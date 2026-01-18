2016 ట్రెండ్ ఫాలో అయిన తమన్నా.. బాహుబలి షూటింగ్ లోని అరుదైన ఫొటోలతో పోస్ట్.. అప్పుడు మిల్కీ బ్యూటీ ఎలా ఉందంటే?
తమన్నా భాటియా '2016 ఈజ్ ది న్యూ 2026' వైరల్ ట్రెండ్ను ఫాలో అయింది. 'బాహుబలి' షూటింగ్ సమయంలో తీసిన కొన్ని అరుదైన, ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ చూడని ఫోటోలను పంచుకుంది. ఈ పోస్ట్ వైరల్ గా మారింది.
బాలీవుడ్ స్టార్లు చాలామందిలాగే మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా కూడా ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న '2016 ఈజ్ ది న్యూ 2026' నాస్టాల్జియా ట్రెండ్లో చేరింది. తన గతాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ చూడని కొన్ని త్రోబ్యాక్ ఫోటోలను అభిమానులతో పంచుకుంది. ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన 'బాహుబలి' దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న సమయంలో తీసిన కొన్ని స్నాప్షాట్లను తమన్నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసింది.
తమన్నా ఫొటోలు
తమన్నా 'బాహుబలి' షూటింగ్ నుండి అరుదైన ఫోటోలను పోస్ట్ చేసింది. తమన్నా తన పోస్ట్లో ప్రతి ఫోటో గురించి ఇలా రాసింది. 1. 'బాహుబలి' కోసం గుర్రపుస్వారీ క్లాసులు. 2. ప్రదర్శన కోసం ప్రాక్టీస్. 3. సుదీర్ఘమైన, అలసిపోయే షూటింగ్ రోజు తర్వాత కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు నేను, పెబుల్. 4. ఒక ప్రత్యేక అవార్డు ఫంక్షన్ రాత్రి నా తల్లిదండ్రులతో కలిసి వేడుక. 5. జుట్టు కత్తిరించుకుంటున్నప్పుడు, ఈ లిలక్ కలర్ బాగుందనిపించింది.
6. క్యాండీ షూట్లో నేను? ఆహారాన్ని చూసి నవ్వుతున్నాను. 7. 2016లో ఈ హెయిర్కట్ బాగుండేది. 8. ఫ్లోరల్ డ్రెస్సులంటే ఎప్పుడూ ప్రేమ? అవును, 2016నాటి పౌట్. 9. గౌనులో ఉన్నా, విచిత్రమైన ముఖ కవళికలు తప్పనిసరి? రెడ్ కార్పెట్ అయినా కాకపోయినా. 10. 'బాహుబలి' ప్రమోషన్ల సమయంలో ఫోటోషూట్? ఈ పోజ్ బాగుందనిపించింది.. అంటూ తన రేర్ పిక్స్ షేర్ చేసింది తమన్నా.
ఆజ్ కీ రాత్ సాంగ్
తమన్నా స్పెషల్ సాంగ్ ఆజ్ కీ రాత్ 1 బిలియన్ వ్యూస్ దాటింది. రాజ్ కుమార్ రావు, శ్రద్ధా కపూర్ నటించిన 'స్త్రీ 2'లోని తమన్నా బోల్డ్ డ్యాన్స్ నంబర్ 'ఆజ్ కీ రాత్' ఇటీవల యూట్యూబ్లో 1 బిలియన్ వ్యూస్ సాధించింది. షూటింగ్ నుండి తెరవెనుక క్లిప్లను షేర్ చేస్తూ, తమన్నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసింది. కొరియోగ్రాఫర్ విజయ్ గంగూలీ, మిగతా సిబ్బందితో తన సరదా క్షణాలను హైలైట్ చేసింది. ఒక క్లిప్లో ఆమె డ్యాన్స్ టేక్ను మానిటర్లో చూసుకుంటూ, విజయ్ మరో ప్రయత్నం చేయమని సూచించినప్పుడు 'లేదు!' అని ఆటపట్టిస్తుంది.
మరో క్లిప్లో తమన్నా నటిస్తుండగా సహనటులు పంకజ్ త్రిపాఠి, రాజ్ కుమార్ రావు, అభిషేక్ బెనర్జీ, అపర్శక్తి ఖురానా ఆమె కదలికలను అనుసరిస్తున్నారు. వర్క్ పరంగా చూసుకుంటే మిథాలజీ-రూటెడ్ థ్రిల్లర్ వాన్ మూవీలో తమన్నా నటిస్తోంది. సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాతో కలిసి తమన్నా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం 15 మే 2026న విడుదల కానుంది.