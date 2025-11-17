Edit Profile
    రాజమౌళి వారణాసి మూవీ గ్రాండ్ ఈవెంట్‌పై బాహుబలి ప్రొడ్యూసర్ రియాక్షన్ చూశారా?

    రాజమౌళి, మహేష్ బాబు కాంబినేషన్ లో వస్తున్న వారణాసి మూవీ టైటిల్ లాంచ్ ఈవెంట్ పై బాహుబలి మూవీ ప్రొడ్యూసర్ శోభు యార్లగడ్డ స్పందించాడు. దీనిని ఆన్‌లైన్ లో లాంచ్ చేసి ఉంటే అంత థ్రిల్ వచ్చేది కాదని అతడు అభిప్రాయపడ్డాడు.

    Published on: Nov 17, 2025 10:25 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఇటీవల హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో 'వారణాసి' చిత్రం టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ గ్లింప్స్‌ను 'గ్లోబ్‌ట్రాటర్' అనే గ్రాండ్ ఈవెంట్‌లో ఆవిష్కరించిన విషయం తెలుసు కదా. ఈ ఈవెంట కు మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్‌తో పాటు వేలాది మంది అభిమానులు హాజరయ్యారు. ఈ భారీ ఈవెంట్ గురించి 'బాహుబలి' చిత్ర నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించాడు.

    రాజమౌళి వారణాసి మూవీ గ్రాండ్ ఈవెంట్‌పై బాహుబలి ప్రొడ్యూసర్ రియాక్షన్ చూశారా?
    రాజమౌళి వారణాసి మూవీ గ్రాండ్ ఈవెంట్‌పై బాహుబలి ప్రొడ్యూసర్ రియాక్షన్ చూశారా?

    రాజమౌళి ఈవెంట్‌పై నిర్మాత శోభు వ్యాఖ్యలు

    'వారణాసి గ్లోబ్‌ట్రాటర్' ఈవెంట్ ఇండియాలో జియోహాట్‌స్టార్, అంతర్జాతీయంగా 'వెరైటీ' (Variety) ద్వారా అనేక మంది దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ నేపథ్యంలో, రాజమౌళి కేవలం ఆన్‌లైన్‌లో ఒక గ్లింప్స్‌ను విడుదల చేయకుండా, ఇంత పెద్ద ఈవెంట్‌ను ఎందుకు ఎంచుకున్నారని కొందరు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు.

    అయితే దీనిపై తాజాగా బాహుబలి మూవీ నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ ఈ సందేహాన్ని నివృత్తి చేస్తూ, ఆ ఈవెంట్ అనుభవాన్ని వెల్లడించాడు. "మీరు ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేస్తే అదే అనుభూతిని పొందగలరా? నాకైతే అలా అనిపించడం లేదు" అని శోభు అన్నాడు. వేదిక వద్ద భారీ ఎల్ఈడీ స్క్రీన్‌పై ఈ గ్లింప్స్‌ను చూసిన అనుభవం, ఆన్‌లైన్ లో సాధ్యం కాదని శోభు నొక్కి చెప్పాడు.

    వారణాసి ఈవెంట్ ఇలా..

    రాజమౌళి ఈ వారణాసి మూవీ ఈవెంట్ పై అంతర్జాతీయంగా కూడా ప్రశంసలు దక్కాయి. బియాండ్ ఫెస్ట్ (Beyond Fest) అధికారిక X పేజీ.. గ్లింప్స్‌లోని మహేష్ బాబు చిత్రాన్ని ట్వీట్ చేస్తూ.. "రాజమౌళి 'వారణాసి'తో మరే భారతీయ సినిమా వెళ్లనంత ప్రపంచ స్థాయిలో దూసుకెళ్తున్నారు. మహేష్ బాబును కాస్టింగ్ చేయడం ఆయనకు అక్కడకు చేరుకోవడానికి సహాయపడే మాస్టర్‌స్ట్రోక్. 2027 వారిదే కానుంది" అని రాసింది. ఈ ట్వీట్‌ను శోభు రీ-పోస్ట్ చేస్తూ పై వ్యాఖ్య చేశాడు.

    అభిమానుల స్పందన

    శోభు అభిప్రాయంతో ఏకీభవించిన అభిమానులు.. 'వారణాసి' గ్లింప్స్‌ను జేమ్స్ కామెరాన్ 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' మూవీతోపాటు థియేటర్లలో ప్రదర్శిస్తారేమో అని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే రాజమౌళి ఆశించినట్లుగా.. సినిమా విడుదలయ్యే లోపు హైదరాబాద్‌లో ఐమాక్స్ స్క్రీన్ అందుబాటులోకి వస్తుందా అని మరికొందరు ప్రశ్నించారు.

    'వారణాసి' గురించి..

    రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో తొలిసారి మహేష్ బాబు నటిస్తున్న మూవీ వారణాసి. ఇందులో అతడు రుద్ర అనే పాత్రలో కనిపిస్తున్నాడు. మందాకినిగా ప్రియాంకా చోప్రా, కుంభగా పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటిస్తున్నారు. కీరవాణి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను కేఎల్ నారాయణ, కార్తికేయ నిర్మిస్తున్నారు. మూవీ 2027లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

