    తమన్నా ఇంత సన్నగా మారడానికి ఆ ఇంజెక్షనే కారణమా? షారుక్ ఖాన్ కొడుకుతో ఉన్న వీడియో వైరల్.. అసలేంటా ఇంజెక్షన్?

    మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా బరువు తగ్గడంపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. ఆమె 'ఓజెంపిక్' అనే వెయిట్ లాస్ ఇంజెక్షన్ తీసుకుదంటూ నెటిజన్లు ఆరోపిస్తున్నారు. షారుక్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్‌తో కనిపించిన వీడియోలో ఆమె లుక్ చూసి ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు.

    Published on: Feb 03, 2026 4:15 PM IST
    By Hari Prasad S
    టాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ వరకు తన అందం, అభినయంతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసిన తమన్నా భాటియా.. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వివాదానికి కారణమైంది. షారుక్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్‌తో ఆమె మాట్లాడుతున్న ఒక వీడియో ఇటీవల బయటికి వచ్చింది. ఇందులో తమన్నా మునుపటి కంటే చాలా సన్నగా, ముఖం పీక్కుపోయినట్లు కనిపించడంతో నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆమె సహజంగా బరువు తగ్గలేదని, 'ఓజెంపిక్' (Ozempic) అనే ఇంజెక్షన్ వాడుతున్నారని రెడిట్ (Reddit) వేదికగా పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.

    తమన్నా ఇంత సన్నగా మారడానికి ఆ ఇంజెక్షనే కారణమా? షారుక్ ఖాన్ కొడుకుతో ఉన్న వీడియో వైరల్.. అసలేంటా ఇంజెక్షన్? (Instagram/tamannaahspeaks)
    తమన్నా అందమంతా ఆ వంపుల్లోనే ఉందంటూ..

    తమన్నా అనగానే తెలుగు ప్రేక్షకులకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఆమె నాజూకు వంపులు, ఆకర్షణీయమైన శరీరాకృతి. అయితే ఇప్పుడు ఆమె లుక్ చూసి అభిమానులు నిరాశ చెందుతున్నారు. "ఆమె సహజ సిద్ధమైన అందాన్ని కోల్పోయింది. మిగతా సెలబ్రిటీలలాగే ఆమె కూడా ఇప్పుడు బలహీనంగా కనిపిస్తోంది" అని ఒక నెటిజన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    మరొకరు స్పందిస్తూ.. "స్త్రీ 2 సినిమాలోని 'ఆజ్ కీ రాత్' పాటలో తమన్నా ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూశాం. ఆమె లావుగా లేదు, పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఆమె కూడా అందరు హీరోయిన్లలా సన్నగా మారే రేసులో పడిపోయింది. ఆ కర్వీ బాడీని ఆమె అలాగే మెయింటైన్ చేసి ఉంటే బాగుండేది" అని అభిప్రాయపడ్డారు.

    ఆ ఇంజెక్షన్ వల్లేనా?

    ఈ మధ్యకాలంలో సెలబ్రిటీలు ఒక్కసారిగా బరువు తగ్గడం వెనుక 'ఓజెంపిక్' ఇంజెక్షన్ ఉందని నెటిజన్లు గట్టిగా నమ్ముతున్నారు. "ఓజెంపిక్ ఎప్పుడైతే మార్కెట్లోకి వచ్చిందో, అప్పటి నుంచే సెలబ్రిటీల ఫిట్‌నెస్ రొటీన్లు మ్యాజిక్ చేయడం మొదలుపెట్టాయి" అని ఒకరు సెటైర్ వేశారు. "మేము రోజుకు ఒక పూటే తింటున్నాం అని వీళ్ళు కవరింగ్ ఇస్తుంటారు. కానీ అసలు విషయం వేరే ఉంది" అని మరొకరు విమర్శించారు.

    తమన్నా ఏమన్నదంటే?

    ఈ ఆరోపణలపై తమన్నా భాటియా స్పందించింది. 'హార్పర్స్ బజార్ ఇండియా'తో మాట్లాడిన ఆమె.. తాను ఎలాంటి మందులు వాడలేదని స్పష్టం చేసింది. "నేను నా 20ల్లో చాలా సన్నగా ఉండేదాన్ని. ఇప్పుడు వంద సినిమాలకు దగ్గరవుతున్నా. వయసు, హార్మోన్ల మార్పుల వల్ల ప్రతి ఐదేళ్లకు స్త్రీ శరీరంలో మార్పులు రావడం సహజం. ముఖ్యంగా కోవిడ్ తర్వాత నా ఆరోగ్యంపై చాలా ప్రభావం పడింది. నాటి ఫిట్‌నెస్‌ను కాపాడుకోవడం కష్టంగా మారింది" అని తమన్నా వివరించింది.

    అసలేంటి ఈ ఓజెంపిక్?

    ఓజెంపిక్ అనేది టైప్-2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి షుగర్ లెవల్స్ నియంత్రించడానికి వాడే ఒక ఇంజెక్షన్. అయితే ఇది ఆకలిని తగ్గించి బరువు తగ్గేలా చేస్తుండటంతో.. చాలామంది దీనిని వెయిట్ లాస్ కోసం వాడుతున్నారు. బాలీవుడ్‌లో రామ్ కపూర్ వంటి నటులు తాము దీనిని వాడినట్లు బహిరంగంగానే అంగీకరించారు.

    సెప్టెంబర్ 2025లో ఈ మందు ఇండియాలో అధికారికంగా అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ఖర్చు నెలకు రూ. 10,000 నుంచి రూ. 12,000 వరకు ఉంటుందని సమాచారం. అయితే డాక్టర్ల సలహా లేకుండా ఇలాంటివి వాడటం ప్రమాదకరమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

