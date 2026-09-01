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Badshah: పెళ్లయిన 5 నెలలకే విడాకులు.. హీరోయిన్ ఇషా రిఖీతో బంధానికి స్టార్ ర్యాపర్ బాద్‌షా గుడ్‌బై.. బిగ్ బాస్ ఎంట్రీ!

Badshah: స్టార్ ర్యాపర్ బాద్‌షా బిగ్ షాక్ ఇచ్చాడు. పెళ్లయిన అయిదు నెలలకే పంజాబీ స్టార్ హీరోయిన్ ఇషా రిఖీ నుంచి విడిపోతున్నట్లు సంచలన ప్రకటన చేశాడు. ఈ స్టార్ కపుల్ జోడీ విడాకులు తీసుకుంటున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో అనౌన్స్ చేసింది. 

Published on: Sep 1, 2026, 05:48:08 IST
By Chandu Shanigarapu
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Badshah: పాపులర్ బాలీవుడ్ ర్యాపర్ బాద్‌షా, పంజాబీ హీరోయిన్ ఇషా రిఖీ తమ వివాహ బంధానికి ముగింపు పలికారు. గత కొన్ని వారాలుగా వస్తున్న రకరకాల ఊహాగానాలకు తెరదించుతూ.. సోమవారం (ఆగస్టు 31) రాత్రి వీళ్లు విడాకుల నిర్ణయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో అత్యంత సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ప్రైవేట్ వేడుకలో వీరి వివాహం జరిగింది. అయితే, పెళ్లయిన కేవలం ఐదు నెలలకే ఇద్దరూ విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించడం సినీ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

పెళ్లయిన 5 నెలలకే విడాకులు.. హీరోయిన్ ఇషా రిఖీతో బంధానికి స్టార్ ర్యాపర్ బాద్‌షా గుడ్‌బై.. బిగ్ బాస్ ఎంట్రీ!
పెళ్లయిన 5 నెలలకే విడాకులు.. హీరోయిన్ ఇషా రిఖీతో బంధానికి స్టార్ ర్యాపర్ బాద్‌షా గుడ్‌బై.. బిగ్ బాస్ ఎంట్రీ!

బాద్‌షా విడాకులు

తమ విడాకుల విషయమై బాద్‌షా, ఇషా రిఖీ ఇద్దరూ తమ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్‌లో ఒకే రకమైన ప్రకటనను విడుదల చేశారు.

"నేను, ఇషా రిఖీ ఇద్దరం పరస్పర అంగీకారంతోనే వేర్వేరు మార్గాల్లో ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించుకున్నాం. సంపూర్ణమైన పరస్పర గౌరవంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఈ క్లిష్ట సమయంలో మా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను (ప్రైవసీ) ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవించాలని కోరుతున్నాం" అని బాద్‌షా తమ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

అంతేకాకుండా.. "ఈ అంశంపై మేము ఇచ్చే ఏకైక ప్రకటన ఇదే. మా బంధం గురించి ఇకపై ఎలాంటి అపోహలు గానీ, అనవసరమైన ఊహాగానాలు గానీ చేయవద్దని మనస్ఫూర్తిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

బాద్‌షా ఇన్ స్టా స్టోరీ
బాద్‌షా ఇన్ స్టా స్టోరీ

జులై నుంచే విడాకుల రూమర్లు

గత జులై నెల నుంచే బాద్‌షా, ఇషాల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయనే రూమర్లు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేశాయి. ఆ సమయంలో ఇషా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో బాద్‌షాతో ఉన్న ఫోటోలు, వీడియోల కోలాజ్‌ను షేర్ చేస్తూ ఒక క్యాప్షన్ పెట్టారు.

"ప్రతి తుపాను ఒక పాఠం నేర్పుతుంది. ప్రతి ప్రార్థన ఒక నూతన ఆశను ఇస్తుంది" అని ఇషా ఆ పోస్ట్‌కు రాసుకొచ్చారు. దానికి హార్ట్‌బ్రేక్, నమస్కారం ఎమోజీలను జోడించడంతో వీరిద్దరి మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయనే అనుమానాలు మొదలయ్యాయి.

ఇషా తల్లి కూడా

దీనికితోడు, ఇటీవల ఇషా తల్లి పూనమ్ రిఖీ కూడా 'కర్మ' ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తూ సోషల్ మీడియాలో వరుస పోస్టులు చేశారు. ఇవి కూడా వీరి విభేదాల వార్తలకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చాయి. కాగా, ఈ ఏడాది జూన్ నెలలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ 'ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్' (AMA) సెషన్‌లో అభిమానులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ, బాద్‌షాతో తన పెళ్లి జరిగిన విషయాన్ని ఇషా తొలిసారిగా బయటపెట్టారు.

బిగ్‌బాస్ 20 ఎంట్రీ?

మరోవైపు, సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్ చేయనున్న ప్రముఖ రియాలిటీ షో 'బిగ్‌ బాస్ 20'లో ఇషా రిఖీ ఒక కంటెస్టెంట్‌గా అడుగుపెట్టబోతున్నారనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ విడాకుల ప్రకటన రావడం గమనార్హం.

బాద్‌షా రెండో పెళ్లి

ర్యాపర్ బాద్‌షాకి ఇది రెండో వివాహం. గతంలో ఆయన జాస్మిన్ మసీహ్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు. మనస్పర్థల కారణంగా వీరిద్దరూ 2020లో అధికారికంగా విడాకులు తీసుకున్నారు. బాద్‌షా, జాస్మిన్ దంపతులకు జెస్సెమీ గ్రేస్ మసీహ్ సింగ్ అనే కుమార్తె ఉంది. ఆమె జనవరి 2017లో జన్మించింది.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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Home/Entertainment/Badshah: పెళ్లయిన 5 నెలలకే విడాకులు.. హీరోయిన్ ఇషా రిఖీతో బంధానికి స్టార్ ర్యాపర్ బాద్‌షా గుడ్‌బై.. బిగ్ బాస్ ఎంట్రీ!
Home/Entertainment/Badshah: పెళ్లయిన 5 నెలలకే విడాకులు.. హీరోయిన్ ఇషా రిఖీతో బంధానికి స్టార్ ర్యాపర్ బాద్‌షా గుడ్‌బై.. బిగ్ బాస్ ఎంట్రీ!
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