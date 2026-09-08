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చిరంజీవి కుమార్తె సుస్మితకు విజయవాడ దుర్గ గుడిలో కీలక బాధ్యతలు.. దేవాదాయ శాఖ ఉత్తర్వులు!

మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుమార్తె కోణిదెల సుస్మితకు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు. విజయవాడ దుర్గమ్మ దేవస్థానం ఆహ్వానితురాలిగా నియామించారు.

Updated on: Sep 8, 2026, 14:37:56 IST
By Anand Sai
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మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుమార్తె, సినీ నిర్మాత సుస్మిత కొణిదెలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక బాధ్యతలను అప్పగించింది. విజయవాడలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానానికి (ఇంద్రకీలాద్రి దుర్గమ్మ గుడి) ఆమెను ప్రత్యేక ఆహ్వానితురాలిగా నియమిస్తూ రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దేవాదాయ శాఖ కార్యదర్శి కన్నబాబు ఈ మేరకు ఉత్తర్వులను విడుదల చేశారు.

విజయవాడ దుర్గమ్మ గుడి ప్రత్యేక ఆహ్వానితురాలిగా కోణిదెల సుస్మిత
విజయవాడ దుర్గమ్మ గుడి ప్రత్యేక ఆహ్వానితురాలిగా కోణిదెల సుస్మిత

ఈ నియామకంతో సుస్మిత కొణిదెల ఇంద్రకీలాద్రి ఆలయానికి సంబంధించిన అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, పరిపాలనా వ్యవహారాల్లో భాగస్వామ్యం కానున్నారు. విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయానికి నిత్యం వేలాది మంది, దసరా నవరాత్రుల సమయంలో లక్షలాది మంది భక్తులు దేశ నలుమూలల నుండి వస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులకు కల్పించే మౌలిక వసతులు, దర్శన విధానాలు, సేవలు, ప్రాంగణ పరిశుభ్రత తదితర విషయాల్లో సుస్మిత తన వంతు సూచనలు, పూర్తి సహకారం అందించనున్నారు.

సినీ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం నుండి వచ్చిన సుస్మిత కొణిదెల, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్‌గా సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి, అనంతరం గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అనే నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా పలు సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లను నిర్మించారు. సామాజిక దృక్పథం, సేవా కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి ఉన్న ఆమెను దేవాదాయ శాఖ బోర్డులో ప్రత్యేక ఆహ్వానితురాలిగా చేర్చడం పట్ల అభిమానులు, పలువురు ప్రముఖులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇంద్రకీలాద్రిని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం అనేక ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. క్యూలైన్లు, వికలాంగులు, వృద్ధుల సౌకర్యాలు, మంచినీటి, విశ్రాంతి గదుల సదుపాయాలు మెరుగుపరచడంపై దేవస్థానం ఫోకస్ చేస్తోంది.

అన్నప్రసాద వితరణ, లడ్డూ ప్రసాదాల నాణ్యత, దర్శన వేళల సమర్థవంతమైన నిర్వహణపై దుర్గమ్మ ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో భద్రత, పారిశుధ్యం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి సేవల వేగవంతం చేశారు.

ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన విజయవాడ దుర్గమ్మ ఆలయ విశిష్టతను కాపాడుతూ, భక్తుల సౌకర్యార్థం నూతన దృక్పథంతో పనిచేసేందుకు దేవస్థానం కృషి చేస్తోంది. మరోవైపు దేవాదాయ శాఖ నిర్ణయంపై మెగా అభిమానులు, సినీ, రాజకీయ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు సుస్మిత కొణిదెలకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Entertainment/చిరంజీవి కుమార్తె సుస్మితకు విజయవాడ దుర్గ గుడిలో కీలక బాధ్యతలు.. దేవాదాయ శాఖ ఉత్తర్వులు!
Home/Entertainment/చిరంజీవి కుమార్తె సుస్మితకు విజయవాడ దుర్గ గుడిలో కీలక బాధ్యతలు.. దేవాదాయ శాఖ ఉత్తర్వులు!
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