాడు.
ఇక ఈ ఈవెంట్ ను గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయడానికి అతని టీమ్ పెద్ద ప్లానే చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఈవెంట్ ను హోస్ట్ చేయబోతున్న యాంకర్ సుమ కనకాల, యూట్యూబర్ ఆశిష్ చంచలానీలతో కలిసి రాజమౌళి, కీరవాణి అండ్ టీమ్ ప్లానింగ్ చేయడం ఆ ఫొటోల్లో చూడొచ్చు. ఈ ఈవెంట్ కోసమే వాళ్లు ఓ సినిమా స్టోరీ సిట్టింగ్ రేంజ్ లో ప్లాన్ చేస్తుండటం విశేషం. అసలు ఏం రివీల్ చేయబోతున్నారో కూడా తెలియని ఓ మూవీ ఈవెంట్ కోసం దేశంతో ఈ స్థాయిలో బజ్ నెలకొనడం ఈమధ్యకాలంలో ఇదే తొలిసారి. అది రాజమౌళికే సాధ్యం.
గ్లోబ్ట్రాటర్ పాస్పోర్ట్ ఇలా..
గ్లోబ్ట్రాటర్ ఈవెంట్ కోసం పాస్ తప్పనిసరి అని చెప్పి వాటిని జారీ చేస్తున్నారు. అయితే దానిపై పాస్పోర్ట్ అని ఉండటం విశేషం. ఒక్క పేజీతో కాకుండా బుక్లెట్ రూపంలో ఇది ఉంది. దీని లోపల ఈవెంట్ డేట్, ఆ తర్వాత మహేష్, రాజమౌళి, ప్రియాంకా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఫొటోలు, వచ్చే అభిమానులకు సూచనలు, చివరి పేజీలో రూట్ మ్యాప్, వివిధ సూచనలు చూపించే క్యూఆర్ కోడ్ ఉంచారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈవెంట్ పాస్ కాదు పాస్పోర్ట్ అంటూ పలువురు వీటిని షేర్ చేసుకుంటున్నారు.
గ్లోబ్ట్రాటర్ ఈవెంట్.. రాజమౌళి మెసేజ్
ఇక ఈ గ్లోబ్ట్రాటర్ ఈవెంట్ కోసం రావాలనుకునే వారికి డైరెక్టర్ రాజమౌళి ఓ ప్రత్యేకమైన వీడియో ద్వారా పలు కీలకమైన సూచనలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో నవంబర్ 15న జరగబోయే ఈ ఈవెంట్ ను చూడటానికి వచ్చే వారి దగ్గర కచ్చితంగా ఫిజికల్ పాస్ ఉండాల్సిందే అని స్పష్టం చేశాడు. నేరుగా వచ్చేస్తే పంపిస్తారు.. లేదంటే ఆన్లైన్ లో పాసులు ఉన్నాయి అనే ప్రచారాలను నమ్మొద్దనీ సూచించాడు.
ఇక ఈ ఈవెంట్ కోసం పోలీసులు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారని, 18 ఏళ్ల లోపు వారు, సీనియర్ సిటిజెన్స్ కు అనుమతి లేదని, వాళ్లందరూ జియోహాట్స్టార్ లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడాలని చెప్పాడు. ఇక ఎక్కడి నుంచి వచ్చే వాళ్లు ఎలా రావాలో కూడా ఇదే వీడియోలో చెబుతూ.. ఆ వివరాలన్నీ ఈవెంట్ పాస్ లోనూ పొందుపరిచినట్లు రాజమౌళి వెల్లడించాడు. ఈ ఈవెంట్ ను గ్రాండ్ సక్సెస్ చేద్దామని పిలుపునిచ్చాడు.
గ్లోబ్ట్రాటర్ గురించి..
రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో మహేష్ బాబు, ప్రియాంకా చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటిస్తున్న ఈ గ్లోబ్ట్రాటర్ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే కుంభ, మందాకిని పాత్రల లుక్స్ రిలీజైన విషయం తెలిసిందే. కుంభ అనే విలన్ పాత్రలో సుకుమారన్, మందాకిని పాత్రలో ప్రియాంకా ఫస్ట్ లుక్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. దీంతో మహేష్ బాబు లుక్ పై ఆసక్తి నెలకొంది.
అంతేకాదు ఈ బిగ్ ఈవెంట్ లో అసలు ఏం రివీల్ చేయబోతున్నారో అని కూడా ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు. మరో రెండు రోజుల్లో ఇది తేలిపోనుంది. శనివారం (నవంబర్ 15) సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి ఈ ఈవెంట్ ను జియోహాట్స్టార్ లో చూడొచ్చు.
News/Entertainment/రాజమౌళి స్టైలే వేరు.. ఈవెంట్కూ సినిమా రేంజ్ సిట్టింగ్స్, ప్రమోషన్స్.. సుమ కనకాలతో జక్కన్న అండ్ టీమ్ ప్లానింగ్
News/Entertainment/రాజమౌళి స్టైలే వేరు.. ఈవెంట్కూ సినిమా రేంజ్ సిట్టింగ్స్, ప్రమోషన్స్.. సుమ కనకాలతో జక్కన్న అండ్ టీమ్ ప్లానింగ్