కొత్త హీరోయిన్లకు షుగర్ డాడీ కావాలి, ట్రాప్ చేసి బ్లాక్మెయిల్కు దిగుతారు- స్టార్ హీరో గోవిందా ఎఫైర్స్పై భార్య సునీత
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో గోవిందా వ్యక్తిగత జీవితంపై ఆయన భార్య సునీత ఆహుజా మరోసారి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. స్టార్లను యువ నటీమణులు ఎలా ట్రాప్ చేస్తారో వివరిస్తూనే, ఈ వయసులో గోవిందా ప్రవర్తనపై తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యవహారం వల్ల ఎదుగుతున్న పిల్లలు డిస్టర్బ్ అయ్యారని సునీత తెలిపారు.
బాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో గోవిందా వైవాహిక జీవితంలోని విభేదాలు మరోసారి రచ్చకెక్కాయి. గోవిందాకు వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నట్లుగా చెబుతున్న ఆయన భార్య సునీత ఆహుజా తాజాగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో సంచలన నిజాలను పంచుకున్నారు. నేటి తరం నటీమణులపై విమర్శలు చేస్తూనే, తన భర్త తీరును కూడా ఆమె తప్పుపట్టారు.
హీరోయిన్ల ట్రాప్.. బ్లాక్మెయిలింగ్!
మిస్ మాలినితో జరిగిన సంభాషణలో సునీత మాట్లాడుతూ చిత్ర పరిశ్రమలోకి వచ్చే కొత్త హీరోయిన్ల తీరుపై విరుచుకుపడ్డారు. "నేటి కాలంలో స్ట్రగుల్స్తో వచ్చే చాలా మంది అమ్మాయిలకు తమ ఖర్చులు భరించడానికి ఒక ‘షుగర్ డాడీ’ కావాలి. సరైన రూపం లేకపోయినా హీరోయిన్లు అయిపోవాలని కలలు కంటారు. అలాంటి వారు స్టార్లను ట్రాప్ చేసి, ఆ తర్వాత బ్లాక్మెయిల్కు దిగుతుంటారు" అని సునీత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
63 ఏళ్ల వయసులో ఇవన్నీ ఏంటి?
గోవిందాతో తనకున్న 38 ఏళ్ల బంధం గురించి ప్రస్తావిస్తూ సునీత సూటిగా కొన్ని ప్రశ్నలు సంధించారు. "నీకు (గోవిందా) ఇప్పుడు 63 ఏళ్లు. నీ పిల్లలు పెద్దవారయ్యారు. నీకు ఒక అందమైన భార్య, చక్కని కుటుంబం ఉంది" అని సునీత అహుజా అన్నారు.
"యవ్వనంలో తప్పులు చేయడం వేరు, ఆ వయసులో ఏవైనా చేసి ఉంటే అర్థం ఉంటుంది. కానీ, ఈ వయసులో కూడా ఇలాంటివి చేయడం ఏమాత్రం సమంజసం కాదు. ఇలాంటి పనుల వల్ల ఎదుగుతున్న పిల్లలు మానసికంగా కృంగిపోతారు" అని సునీత అహుజా పేర్కొన్నారు. గోవిందా తన వయసుకు తగ్గట్టుగా నడుచుకోవాలని ఆమె హితవు పలికారు.
గోవిందా కౌంటర్: ‘ఇదొక పెద్ద కుట్ర’
తనపై వస్తున్న ఈ ఆరోపణలను స్టార్ హీరో గోవిందా తీవ్రంగా ఖండించారు. ఏఎన్ఐ (ANI) వార్తా సంస్థతో మాట్లాడుతూ గోవిందా తన వాదనను వినిపించారు.
"మనం మౌనంగా ఉంటే అది మన బలహీనత అనుకుంటారు లేదా మనమే తప్పు చేశామని భావిస్తారు. అందుకే ఈరోజు స్పందిస్తున్నాను. నా కుటుంబ సభ్యులకు తెలియకుండానే వారు ఒక పెద్ద కుట్రలో భాగస్వాములవుతున్నారు. సునీతను ఎవరో కావాలనే రెచ్చగొట్టి ఫీల్డ్లోకి ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మన్గా దింపారు. ఆమెకు తెలియకుండానే ఒక పెద్ద కుట్రలో చిక్కుకుంది" అని గోవిందా ఆరోపించారు.
హాట్ టాపిక్గా
కాగా, భార్యాభర్తల మధ్య మొదలైన ఈ మాటల యుద్ధం ఇప్పుడు బాలీవుడ్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. గతంలోనూ సునీత ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసినప్పటికీ, ఈసారి ఆమె ఏకంగా గోవిందా వయసును, బాధ్యతను గుర్తు చేయడం చర్చకు దారితీసింది.