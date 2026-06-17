Illu Illalu Pillalu 500 Episodes: స్టార్ మాలో 'ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు' సరికొత్త రికార్డ్.. 500 ఎపిసోడ్ల మైల్స్టోన్
Illu Illalu Pillalu 500 Episodes: తెలుగు బుల్లితెరపై సరికొత్త రికార్డులతో దూసుకుపోతున్న ప్రముఖ వినోద ఛానల్ 'స్టార్ మా' (Star Maa) లో ప్రసారమయ్యే పాపులర్ సీరియల్ 'ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు' ఒక అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. ఈ సీరియల్ విజయవంతంగా 500 ఎపిసోడ్ల మైల్స్టోన్ ను పూర్తి చేసుకుంది.
Illu Illalu Pillalu 500 Episodes: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రతీ ఇంట్లో టీవీ సీరియల్స్ కు ఉండే క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాల బంధాలు, ఎమోషన్స్, రోజువారీ జీవితాల్లో జరిగే ఆసక్తికరమైన సంఘటనల బ్యాక్డ్రాప్లో వచ్చే సీరియల్స్ ను ఆడియన్స్ బాగా ఓన్ చేసుకుంటారు.
ఈ కేటగిరీలోనే స్టార్ మాలో టాప్ రేటింగ్స్ తో దూసుకుపోతున్న క్లీన్ ఫ్యామిలీ డ్రామా 'ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు'. తాజాగా ఈ సీరియల్ 500 ఎపిసోడ్స్ పూర్తి చేసుకున్నట్లు స్టార్ మా సోషల్ మీడియా ద్వారా అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది.
500 Episodes of Emotions | 500 ఎపిసోడ్స్.. ఎన్నో భావాలు, మరెన్నో జ్ఞాపకాలు
ఈ సుదీర్ఘమైన విజయవంతమైన ప్రయాణం గురించి సీరియల్ టీమ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ సంతోషాన్ని పంచుకుంది. "500 ఎపిసోడ్స్.. ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో భావాలు, మరెన్నో మధురమైన జ్ఞాపకాలు దాగున్నాయి. 'ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు' టీమ్ అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు. మొదటి ఎపిసోడ్ నుంచి ఇప్పటివరకు మాపై ఎనలేని ప్రేమాభిమానాలు చూపిస్తూ, నిరంతరం సపోర్ట్ అందిస్తున్న మా ప్రియమైన ప్రేక్షకులకు పెద్ద థాంక్స్" అంటూ ఎమోషనల్ గా పోస్ట్ పెట్టారు.
ఈ మైల్స్టోన్ సందర్భంగా సీరియల్ నటీనటులు, టెక్నికల్ క్రూ అంతా కలిసి సెట్స్ లోనే గ్రాండ్ గా కేక్ కట్ చేసి ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకున్నారు.
ప్రేక్షకులు ఎందుకు కనెక్ట్ అయ్యారు?
ఈ ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్.. ఇందులో చూపించే పాత్రల సహజత్వం. ఒక సాధారణ ఇంటి పెద్ద, బాధ్యతగల ఇల్లాలు, వారి చుట్టూ పెరిగే పిల్లల మనస్తత్వాలను డైరెక్టర్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా స్క్రీన్ పై ఆవిష్కరిస్తున్నారు.
కథలో వచ్చే ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ ఎపిసోడ్స్ కానీ, అత్తాకోడళ్లు, భార్యాభర్తల మధ్య వచ్చే చిన్న చిన్న గొడవలు కానీ ప్రతీ ఒక్కరి నిజ జీవితానికి చాలా దగ్గరగా అనిపిస్తాయి. అందుకే ఈ సీరియల్ బుల్లితెర ఆడియన్స్ లో, ముఖ్యంగా మహిళా ప్రేక్షకుల్లో ఒక పర్మనెంట్ ప్లేస్ సంపాదించుకుంది.
ఈ క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సీరియల్ ప్రతి వారం రేటింగ్స్ లో కూడా మంచి మెరుగుదల చూపిస్తూ వస్తోంది. ప్రతి సోమవారం నుండి శనివారం వరకు రాత్రి 7:30 గంటలకు స్టార్ మా ఛానల్ లో ఈ సీరియల్ ప్రసారమవుతోంది. ఒకవేళ టీవీలో మిస్సయిన వాళ్లు 'జియోహాట్స్టార్' ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో కూడా ఈ ఎపిసోడ్స్ ను ఎప్పుడైనా చూసే వీలుంది.
ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ విశేషాలు
స్టార్ మాలో టెలికాస్ట్ అవుతున్న ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ రామరాజు, అతని భార్య, ముగ్గురు కొడుకులు, కోడళ్ల చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఇందులో రామరాజు పాత్రలో సీనియర్ నటుడు ప్రభాకర్ నటించాడు. ఇక అతని భార్య వేదవతి పాత్రలో సీనియర్ నటి ఆమని నటిస్తోంది.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
ప్రస్తుతం ఎన్నో కొత్త సీరియల్స్ వస్తున్నా, ఒక రన్ టైమ్ లో 500 ఎపిసోడ్స్ పూర్తి చేయడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. కథలో సాగదీత లేకుండా ప్రతి వారం ఒక కొత్త ట్విస్ట్ ఇస్తూ, నేటి తరం ఫ్యామిలీస్ కు కనెక్ట్ అయ్యేలా ఎపిసోడ్స్ ప్లాన్ చేయడం వల్లే 'ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు' ఈ రేంజ్ లో సక్సెస్ అయింది. ప్రైమ్ టైమ్ స్లాట్ (రాత్రి 7:30) లో రావడం కూడా దీనికి పెద్ద అడ్వాంటేజ్ గా మారింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ స్టోరీ లైన్ లో మరికొన్ని క్రేజీ మలుపులు ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More