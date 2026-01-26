1.09 హెక్టార్ల భూమిని అమ్ముకున్న స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ తండ్రి- ఆ స్థలం విలువ ఎన్ని కోట్లు అంటే?
బాలీవుడ్ స్టార్ హృతిక్ రోషన్ తండ్రి, ప్రముఖ దర్శకుడు రాకేష్ రోషన్ పుణెలో భారీగా భూమిని విక్రయించారు. 1.09 హెక్టార్ల స్థలాన్ని అమ్మినట్లు రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాల ద్వారా తాజాగా వెల్లడైంది. గత ఏడాది కాలంగా రోషన్ కుటుంబం రియల్ ఎస్టేట్ లావాదేవీల్లో అత్యంత చురుగ్గా వ్యవహరిస్తోంది.
బాలీవుడ్ వెండితెరపై అద్భుతాలు సృష్టించే ప్రముఖ దర్శకుడు రాకేష్ రోషన్ ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోనూ భారీ నిర్ణయాలతో వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ తండ్రిగా మాత్రమే కాకుండా ‘కోయి మిల్ గయా’, ‘క్రిష్’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల సృష్టికర్తగా గుర్తింపు పొందిన రాకేష్ రోషన్ తాజాగా పుణె జిల్లాలో తనకున్న ఒక విలువైన భూమిని అమ్మారు.
పుణె భూమి విక్రయం: పూర్తి వివరాలు
పుణె జిల్లాలోని హవేలీ తాలూకా, లోహెగావ్ గ్రామంలో రాకేష్ రోషన్కు 1.09 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో ఒక స్థలం ఉంది. దీనిని ఆయన సీపీ ల్యాండ్స్ ఎల్ఎల్పి (CP Lands LLP) అనే సంస్థకు రూ. 15 కోట్లకు విక్రయించారు.
ఈ లావాదేవీకి సంబంధించిన 'డీడ్ ఆఫ్ కన్వేయన్స్' 2025, డిసెంబర్ 26న రిజిస్టర్ అయింది. ఈ డీల్ కోసం దాదాపు రూ. 1.05 కోట్ల స్టాంప్ డ్యూటీ చెల్లించినట్లు రియల్ ఎస్టేట్ డేటా అనలిటిక్స్ సంస్థ 'సిఆర్ఈ మాట్రిక్స్' (CRE Matrix) వెల్లడించిన పత్రాల ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.
2025లో రోషన్ ఫ్యామిలీ రియల్ ఎస్టేట్ జోరు
కేవలం ఈ భూమిని మాత్రమే కాకుండా 2025 సంవత్సరం అంతా కూడా రోషన్ కుటుంబం వరుసగా ఆస్తుల కొనుగోలు, విక్రయాల్లో చాలా బిజీగా ఉంది.
ముంబైలో ఆఫీసుల కొనుగోలు: గతేడాది నవంబర్లో హృతిక్ రోషన్, ఆయన తల్లిదండ్రులు కలిసి అంధేరీ వెస్ట్లోని 'యురా బిజినెస్ పార్క్'లో 10 ఆఫీస్ యూనిట్లను రూ. 28 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారు.
మరిన్ని వాణిజ్య ఆస్తులు: అదే నెలలో రాకేష్ రోషన్, ఆయన భార్య పింకీ రోషన్ అంధేరీలోనే మరో ఐదు కమర్షియల్ ఆఫీసులను రూ. 19.68 కోట్లకు సొంతం చేసుకున్నారు.
సునైనా రోషన్ పెట్టుబడులు: హృతిక్ రోషన్ సోదరి సునైనా కూడా అంధేరీ ఈస్ట్లో రూ. 6.42 కోట్ల విలువైన రెండు యూనిట్లను కొనుగోలు చేశారు.
అమ్మకాలు- అద్దె ఆదాయం
వ్యాపార వ్యూహంలో భాగంగా కొత్తవి కొనడమే కాకుండా, పాత ఆస్తులను రోషన్ ఫ్యామిలీ వదులుకుంటున్నారు. మే 2025లో అంధేరీ ప్రాంతంలోని మూడు నివాస గృహాలను (అపార్ట్మెంట్లను) తండ్రీకొడుకులు కలిసి రూ. 6.75 కోట్లకు విక్రయించారు.
అదేవిధంగా, గోరెగావ్లో హృతిక్కు ఉన్న సుమారు 2,727 చదరపు అడుగుల కమర్షియల్ స్పేస్ను నెలకు రూ. 5.62 లక్షల భారీ అద్దెకు ఇచ్చారు. అలాగే పుణె ఖరాడీలో ఉన్న ఆఫీసు స్థలం లీజును నెలకు రూ. 6.08 లక్షల అద్దెతో రెన్యువల్ చేసుకున్నారు.
రియల్ ఎస్టేట్లోనూ
ఒకప్పుడు కేవలం లగ్జరీ ఫామ్ హౌస్లు, విల్లాలు అంటేనే ఆసక్తి చూపే బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు.. ఇప్పుడు కమర్షియల్ రియల్ ఎస్టేట్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులోనూ రోషన్ కుటుంబం ఈ విషయంలో ఎంతో ముందుందని ఈ తాజా ఒప్పందాలు నిరూపిస్తున్నాయి. సినిమాలతో పాటు ఈ 'రియల్' డీల్స్లోనూ వారు సక్సెస్ మంత్రాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు.