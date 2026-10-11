Surekha Vani: గ్లామర్ డోస్ పెంచేసిన సురేఖ వాణి.. కూతురు సుప్రీతతో అందాల పోటీ.. వైరల్ వీడియో!
Surekha Vani: టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి సురేఖ వాణి పేరు మరోసారి ట్రెండ్ అవుతోంది. 45 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె గ్లామర్ షోతో సాగిపోవడమే ఇందుకు కారణం. తన కూతురు సుప్రీతతో సురేఖ వాణి అందంలో పోటీ పడుతుందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. తాజాగా సురేఖ వాణి పోస్టు చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
Surekha Vani: టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి సురేఖ వాణి మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారారు. తన అద్భుతమైన గ్లామర్తో కుర్రకారు గుండెల్లో మళ్లీ అలజడి సృష్టిస్తున్నారు. 45 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె గ్లామర్ షో చేస్తూ సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్నారు.
సురేఖా వాణి వీడియో
ఇవాళ (అక్టోబర్ 11) తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో సురేఖ వాణి షేర్ చేసిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. బ్లాక్ డ్రెస్ లో ఆమె గ్లామర్ షో ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేస్తోంది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఆమె లుక్స్, డ్రెస్సింగ్ స్టైల్, ఎనర్జీ చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. వయసు అనేది కేవలం అంకె మాత్రమేనని ఆమె తన ఫిట్నెస్తో మరోసారి నిరూపించారు.
కూతురితో కలిసి
ఈ మధ్య కాలంలో సురేఖ వాణి తన కూతురు సుప్రీతతో కలిసి రిల్స్, డాన్స్ వీడియోలు చేస్తూ నిరంతరం వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కూడా సురేఖ వాణి తన కూతురిలో అందంలో పోటీపడుతున్నట్లు కనిపించింది. నెటిజన్లు కూడా ఇవే కామెంట్లు చేస్తున్నారు. నెటిజన్లు వీరిద్దరినీ తల్లి, కూతుళ్లు అనడం కంటే.. అక్కాచెల్లెళ్లు అనడం కరెక్ట్ అంటూ క్రేజీ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
రియల్ లైఫ్ లో ఇలా
వెండితెరపై ఎక్కువగా పద్ధతిగా, హోమ్లీ క్యారెక్టర్లలో కనిపించే సురేఖ వాణి.. రియల్ లైఫ్లో మాత్రం చాలా మోడ్రన్గా ఉంటారు. వైవిధ్యమైన వెస్ట్రన్ దుస్తులు ధరిస్తూ, గ్లామర్ పరంగా యంగ్ హీరోయిన్లకు సైతం గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు. ట్రెండీ వేర్లో ఆమె చేస్తున్న ఫోటోషూట్స్, రీల్స్ సోషల్ మీడియా యూజర్లను అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
భర్త మరణం తర్వాత లైఫ్లో ఎన్నో ఒడుదొడుకులను ఎదుర్కొన్న సురేఖ వాణి.. వాటన్నింటినీ దాటుకుని ఇప్పుడు లైఫ్ను ఫుల్లుగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. కూతురే సర్వస్వంగా భావిస్తూ.. ఆమెతో కలిసి ట్రిప్స్ వేస్తూ, పార్టీలలో పాల్గొంటూ బిందాస్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు. అందుకే నెట్టింట ఆమెకు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది.
సురేఖా వాణి షేర్ చేసే ప్రతీ పోస్ట్ క్షణాల్లో వైరల్ అవ్వడానికి కారణం ఆమె పాజిటివ్ ఆటిట్యూడ్. ఈ లేటెస్ట్ వైరల్ వీడియో కూడా ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది. నెటిజన్లు లైకులు, షేర్లతో ఈ వీడియోను మరింతగా ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఆమె కూతురు సుప్రీత కూడా సినిమాల్లో అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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