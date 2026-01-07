బయటి నుంచి వచ్చా-ఒకరికి క్లోన్లా, ఫస్ట్ కాపీలా ఉండాలనుకోను-సినిమాలు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కోసం కాదు: తాప్సీ కామెంట్లు
సినీ పరిశ్రమలో బయటి నుంచి వచ్చి, సొంతంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి తాప్సీ పన్ను. తన సినీ ప్రయాణం, ఎదుర్కొన్న సవాళ్లపై 'హిందుస్థాన్ టైమ్స్' తో ఆమె మాట్లాడింది. తాను ఒకరికి క్లోన్ లా, ఫస్ట్ కాపీలా ఉండాలనుకోనని, సినిమాలు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కోసం కాదంటూ తాప్సీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేసింది.
తాప్సీ పన్ను సినిమా పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టి 15 ఏళ్లు దాటింది. సినీ కుటుంబ నేపథ్యం లేకుండా, బయటి వ్యక్తిగా అడుగుపెట్టిన తాప్సీ పన్ను తనకు ఎప్పుడూ సులభమైన దారి ఉండదని అంగీకరిస్తుంది. తనకంటూ ఓ స్పెషల్ ప్లేస్ సంపాదించుకుంది. ఒకరికి క్లోన్ లా, ఫస్ట్ కాపీలా ఉండనని చెప్తోంది తాప్సీ. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కోసం సినిమాలు చేయడం లేదని తెలిపింది.
తాప్సీ కామెంట్లు
ఇండస్ట్రీలోకి బయటి నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిగా పరిశ్రమలో తన ప్రయాణంలో నేర్చుకున్న అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటని అడిగినప్పుడు, తాప్సీ నవ్వుతూ 'అది ఎప్పుడూ సులభం కాదు' అని బదులిచ్చింది. 'మీరు ఎప్పుడూ పొందలేనిది ఏదైనా కోరుకుంటే, మీరు ఎవరూ చేయనిది ఏదైనా చేయాలి. నా పని భావి తరాల కోసం అని నేను గుర్తుంచుకోవాలి, కాబట్టి నేను ఏది చేసినా, నా జీవితంలోని ప్రతి దశలోనూ దాన్ని సొంతం చేసుకోగలగాలి’’ అని తాప్సీ చెప్పింది.
క్లోన్ లా కాదు
‘‘నేను ఎవరికైనా క్లోన్ లా ఉండటానికి ఇక్కడ లేను, ఎందుకంటే అప్పుడు నా జీవితమంతా ఫస్ట్ కాపీలా ఉండటానికే సరిపోతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఒక ప్రత్యేకమైన గొంతుతో, రూపుతో ఉన్నారు. కాబట్టి నేను నాదాన్ని కనుగొనాలి, ఎందుకంటే అది శాశ్వతమైన ప్రభావాన్ని చూపడానికి ఉత్తమ మార్గం' అని తాప్సీ చెప్పింది. ఇటీవల ముదస్సర్ అజీజ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఖేల్ ఖేల్ మే' చిత్రంలో కనిపించింది తాప్సీ.
సౌత్ సినిమాలు
ఝుమ్మంది నాదం సినిమాతో సినీ కెరీర్ స్టార్ట్ చేసింది తాప్సీ పన్ను. ఆ తర్వాత చాలా కాలం పాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం సినిమాలు చేసింది. 2022 నుంచి వరుసగా హిందీ మూవీస్ చేస్తోంది. సౌత్ సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ.. ‘‘నా కెరీర్ ప్రారంభంలో సౌత్ లో సంప్రదాయ, స్పష్టమైన ప్రాజెక్టులను ఎంచుకున్నా. కానీ అది తన కోసం ఉద్దేశించిన మార్గం కాదని తర్వాత గ్రహించా’’ అని ఆమె చెప్పింది.
బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కోసం కాదు
‘‘ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా ఫ్లాప్ లు, నిరాశలు ఎదురైన ఒక దశ నా నిజమైన మార్గాన్ని కనిపెట్టింది. నా హృదయం, మనస్సు నేను ప్రదర్శించే వాటికి పూర్తిగా అనుగుణంగా ఉండే చిత్రాలలో నేను ఉత్తమంగా రాణిస్తానని, ఆ ప్రాజెక్టుకు ప్రేక్షకుల నుండి చాలా పెద్ద కనెక్షన్ ఉంటుందని నేను గ్రహించాను. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను నా అంతర్ దృష్టిని, నా గుండె చెప్పినట్లుగా వింటాను. నేను నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ను పెంచే ప్రాజెక్టులను ఎంచుకోను, బదులుగా నా కళాత్మక సామర్థ్యాన్ని పెంచే వాటిపై ఫోకస్ పెడతా’’ అని తాప్సీ స్పష్టం చేసింది.